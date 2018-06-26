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    Спаллетти – о трансфере Наингголана: «Я доволен»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти остался доволен тем, что его клуб смог заполучить полузащитника «Ромы» Раджу Наингголана.

    «Я доволен. Мы достигли цели, к которой стремились», – заявил Спаллетти

    Официальное представление нового игрока должно пройти в Милане сегодня, 26 июня. Трансфер рассматривает в контексте обмена Наингнолана на Давиде Сантона и Николо Дзаньоло с доплатой «Роме» 24 миллиона евро.

    Хавбек пополнил состав римского клуба в июле 2014 года, перейдя из «Кальяри» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 42 играх всех соревнований, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Наингголана в 45 миллионов.

    Напомним, футболист не попал в заявку сборной Бельгии на текущий чемпионат мира.

    Источник: Football Italia

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    26.06.2018 08:56
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:50

      Еще бы не быть довольным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 26 июня 2018, 10:42

      это не тот что отзывался негативно о тех кто не остается верным своему клубу))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Dizayner 26 июня 2018, 12:38

      ну возможно, а что?
      Рома не его родной клуб и в данном случае не он сам был инициатором перехода, не просился в Интер.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > VGreen 26 июня 2018, 13:29

      да ничего особенного, понятно, что эти его слова лишь популизм и показуха, просто нужно стараться не говорить те вещи, которые впоследствии будешь делать сам, хотя конечно он мог и не знать о том, что скоро покинет Рому. и все же

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