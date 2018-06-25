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    Болельщики из разных стран «отдали честь» Дзюбе

    Болельщики из разных стран поприветствовали нападающего сборной России Артема Дзюбу накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира с Уругваем.

    Фанаты «отдали честь» футболисту – так же, как он сделал это в адрес главного тренера российской команды Станислава Черчесова в поединке с Египтом (3:1) после забитого гола.

    Встреча Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    25.06.2018 13:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +806

      тигрик 25 июня 2018, 16:05

      Как же достает это...служили год или два в армии, а всю жизнь только это и помнят...как будто ничего ярче в жизни не было...отец 3 года во флоте служил, дядя 5 лет воевал ,но никто из них себя так не вел...а эти "Это не отдать честь называется, а воинское приветствие"...ска какая разница как называется, смысл всем ясен...зачем быть занудой

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 июня 2018, 14:21

      Кто бы сказал , что будут такие видео до ЧМ.. Давай Дзюбиньо удачи!!!!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 июня 2018, 14:14

      для тех кто служил, видео чтобы глаза кровью вытекли, да и вообще понятие "отдали честь" уже не в этом государстве применялось, в России используют термин "воинское приветствие".

      4
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 25 июня 2018, 14:14

      Дзуба не знает как руку подносить к голове, фильмов пендосовских насмотрелся!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 июня 2018, 14:14

      Но все равно красиво!!(даже игра слов)!

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 июня 2018, 14:08

      Да приколньо) может этот чм немного изменит мнение о сборной. уже ведь все хорошо, выход из группы, без валидола , с кучей голов. Будьте спокойней, даже левые болелы и то рады) и причем , я уверен, что искренне) так почему мы не можем радоваться)

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 25 июня 2018, 14:01

      Сразу видно, в армии не служили! Ладонь к виску- воинское приветствие!
      А честь отдать, это уже совсем другая история

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 25 июня 2018, 13:47

      Молодцы! Позитив ,он так нам необходим. Удачи нашей сборной.

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 25 июня 2018, 13:40

      Отдать честь...то есть обесчестить себя))) а Дзюбиньё, да! с покрытой головой, соблюдая традиции...выполнил воинское приветствие!

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      Рейтинг: +3461

      acor94 25 июня 2018, 13:33

      Может они свою честь и отдали, а Артем выполнил воинское приветствие.

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