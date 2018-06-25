Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЧМ-2018. Уругвай разгромил Россию и выиграл группу А

25 июня 2018, 18:52
300

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 сборная России крупно проиграла Уругваю – 0:3.

На 36-й минуте красную карточку получил Игорь Смольников.

Россияне заняли второе место в группе, Уругвай – первый.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

Уругвай – Россия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Суарес, 10; 2:0 – Черышев, 23 (в свои ворота); 3:0 – Кавани, 90.

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Касерес, Бентанкур (Де Арраскаэта), Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани (Гомес, 90+3).

Россия: Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Смольников, Черышев (Фернандес, 38), Газинский (Кузяев, 46), Зобнин, Ал. Миранчук (Смолов, 60), Самедов, Дзюба.

Предупреждения: Газинский, 9; Смольников, 28 – Бентанкур, 60.

Удаление: Смольников, 36 – нет.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Россия сгорела Уругваю. Но это нормально

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Уругвай Россия
Комментарии (300)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Marley Bob
1529942130
ничего страшного не произошло.как и ничего удивительного..
Ответить
shahor
1529942440
Погонщики верблюдов и ослов закончились.Начался футбол,в котором сборная продемонстрировала свой космический уровень.У-сё ясно.Предельно.P.S.Смотрел матч на ОРТ.Фрагментарно выключал звук-просто ужас какой то,а не комментаторы.Последний раз подобный дешёвый пропаг андон приходилось слушать в исполнении Маслаченко уже в совсем далёкие годы.
Ответить
dddolphin
1529942510
Комментатор Савин днище. Как и футболист в прошлом. И телеведущий в настоящем. просто мерзостное комментирование.
Ответить
sochi-2013
1529942766
Вы чего разнылись, "болельщики" хреновы? Самое гнилое дело сейчас кидаться камнями. Надо было "поставить автобус" и вымучивать ничейку? Молодцы, что пытались играть свою игру. Счет не важен.
Ответить
aaaaahhhh
1529943284
вот и закончилась сказка:) комментаторы порадовали - видать скипидар под хвост был налит в не малой дозе:)))))
Ответить
ljrljr0505
1529943400
Все началось со Смольникова. Вместо паса вперед на чужой половине поля, пас назад-обрез как результат штрафной и гол. Потом 2 нелепых нарушения и удаление. Все это Смольников. А дальше можно было не играть. Вот как один человек сломал игру. Отчаиваться не надо. Просто наших игроков спустили с небес на землю. Черчесову не надо было Фернандеса усаживать на лавку...Смольников - пустое место. Слава Богу что его точно не будет в 1/8
Ответить
Mark68
1529945364
Не стоит сквернословить!!! Если Мы реально болельщики ,а не диванные трепачи ,то давайте "болеть" дальше!!!! Сборной России Удачи в 1/8!!!!
Ответить
romario605
1529946004
РОССИЯ МЫ С ТОБОЙ!!! МЫ ВЕРИМ В ТЕБЯ, ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ!!!
Ответить
adro
1529947130
Ну что кацапы спустились с небес, да мы да мы)))
Ответить
Yev
1529952435
Ну наконец-то ожили гишанты мысли оракулы-осинизаторы по фамилии Яжговорил. И полилось говно. Мне за наших не стыдно. Закончился хороший, рабочий товарищеский матч, где наш соперник указал на наши недостатки. Всё будет хорошо только надо по максимуму реализовывать свои моменты и не терять концентрацию, а Испания или Португалия - не важно. Интересно, с кем будем играть в 1/4. Россия - вперед!!!
Ответить
Главные новости
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
3
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
15
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
5
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+