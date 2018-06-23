Рязанцев: «Читаю про Головина и «Ювентус» и думаю: «Уезжай, пожалуйста»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев рассказал, что в свое время мог продолжить карьеру за рубежом. Также он призвал хавбека ЦСКА Александра Головина перебраться в европейский чемпионат.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Челси».

«Мною интересовались немецкие клубы. Я был вторым в шорт-листе. Честно, я бы поехал. Хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы.

Читаю про Головина и «Ювентус», сижу и думаю: «Ну уезжай, пожалуйста», – сказал Рязанцев.