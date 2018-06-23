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  • Маммана: «У Семака огромный опыт. Все аргентинцы в «Зените» будут прислушиваться к нему»

Маммана: «У Семака огромный опыт. Все аргентинцы в «Зените» будут прислушиваться к нему»

23 июня 2018, 15:20
16

Аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана хорошо отозвался о новом главном тренере команды Сергее Семаке. Также он высказал мнение, почему петербуржцам не удалось достичь успеха под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини в прошлом сезоне.

– Что вы знали о Сергее Семаке до того, как встретились с ним пять дней назад?

– В первую очередь то, что он был игроком высокого уровня, выступал в топ-клубах России и Европы, в том же «ПСЖ». Семак обладает огромным опытом, который поможет ему в тренерской деятельности. Все аргентинцы будут прислушиваться к его словам и будут делать все, чтобы команда смогла добиться результата.

– У вас есть объяснение, почему не удалось добиться результата с предыдущим тренером?

– Сложно сказать. В футболе случаются как позитивные, так и негативные сезоны. Манчини в любом случае очень хороший тренер, и об этом говорит его опыт работы в крупнейших клубах Европы. Мы думаем исключительно о предстоящем сезоне, где с нами будет новый тренер. И если Семак пришел в «Зенит», то это значит, что он тренер высокого уровня. Надеюсь, что этот сезон принесет нам тот результат, который мы хотим.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль Семак Сергей
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1529756721
Прислушивайтесь и приглядывайтесь!...)) Если будет что-то не понятно, то можно в блокнот записывать!...)) У Сергея Богдановича с его полномочиями не забАлуешь, придётся во всю свою прыть исполнять аргентинское танго на поле!!..))
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shinnik
1529756802
На горшке будешь прислушиваться.. А у Богданыча-слушать и выполнять.. А переводчика-на кол.
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baden69
1529757225
Восстанавливайся, "мамонтенок", ты нужен на поле, а Богданыча нужно слушать и выполнять, а не прислушиваться.
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Полная Канистра
1529759036
ну да решили на аргентинском собрании Манчини мы прислушивались ни черта что он нам писал в записках теперь к Семаку надо прислушиваться может поймём и фарт пойдёт
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Мары
1529760995
Хочешь играть, будешь слушать и добиваться результатов..Хочешь на лавку, будешь прислушиваться.
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Kollljan
1529761523
Все аргентинцы в Зените получат пинок под жопу и разлетятся кто куда.
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Garrincha58
1529766207
Семак не волшебник и с этими игрочишками у него ничего не получится
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OfaZavr
1529766607
нужно не только в пол уха прислушиваться но и стараться все указания грамотно выполнять на поле, а иначе таким игрокам никакой тренер не подойдет)
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Zenmaster
1529767248
Слушать и играть !!!
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zigbert
1529871249
Теперь конечно будете прислушиваться.
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