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  • Смолов: «Я назвал фаната ч(м)удаком? Как настоящий мужчина, он удалил свой комментарий»

Смолов: «Я назвал фаната ч(м)удаком? Как настоящий мужчина, он удалил свой комментарий»

24 июня 2018, 20:20
29

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал свой ответ болельщику команды в инстаграме.

Как вы отнеслись к тому, что не попали в основу на игру с Египтом? Не жалеете о резком ответе одному из пользователей в инстаграме?

– У меня отличное настроение, ведь мы решили важную задачу – впервые в истории сборной России пробились в плей-офф чемпионата мира.

Что касается сообщения, то человек написал: «Ты играешь за мои деньги». В итоге он, как настоящий мужчина, свой комментарий удалил, а мой ответ остался висеть.

Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком»

Источник: RT
Чемпионат мира Россия Смолов Федор
Комментарии (29)
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спанчес
1529861255
а в чем неправ болельщик которого ты назвал чмудаком?
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Боцман59rus
1529861287
Тренироваться пробовал? ...активный ты наш пользователь.))
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cska-62
1529861449
Федя! А следует на мудаков обращать внимание? Кстати, это ругательство не является нецензурным. Могу представить официальный ответ Роскомнадзора. Ну, а заявлять подобное вправе только тот, кто к заявлению приложит справку НДФЛ. Ведь не исключено, что этот "фанат" - безработный урка, ни дня в жизни не работавший. Кстати, так чаще всего и бывает.
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Army_Fan
1529861583
Мы заметили как ты играешь еще в первых двух матчах, лавка ждет не дождется
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спанчес
1529861718
Федора вообще надо на 15 суток арестовать, то он маму каких то писов ел, то чувака ни с того ни с сего чмудаком назвал. Цска - 62 , для особо одаренных, даже если этот человек ни разу не работал и даже если урка и даже если ни одного билета не купил на Краснодар,он все равно прав ибо смолов играет за народные деньги как бы там ни было и надо уважать болельщиков ибо так всех можно растерять. Футбол действует как гипноз но вечно это продолжаться не будет с такой игрой и с таким отношением. Справку НДФЛ и из психушки с наркодиспансэром надо предоставлять или так поверите
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kaop88
1529862298
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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matvei_72
1529862887
Но ведь это правда: его зарплата складывается из билетов покупаемые болельщиками и продажи атрибутов и символики.Поэтому надо поуважительнее быть к болельщикам, мы ещё помним слова других таких звездунов о том что они играют не для болельщиков, а для себя( чемпионат европы). Саламыч ты обещал сбить все короны, а один всё носит....
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prezent2017
1529864911
Правильно мужик написал. Он зарабатывает, а этот хмырь бездарно проматывает.
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Lester84
1529865658
Во-первых чувак не оскорблял Смолова, а тот в ответ да. Во-вторых Смолов в сборной играет явно не за бесплатно. Пускай это и не такие большие деньги как в Краснодаре, но все же деньги налогоплательщиков. Не нравится критика - не играй в сборной. А третьих - во втором комментарии была вполне объективная критика, которую хрупкая психика Феди воспринимать видимо не способна.
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OfaZavr
1529917518
ну а зачем ты Фёдор реагируешь то на всякие провокации, взял бы да и не стал связывать если настоящий мужчина, тем более всяких полно, всех ведь не заткнешь.
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