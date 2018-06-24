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    Акинфеев: «К воротам сборной России не подпускают. Всегда мечтал об этом»

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал выступление команды двух матчах групповой стадии ЧМ-2018.

    «Хорошая сторона сборной России нынешней – к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов в свои ворота нет, и я всегда мечтал об этом.

    Наконец-то на чемпионате мира мне удалось воплотить эту мечту, и мы уже сыграли одну игру на ноль, мы сыграли очень грамотно и хорошо с Египтом в обороне. И дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дальше, потому что это очень важно.

    Если у тебя хороший тыл, хорошая оборона, то и победы достаются как бы, наверное, не легче, но ты можешь в любой момент забить гол и выиграть», – сказал капитан команды.

    За две стартовые игры подопечные Станислава Черчесова забили восемь голов, а пропустили один – от египетского нападающего Мохамеда Салаха с пенальти.

    Источник: НТВ

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    24.06.2018 14:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:49

      Пока оборона сборной России не вызывает критики.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 июня 2018, 18:16

      Будем надеяться !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 15:58

      Удачи нам!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 24 июня 2018, 15:56

      Египет и Сауд. Аравия никогда не блистали футбольными достижениями, отсюда какое-то спокойствие в стане обороны и у Акинфеева. Футболисты и тренер нашей сборной в своё время своей игрой до ЧМ18 принизили футбольный уровень и рейтинг России,и сейчас одержав две победы (по логике так и должно было быть)вселили определенную надежду на продвижение как можно выше.Но у Акинфеева ,и у сборной сложности впереди и это надо понимать. И слова нашего вратаря ,< дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дольше , > а в игре не "улетучились" и не растворились в "эйфории" .Только пожелание удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10442

      ivany4 24 июня 2018, 15:50

      Походу растет Кутепов, старается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 24 июня 2018, 15:34

      нормально

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2018, 15:32

      Успехов,Игорёк! Ты-большой мастер,один из лучших в мире.

      4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 июня 2018, 15:14

      Очень надеюсь,что с уругваем будет так же..

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > за ЦСКА с 1980г 24 июня 2018, 15:44

      уругвай тоже гадает с кем лучше играть с португезами аль с гешпанцами)))

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июня 2018, 14:38

      Игорь,еще все впереди,играли то не с классными сборными

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 июня 2018, 14:32

      Да нормальные нападающие еще и не подходили. Подожди чуть..

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg > mihail200606 25 июня 2018, 08:08

      А как же Салах, кроме одного момента, ничего не сделал.

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