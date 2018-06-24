Смолов: «Я назвал фаната ч(м)удаком? Как настоящий мужчина, он удалил свой комментарий»

ну а зачем ты Фёдор реагируешь то на всякие провокации, взял бы да и не стал связывать если настоящий мужчина, тем более всяких полно, всех ведь не заткнешь.
Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал свой ответ болельщику команды в инстаграме.
– Как вы отнеслись к тому, что не попали в основу на игру с Египтом? Не жалеете о резком ответе одному из пользователей в инстаграме?
– У меня отличное настроение, ведь мы решили важную задачу – впервые в истории сборной России пробились в плей-офф чемпионата мира.
Что касается сообщения, то человек написал: «Ты играешь за мои деньги». В итоге он, как настоящий мужчина, свой комментарий удалил, а мой ответ остался висеть.
Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком»