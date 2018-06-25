Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Болельщики из разных стран «отдали честь» Дзюбе

25 июня 2018, 13:26
13

Болельщики из разных стран поприветствовали нападающего сборной России Артема Дзюбу накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира с Уругваем.

Фанаты «отдали честь» футболисту – так же, как он сделал это в адрес главного тренера российской команды Станислава Черчесова в поединке с Египтом (3:1) после забитого гола.

Встреча Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мары
1529922570
За пожелания конечно же спасибо, но сколько всё таки сумасшедших на улицах наших городов, уму не постижимо.Не предполагал, что и иностранцев поразит эта же болезнь.
Ответить
Boozman
1529922595
Разрешите докопаться, но всё же это называется выполнение воинского приветствия, а не отдание чести
Ответить
KOLBIS
1529922816
Дзюба звезда Ютюба...
Ответить
acor94
1529922829
Может они свою честь и отдали, а Артем выполнил воинское приветствие.
Ответить
Randy Ram
1529923245
Отдать честь...то есть обесчестить себя))) а Дзюбиньё, да! с покрытой головой, соблюдая традиции...выполнил воинское приветствие!
Ответить
shurik45
1529923621
Молодцы! Позитив ,он так нам необходим. Удачи нашей сборной.
Ответить
Razvedchik - sniper
1529924494
Сразу видно, в армии не служили! Ладонь к виску- воинское приветствие! А честь отдать, это уже совсем другая история
Ответить
FanatSerj
1529925257
для тех кто служил, видео чтобы глаза кровью вытекли, да и вообще понятие "отдали честь" уже не в этом государстве применялось, в России используют термин "воинское приветствие".
Ответить
RotBerg
1529925665
Кто бы сказал , что будут такие видео до ЧМ.. Давай Дзюбиньо удачи!!!!
Ответить
тигрик
1529931913
Как же достает это...служили год или два в армии, а всю жизнь только это и помнят...как будто ничего ярче в жизни не было...отец 3 года во флоте служил, дядя 5 лет воевал ,но никто из них себя так не вел...а эти "Это не отдать честь называется, а воинское приветствие"...ска какая разница как называется, смысл всем ясен...зачем быть занудой
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
3
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
9
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
5
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+