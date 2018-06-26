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  • Рамос: «Этот ЧМ очень сложный, любая команда может победить»

Рамос: «Этот ЧМ очень сложный, любая команда может победить»

26 июня 2018, 09:07
8

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос ждет на стадии плей-офф чемпионата мира-2018 еще более сложных соперников, чем на групповом этапе. Испанская команда выиграла группу В. В 1/8 финала она встретится со сборной России.

«На групповом этапе нам пришлось не очень легко, но дальше нас ждут еще более сильные соперники. Мы будем стараться улучшать игру.

Нам удалось пройти дальше, мы думаем, что самое плохое мы уже пережили. Наступает новый этап, у нас есть авторитет, мы хотим на дальнейших стадиях показать, что мы та сборная, которой можно гордиться и восхищаться.

Ухудшение физического состояния команды? Нет, мы такие же, как раньше, мы отыграли сегодня достаточно хорошо и будем продолжать расти. Мы надеемся, что забьем здесь много голов.

Все может измениться за доли секунды, вы сами видели матч, где сборная Германии забила на последней минуте компенсированного времени. Этот чемпионат мира очень сложный, мы видим, что любая команда тут может победить», – рассказал Рамос.

Нам повезло. Испания удобнее Португалии

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Испания Рамос Серхио
Комментарии (8)
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KOLBIS
1529993395
А особенно сборная России,а-а-а зассали уже...
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Тибер
1529996328
Думаю Смолов тебя задавит! )))
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Патронташ
1529997713
Конечно сложно тут все. И просмотры есть.Это тебе, Сирожа, не тщедушному Салаху из-под тишка руку на излом брать. Дзюбиньо быстро тебя научит испанскую родину любить.
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ЖОРРО
1530003255
Соломку стелет перед Россией?))))
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Cules2013
1530006569
Испанцы, конечно, чудят в защите, как и немцы, но, по большому счёту, это всё те же испанцы и немцы - класс игроков никуда не испарился враз. И наша сборная всё та же. Вспоминаю 3-0 и 4-0 на суперуспешном для нас ЧЕ-2008. Текущая команда не сильнее той. Поэтому в проход России дальше верится с огромным трудом.
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zigbert
1530017821
Все сказал верно ,только вот этот прием против Дзюбы не сработает.
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