Болельщики из разных стран «отдали честь» Дзюбе

Болельщики из разных стран поприветствовали нападающего сборной России Артема Дзюбу накануне матча третьего тура группового раунда чемпионата мира с Уругваем.

Фанаты «отдали честь» футболисту – так же, как он сделал это в адрес главного тренера российской команды Станислава Черчесова в поединке с Египтом (3:1) после забитого гола.

Встреча Уругвай – Россия состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.