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  • «Спорт-Экспресс»: Испания не хочет попасть на Россию в 1/8 финала ЧМ

«Спорт-Экспресс»: Испания не хочет попасть на Россию в 1/8 финала ЧМ

23 июня 2018, 21:35
18

Сборная Испании предпочитает сыграть в 1/8 финала ЧМ с Уругваем, а не с Россией.

Сообщается, что Уругвай, по мнению испанцев, сейчас находится не в лучшей форме. Россияне же хорошо подготовлены физически, а также они получают мощную поддержку от болельщиков.

В понедельник, 25 июня, Уругвай и Россия сыграют в матче 3-го тура группового этапа ЧМ. По итогам встречи решится, какая из команд выйдет из группы с первого места.

Испания занимает второе место в группе В. Португалия находится на первом месте.

Испания возглавила группу В. У нее меньше карточек, чем у Португалии

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Испания Уругвай Россия
Комментарии (18)
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m40
1529779696
Меня вот раздражают разговороры, с кем нам лучше играть. Во-первых, мы выбирать не можем, так как играем первые. Во-вторых, выбирать это гиблое дело. Футбольный бог за это накажет. Да и испанцы точно не будут выбирать, будут играть на победу
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_MATRIX_
1529779782
Главное не расслабляться и не зазвездиться. Иначе напихают по самое "не хочу". P.S. Вперёд, Россия!
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bomilazdeshnii
1529783204
Кто это сказал?
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Marley Bob
1529784235
Испания больше опасается Дзюбы,чем Кавани с Суаресом? кто эти анекдоты пишет?
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BARCLAYS_APL
1529785304
Да потому что вы покупаете игры явно видно же было аравия и египет бегать не хотели вы весь мир что ли п р о д у р к а м и считаете
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BOOMBASTIKSPB
1529787121
Имелось в виду Россия не хочет играть в 1/8 с Испанией)) мы бы предпочли Иран)
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fabio_c
1529787194
вообще-то Испания сейчас занимает первое место, а не второе. из-за меньшего кол-ва жёлтых
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GoLenaStop
1529788041
Блефуют, суки! Хитрят, цена торга великая.
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mutabor0992
1529791584
А Испании не пофиг???Сборная России еще тот клиент для них...Обыгрывали без труда.С чего бы им бояться?
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zigbert
1529874204
Трудно сказать боится ли Испания Россию?
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