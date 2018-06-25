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    ЧМ-2018. Уругвай разгромил Россию и выиграл группу А

    В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная России крупно проиграла Уругваю – 0:3.

    На 36-й минуте красную карточку получил Игорь Смольников.

    Россияне заняли второе место в группе, Уругвай – первый.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

    Уругвай – Россия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Суарес, 10; 2:0 – Черышев, 23 (в свои ворота); 3:0 – Кавани, 90.

    Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур (Де Арраскаэта), Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани (Гомес, 90+3).

    Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Смольников, Черышев (Фернандес, 38), Газинский (Кузяев, 46), Зобнин, Ал. Миранчук (Смолов, 60), Самедов, Дзюба.

    Предупреждения: Газинский, 9; Смольников, 28 – Бентанкур, 60.

    Удаление: Смольников, 36 – нет.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2018 18:52
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    Комментарии273
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 июня 2018, 09:15

      Ждем продолжения

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 26 июня 2018, 08:41

      Из всех просмотренных команд понравились сборные Хорватии и Франции, остальные потенциальные претенденты пока в раскачке.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > silver29 26 июня 2018, 09:05

      Бельгия не плоха.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 26 июня 2018, 08:21

      Если наша сборная не способна играть от обороны, то игра с Испанией будет последней на этом чемпионате. На самом деле у Черчесова есть только 1 короткий план на игру - называется "Играйте". Тактика, нестандартные ходы, маневренность - это слишком сложно для наших игроков и тренера. На две первые игры план сработал. Так как соперники придерживались одного игрового плана. С Уругваем не получилось. Так же как и не получится с Испанией.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > neveldomha 26 июня 2018, 11:32

      НЕ НАЗЫВАЙ ЭТУ СБОРНУЮ "НАШЕЙ". Ты к ней, в этом смысле, никакого отношения не имеешь! Зашел повонять- воняй со стороны.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha > sochi-2013 26 июня 2018, 11:50

      Только наивный дурак мог такое написать)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > neveldomha 26 июня 2018, 16:39

      Нытик, да ты либерал! Рад будешь если наши проиграют?

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 26 июня 2018, 08:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Похоже, что те, кто льет здесь грязь, игру не смотрели, а узнав счет, решили отметиться "юмором" и "патриотизмом"

      -5
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > sochi-2013 26 июня 2018, 11:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Угадал!

      -4
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > sochi-2013 26 июня 2018, 16:37

      Ай, школота, засуетилась!

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 26 июня 2018, 07:50

      Хрен редьки не слаще...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 июня 2018, 07:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мартышку в воротах надо менять. Не припомню ни одного сейва за 3 матча, если и было что, отбивал перед собой на ногу соперника.

      -5
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 26 июня 2018, 07:02

      Итог прекрасный, побегали, потренировались, испанцы нам по силам, да и португальцы понимали что лучше уругвай чем мы, роник спецом пенальти не забил, в любом турнире важен фарт, а здесь он явно у нас и у рональдо, так что посмотрим, выпустит черечесов стартовый по фэншую и до свидания испания.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 26 июня 2018, 03:31

      Игра и результат для недалёких. Гений Черчесова на лицо. Дзюба мля лучший.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > woyser 26 июня 2018, 11:36

      Если ты без сарказма, то все верно. Только Черчесов пока не гений. Ну там ; великий, выдающийся, ... ))

      -2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > sochi-2013 26 июня 2018, 19:57

      Для минусующих де6илов- это шутка! )) Смотрите иногда советские фильмы. "Обыкновенное чудо", например.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 июня 2018, 02:40

      За то теперь Уругвай сыграет против Роналду! Это супер приз за победу.

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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 26 июня 2018, 02:13

      Всё встало на свои места , а так хотелось продолжения банкета .Особо жалко тех , кто после первых 2-х игр начал верить и твердить о силе сборной, и как жалеет, наверное , тот, кто поспешил извиняться перед Черчесовым-как же сейчас его и игроков опять критиковать?

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