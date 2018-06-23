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    «Спорт-Экспресс»: Испания не хочет попасть на Россию в 1/8 финала ЧМ

    Сборная Испании предпочитает сыграть в 1/8 финала ЧМ с Уругваем, а не с Россией.

    Сообщается, что Уругвай, по мнению испанцев, сейчас находится не в лучшей форме. Россияне же хорошо подготовлены физически, а также они получают мощную поддержку от болельщиков.

    В понедельник, 25 июня, Уругвай и Россия сыграют в матче 3-го тура группового этапа ЧМ. По итогам встречи решится, какая из команд выйдет из группы с первого места.

    Испания занимает второе место в группе В. Португалия находится на первом месте.

    Испания возглавила группу В. У нее меньше карточек, чем у Португалии

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2018 21:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 00:03

      Трудно сказать боится ли Испания Россию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 июня 2018, 01:06

      А Испании не пофиг???Сборная России еще тот клиент для них...Обыгрывали без труда.С чего бы им бояться?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 24 июня 2018, 00:07

      Блефуют, суки! Хитрят, цена торга великая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 23 июня 2018, 23:53

      вообще-то Испания сейчас занимает первое место, а не второе. из-за меньшего кол-ва жёлтых

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 23 июня 2018, 23:52

      Имелось в виду Россия не хочет играть в 1/8 с Испанией)) мы бы предпочли Иран)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 23 июня 2018, 23:21

      Да потому что вы покупаете игры явно видно же было аравия и египет бегать не хотели вы весь мир что ли п р о д у р к а м и считаете

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > BARCLAYS_APL 24 июня 2018, 00:14

      АУЕТЬ!!! Киргизы научились на клаве буквы нажимать. Дедушка Павлов был прав - даже у киргизов могут быть приобретённые рефлексы.
      Друзья, надо поработать с этим...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > GoLenaStop 24 июня 2018, 08:47

      А ты думаешь мы до сих пор в юртах живём? Приезжай к нам мы тебя и таких как ты д.......в много чему хорошему можем научить. Например гордыню твою приуменьшить...

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 23 июня 2018, 23:15

      Желтуха

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 июня 2018, 23:03

      Испания больше опасается Дзюбы,чем Кавани с Суаресом? кто эти анекдоты пишет?

      10
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Marley Bob 23 июня 2018, 23:39

      ябы сказал Дзюгбы

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 23 июня 2018, 22:46

      Кто это сказал?

      2
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 23 июня 2018, 22:45

      Будем смотреть. Но этот ушлепок дзюбинье.!!!! Хоть 250 голов забьет, ушлепок все равно.

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