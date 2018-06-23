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    Маммана: «У Семака огромный опыт. Все аргентинцы в «Зените» будут прислушиваться к нему»

    Аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана хорошо отозвался о новом главном тренере команды Сергее Семаке. Также он высказал мнение, почему петербуржцам не удалось достичь успеха под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини в прошлом сезоне.

    – Что вы знали о Сергее Семаке до того, как встретились с ним пять дней назад?

    – В первую очередь то, что он был игроком высокого уровня, выступал в топ-клубах России и Европы, в том же «ПСЖ». Семак обладает огромным опытом, который поможет ему в тренерской деятельности. Все аргентинцы будут прислушиваться к его словам и будут делать все, чтобы команда смогла добиться результата.

    – У вас есть объяснение, почему не удалось добиться результата с предыдущим тренером?

    – Сложно сказать. В футболе случаются как позитивные, так и негативные сезоны. Манчини в любом случае очень хороший тренер, и об этом говорит его опыт работы в крупнейших клубах Европы. Мы думаем исключительно о предстоящем сезоне, где с нами будет новый тренер. И если Семак пришел в «Зенит», то это значит, что он тренер высокого уровня. Надеюсь, что этот сезон принесет нам тот результат, который мы хотим.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.06.2018 15:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:14

      Теперь конечно будете прислушиваться.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 июня 2018, 15:45

      Слушаться надо, а не прислушиваться, иначе аренда у Тулу зимой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 24 июня 2018, 14:59

      "прислушиваться" к словам главного тренера как то не так звучит

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 июня 2018, 13:57

      "Все аргентинцы будут прислушиваться к его словам и будут делать все, чтобы команда смогла добиться результата". Э.Маммана

      Может, это, конечно, такой перевод с испанского, но получается, что аргентинцы не будут следовать тренерским установкам, а лишь "прислушиваться" к словам главного тренера, и действовать по своему усмотрению, чтобы добиться желаемого результата! Прикольно, да?! :-)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 июня 2018, 18:20

      Слушать и играть !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 18:10

      нужно не только в пол уха прислушиваться но и стараться все указания грамотно выполнять на поле, а иначе таким игрокам никакой тренер не подойдет)

      4
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > OfaZavr 23 июня 2018, 20:08

      меня вот тоже смутило слово "прислушиваться", может опять вольный перевод?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Bivaliy67 24 июня 2018, 09:47

      вполне может быть :)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2018, 18:03

      Семак не волшебник и с этими игрочишками у него ничего не получится

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 17:46

      У Семака будут играть кто хочет и умеет играть в футбол, а не отбывать номер на поле, кто бы он ни был и сколько бы ни стоил. Когда Семак в футболе уже многое умел, аргентинцы тогда в песочнице играли. Маммана парень толковый, дай бог, чтобы восстановление прошло успешно. Когда его купили, говорил, что это будет лучший ЦЗ в РФПЛ и сейчас от своих слов не отказываюсь.

      1
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 23 июня 2018, 16:45

      Все аргентинцы в Зените получат пинок под жопу и разлетятся кто куда.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июня 2018, 16:36

      Хочешь играть, будешь слушать и добиваться результатов..Хочешь на лавку, будешь прислушиваться.

      6
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