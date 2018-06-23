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    Рязанцев: «Читаю про Головина и «Ювентус» и думаю: «Уезжай, пожалуйста»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев рассказал, что в свое время мог продолжить карьеру за рубежом. Также он призвал хавбека ЦСКА Александра Головина перебраться в европейский чемпионат.

    Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Челси».

    «Мною интересовались немецкие клубы. Я был вторым в шорт-листе. Честно, я бы поехал. Хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы.

    Читаю про Головина и «Ювентус», сижу и думаю: «Ну уезжай, пожалуйста», – сказал Рязанцев.

    Источник: Спорт FM

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    23.06.2018 16:40
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:30

      Зря он все таки ушел из Рубина - с этого и началось его снижение класса.

      0
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      Рейтинг: +392

      A-Den 24 июня 2018, 13:10

      Головин как Красич в лучшие годы играть будет. У игроков ЦСКА в Италии не очень дела шли раньше

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 июня 2018, 20:09

      Не отпустят его в Европу. Гинер его в Китай сосватает. От туда денег больше зайдёт!

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 23 июня 2018, 19:57

      Языки учите, хотя бы Английский потом уже решайте! ))) для того чтобы научиться , нужно разговаривать!

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 июня 2018, 18:52

      Головин хоть что-то может сам! а рязанцев чем знаменит?? ни обводки,ни скорости,ни мысли..наверное до сих пор слайдшоу с голом барсе смотрит

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 июня 2018, 18:35

      если уезжать то чтобы играть а не сидеть на скамейке

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 17:35

      А Головин свободный агент и выбирает кто больше предложит ?... Он на контракте у ЦСКА, в котором нет опции отступных за него. Клуб определил цену, которая его устраивает и от которой он будет вести переговоры с заинтересованной стороной. А всё остальное лирика и хотелки.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 июня 2018, 17:26

      ну что за чушь ! нет у Головина КОНКРЕТНЫХ предложений !а если будет-надо соглашаться !

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 23 июня 2018, 17:19

      Надо уезжать..там дальнейшее развитие..в России некуда..да и незачем..

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 июня 2018, 17:16

      Самому Рязанцеву лишь 31 год. Да - потерянное время, да - потерянные годы! Но он ещё достаточно резвый, и умеющий очень грамотно подключаться к атакам вторым темпом. Не будет от него больших запросов в финансовом плане, в РПФЛ он многим может пригодиться. Даже (боюсь сглазить!) ЦСКА. Верно, Виктор Михайлович?! А уж клубам поскромнее - и подавно!

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