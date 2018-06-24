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  • Акинфеев: «К воротам сборной России не подпускают. Всегда мечтал об этом»

Акинфеев: «К воротам сборной России не подпускают. Всегда мечтал об этом»

24 июня 2018, 14:17
15

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал выступление команды двух матчах групповой стадии ЧМ-2018.

«Хорошая сторона сборной России нынешней – к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов в свои ворота нет, и я всегда мечтал об этом.

Наконец-то на чемпионате мира мне удалось воплотить эту мечту, и мы уже сыграли одну игру на ноль, мы сыграли очень грамотно и хорошо с Египтом в обороне. И дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дальше, потому что это очень важно.

Если у тебя хороший тыл, хорошая оборона, то и победы достаются как бы, наверное, не легче, но ты можешь в любой момент забить гол и выиграть», – сказал капитан команды.

За две стартовые игры подопечные Станислава Черчесова забили восемь голов, а пропустили один – от египетского нападающего Мохамеда Салаха с пенальти.

Источник: НТВ
Чемпионат мира Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (15)
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Отчаянный Пердун
1529839801
ещё бы пенальти не получать.
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oleg32ru
1529839933
Желаю Акинфееву побольше сухих матчей за сборную!
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mihail200606
1529839951
Да нормальные нападающие еще и не подходили. Подожди чуть..
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за ЦСКА с 1980г
1529842495
Очень надеюсь,что с уругваем будет так же..
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yorgenbarenz
1529843569
Успехов,Игорёк! Ты-большой мастер,один из лучших в мире.
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ivany4
1529844637
Походу растет Кутепов, старается.
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fanchik
1529844992
Египет и Сауд. Аравия никогда не блистали футбольными достижениями, отсюда какое-то спокойствие в стане обороны и у Акинфеева. Футболисты и тренер нашей сборной в своё время своей игрой до ЧМ18 принизили футбольный уровень и рейтинг России,и сейчас одержав две победы (по логике так и должно было быть)вселили определенную надежду на продвижение как можно выше.Но у Акинфеева ,и у сборной сложности впереди и это надо понимать. И слова нашего вратаря ,< дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дольше , > а в игре не "улетучились" и не растворились в "эйфории" .Только пожелание удачи.
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KOLBIS
1529845137
Удачи нам!!!
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Zenmaster
1529853416
Будем надеяться !!!
Ответить
zigbert
1529909378
Пока оборона сборной России не вызывает критики.
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