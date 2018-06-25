Болельщики из разных стран «отдали честь» Дзюбе

Как же достает это...служили год или два в армии, а всю жизнь только это и помнят...как будто ничего ярче в жизни не было...отец 3 года во флоте служил, дядя 5 лет воевал ,но никто из них себя так не вел...а эти "Это не отдать честь называется, а воинское приветствие"...ска какая разница как называется, смысл всем ясен...зачем быть занудой
Болельщики из разных стран поприветствовали нападающего сборной России Артема Дзюбу накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира с Уругваем.
Фанаты «отдали честь» футболисту – так же, как он сделал это в адрес главного тренера российской команды Станислава Черчесова в поединке с Египтом (3:1) после забитого гола.
Встреча Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.
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— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.