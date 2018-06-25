ЧМ-2018. Уругвай разгромил Россию и выиграл группу А

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная России крупно проиграла Уругваю – 0:3.
На 36-й минуте красную карточку получил Игорь Смольников.
Россияне заняли второе место в группе, Уругвай – первый.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 3-й тур
Уругвай – Россия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Суарес, 10; 2:0 – Черышев, 23 (в свои ворота); 3:0 – Кавани, 90.
Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур (Де Арраскаэта), Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани (Гомес, 90+3).
Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Смольников, Черышев (Фернандес, 38), Газинский (Кузяев, 46), Зобнин, Ал. Миранчук (Смолов, 60), Самедов, Дзюба.
Предупреждения: Газинский, 9; Смольников, 28 – Бентанкур, 60.
Удаление: Смольников, 36 – нет.
Россия сгорела Уругваю. Но это нормально