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    Смолов: «Я назвал фаната ч(м)удаком? Как настоящий мужчина, он удалил свой комментарий»

    Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал свой ответ болельщику команды в инстаграме.

    Как вы отнеслись к тому, что не попали в основу на игру с Египтом? Не жалеете о резком ответе одному из пользователей в инстаграме?

    – У меня отличное настроение, ведь мы решили важную задачу – впервые в истории сборной России пробились в плей-офф чемпионата мира.

    Что касается сообщения, то человек написал: «Ты играешь за мои деньги». В итоге он, как настоящий мужчина, свой комментарий удалил, а мой ответ остался висеть.

    Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком»

    Источник: RT

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    24.06.2018 20:20
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 12:05

      ну а зачем ты Фёдор реагируешь то на всякие провокации, взял бы да и не стал связывать если настоящий мужчина, тем более всяких полно, всех ведь не заткнешь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:54

      Не об этом сейчас надо думать, а о предстоящей игре.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 25 июня 2018, 00:29

      А нас рать. Едем дальше...

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 июня 2018, 00:17

      Мочи их, Федя, они в Ин-нете все крутые, а как на деле...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 24 июня 2018, 23:08

      жлоб и миллионер в хорошем настроении показал себя мужиком в инстаграме...))

      а на поле - слабО... :-))

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 июня 2018, 22:47

      А не этот ли чудак обматерил болел Краснодара,когда те ему что кричали???Или это был кто то другой?Заранее извиняюсь,просто не помню точно кто это был...

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > mutabor0992 24 июня 2018, 23:53

      этот не переживай

      2
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      Рейтинг: +3254

      orech 24 июня 2018, 22:33

      А промолчать было слабо?

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 24 июня 2018, 22:11

      То, что некоторые игроки нашей сборной относятся к своим болельщикам как босяцкому быдлу - это не новость! Они видимо возомнили себе, что миллионные гонорары позволяют им так себя вести да ещё и кичиться этим... Очень не умный и недальновидный поступок!

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 июня 2018, 21:40

      Во-первых чувак не оскорблял Смолова, а тот в ответ да. Во-вторых Смолов в сборной играет явно не за бесплатно. Пускай это и не такие большие деньги как в Краснодаре, но все же деньги налогоплательщиков. Не нравится критика - не играй в сборной. А третьих - во втором комментарии была вполне объективная критика, которую хрупкая психика Феди воспринимать видимо не способна.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 июня 2018, 21:28

      Правильно мужик написал. Он зарабатывает, а этот хмырь бездарно проматывает.

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