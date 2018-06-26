Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос: «Этот ЧМ очень сложный, любая команда может победить»

    Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос ждет на стадии плей-офф чемпионата мира-2018 еще более сложных соперников, чем на групповом этапе. Испанская команда выиграла группу В. В 1/8 финала она встретится со сборной России.

    «На групповом этапе нам пришлось не очень легко, но дальше нас ждут еще более сильные соперники. Мы будем стараться улучшать игру.

    Нам удалось пройти дальше, мы думаем, что самое плохое мы уже пережили. Наступает новый этап, у нас есть авторитет, мы хотим на дальнейших стадиях показать, что мы та сборная, которой можно гордиться и восхищаться.

    Ухудшение физического состояния команды? Нет, мы такие же, как раньше, мы отыграли сегодня достаточно хорошо и будем продолжать расти. Мы надеемся, что забьем здесь много голов.

    Все может измениться за доли секунды, вы сами видели матч, где сборная Германии забила на последней минуте компенсированного времени. Этот чемпионат мира очень сложный, мы видим, что любая команда тут может победить», – рассказал Рамос.

    Нам повезло. Испания удобнее Португалии

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2018 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:57

      Все сказал верно ,только вот этот прием против Дзюбы не сработает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 июня 2018, 12:49

      Испанцы, конечно, чудят в защите, как и немцы, но, по большому счёту, это всё те же испанцы и немцы - класс игроков никуда не испарился враз. И наша сборная всё та же. Вспоминаю 3-0 и 4-0 на суперуспешном для нас ЧЕ-2008. Текущая команда не сильнее той. Поэтому в проход России дальше верится с огромным трудом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2018, 11:54

      Соломку стелет перед Россией?))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 26 июня 2018, 10:21

      Конечно сложно тут все. И просмотры есть.Это тебе, Сирожа, не тщедушному Салаху из-под тишка руку на излом брать. Дзюбиньо быстро тебя научит испанскую родину любить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Патронташ 26 июня 2018, 11:27

      Поддерживаю, Серёжа очень не приятный игрочишка...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 09:58

      Думаю Смолов тебя задавит! )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak > Тибер 26 июня 2018, 10:03

      Хотелось чтобы так, но Смолов какой то полумертвый...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июня 2018, 09:09

      А особенно сборная России,а-а-а зассали уже...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11