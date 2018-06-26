Спаллетти – о трансфере Наингголана: «Я доволен»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти остался доволен тем, что его клуб смог заполучить полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана.

«Я доволен. Мы достигли цели, к которой стремились», – заявил Спаллетти

Официальное представление нового игрока должно пройти в Милане сегодня, 26 июня. Трансфер рассматривает в контексте обмена Наингнолана на Давиде Сантона и Николо Дзаньоло с доплатой «Роме» 24 миллиона евро.

Хавбек пополнил состав римского клуба в июле 2014 года, перейдя из «Кальяри» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 42 играх всех соревнований, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Наингголана в 45 миллионов.

Напомним, футболист не попал в заявку сборной Бельгии на текущий чемпионат мира.