Смолов: «Я назвал фаната ч(м)удаком? Как настоящий мужчина, он удалил свой комментарий»

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал свой ответ болельщику команды в инстаграме.

– Как вы отнеслись к тому, что не попали в основу на игру с Египтом? Не жалеете о резком ответе одному из пользователей в инстаграме?

– У меня отличное настроение, ведь мы решили важную задачу – впервые в истории сборной России пробились в плей-офф чемпионата мира.

Что касается сообщения, то человек написал: «Ты играешь за мои деньги». В итоге он, как настоящий мужчина, свой комментарий удалил, а мой ответ остался висеть.

Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком»