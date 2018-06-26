Рамос: «Этот ЧМ очень сложный, любая команда может победить»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос ждет на стадии плей-офф чемпионата мира-2018 еще более сложных соперников, чем на групповом этапе. Испанская команда выиграла группу В. В 1/8 финала она встретится со сборной России.

«На групповом этапе нам пришлось не очень легко, но дальше нас ждут еще более сильные соперники. Мы будем стараться улучшать игру.

Нам удалось пройти дальше, мы думаем, что самое плохое мы уже пережили. Наступает новый этап, у нас есть авторитет, мы хотим на дальнейших стадиях показать, что мы та сборная, которой можно гордиться и восхищаться.

Ухудшение физического состояния команды? Нет, мы такие же, как раньше, мы отыграли сегодня достаточно хорошо и будем продолжать расти. Мы надеемся, что забьем здесь много голов.

Все может измениться за доли секунды, вы сами видели матч, где сборная Германии забила на последней минуте компенсированного времени. Этот чемпионат мира очень сложный, мы видим, что любая команда тут может победить», – рассказал Рамос.

Нам повезло. Испания удобнее Португалии