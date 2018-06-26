Сантуш: «Роналду разозлился после ничьей с Ираном? Лучшие игроки всегда хотят побеждать»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение форварда Криштиану Роналду после ничьей в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Ирана (1:1). После игры Роналду разозлился и покинул поле, не разговаривая ни с кем из партнеров.

«Я понимаю его, это нормально. Лучшие игроки мира тяжело принимают события, когда не все удается. Это больно ранит – таких игроков даже сильнее.

Они всегда хотят побеждать, хотят быть лучшими и отказываются проваливаться. А если они проваливаются, то очень расстраиваются», – сказал Сантуш.

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