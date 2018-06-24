Акинфеев: «К воротам сборной России не подпускают. Всегда мечтал об этом»

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал выступление команды двух матчах групповой стадии ЧМ-2018.

«Хорошая сторона сборной России нынешней – к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов в свои ворота нет, и я всегда мечтал об этом.

Наконец-то на чемпионате мира мне удалось воплотить эту мечту, и мы уже сыграли одну игру на ноль, мы сыграли очень грамотно и хорошо с Египтом в обороне. И дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дальше, потому что это очень важно.

Если у тебя хороший тыл, хорошая оборона, то и победы достаются как бы, наверное, не легче, но ты можешь в любой момент забить гол и выиграть», – сказал капитан команды.

За две стартовые игры подопечные Станислава Черчесова забили восемь голов, а пропустили один – от египетского нападающего Мохамеда Салаха с пенальти.