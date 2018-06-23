«Спорт-Экспресс»: Испания не хочет попасть на Россию в 1/8 финала ЧМ

Сборная Испании предпочитает сыграть в 1/8 финала ЧМ с Уругваем, а не с Россией.

Сообщается, что Уругвай, по мнению испанцев, сейчас находится не в лучшей форме. Россияне же хорошо подготовлены физически, а также они получают мощную поддержку от болельщиков.

В понедельник, 25 июня, Уругвай и Россия сыграют в матче 3-го тура группового этапа ЧМ. По итогам встречи решится, какая из команд выйдет из группы с первого места.

Испания занимает второе место в группе В. Португалия находится на первом месте.

Испания возглавила группу В. У нее меньше карточек, чем у Португалии