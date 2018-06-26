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    Сантуш: «Роналду разозлился после ничьей с Ираном? Лучшие игроки всегда хотят побеждать»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение форварда Криштиану Роналду после ничьей в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Ирана (1:1). После игры Роналду разозлился и покинул поле, не разговаривая ни с кем из партнеров.

    «Я понимаю его, это нормально. Лучшие игроки мира тяжело принимают события, когда не все удается. Это больно ранит – таких игроков даже сильнее.

    Они всегда хотят побеждать, хотят быть лучшими и отказываются проваливаться. А если они проваливаются, то очень расстраиваются», – сказал Сантуш.

    Видеоарбитр предлагал Касересу удалить Роналду. Судья показал португальцу только желтую карточку

    Источник: Skysports

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    26.06.2018 01:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:00

      Может зря он подходил к точке?

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:25

      Он 1 из лучших ))) по крайней мере из 2 ))))

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 июня 2018, 10:16

      научись пенальти пробивать сначала а потом обижайся

      0
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 26 июня 2018, 10:12

      Роналду слишком много думает о себе

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 26 июня 2018, 04:26

      Скажи спс что еще Иран на последних минутах вам не забил, а так бы домой поехал

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 > FCZenit is Ivanovo 26 июня 2018, 06:37

      Он бы обиделся и не поехал, остался в России)))

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