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  • Рязанцев: «Читаю про Головина и «Ювентус» и думаю: «Уезжай, пожалуйста»

Рязанцев: «Читаю про Головина и «Ювентус» и думаю: «Уезжай, пожалуйста»

23 июня 2018, 16:40
20

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев рассказал, что в свое время мог продолжить карьеру за рубежом. Также он призвал хавбека ЦСКА Александра Головина перебраться в европейский чемпионат.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Челси».

«Мною интересовались немецкие клубы. Я был вторым в шорт-листе. Честно, я бы поехал. Хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы.

Читаю про Головина и «Ювентус», сижу и думаю: «Ну уезжай, пожалуйста», – сказал Рязанцев.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Ювентус Рязанцев Александр Головин Александр
Комментарии (20)
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Army_Fan
1529761435
Пьянич, Хедира, Матюиди, Стураро Бентанкур и Мандрагора, да надо уходить в Юве, уходжить надо туда, где ты играть будешь, а не на лавке футбол смотреть
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spartak4everr
1529762681
Интересная рекомендация от человека, выбравшего деньги в свое время. Знает, о чем говорит)
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cska-62
1529763397
Самому Рязанцеву лишь 31 год. Да - потерянное время, да - потерянные годы! Но он ещё достаточно резвый, и умеющий очень грамотно подключаться к атакам вторым темпом. Не будет от него больших запросов в финансовом плане, в РПФЛ он многим может пригодиться. Даже (боюсь сглазить!) ЦСКА. Верно, Виктор Михайлович?! А уж клубам поскромнее - и подавно!
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Миша13
1529763599
Надо уезжать..там дальнейшее развитие..в России некуда..да и незачем..
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САДЫЧОК
1529763966
ну что за чушь ! нет у Головина КОНКРЕТНЫХ предложений !а если будет-надо соглашаться !
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Рубик Докоян
1529764541
А Головин свободный агент и выбирает кто больше предложит ?... Он на контракте у ЦСКА, в котором нет опции отступных за него. Клуб определил цену, которая его устраивает и от которой он будет вести переговоры с заинтересованной стороной. А всё остальное лирика и хотелки.
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sprint5
1529768138
если уезжать то чтобы играть а не сидеть на скамейке
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Антон bx14e
1529769169
Головин хоть что-то может сам! а рязанцев чем знаменит?? ни обводки,ни скорости,ни мысли..наверное до сих пор слайдшоу с голом барсе смотрит
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vitvik
1529773768
Не отпустят его в Европу. Гинер его в Китай сосватает. От туда денег больше зайдёт!
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zigbert
1529872203
Зря он все таки ушел из Рубина - с этого и началось его снижение класса.
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