Маммана: «У Семака огромный опыт. Все аргентинцы в «Зените» будут прислушиваться к нему»

Аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана хорошо отозвался о новом главном тренере команды Сергее Семаке. Также он высказал мнение, почему петербуржцам не удалось достичь успеха под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини в прошлом сезоне.

– Что вы знали о Сергее Семаке до того, как встретились с ним пять дней назад?

– В первую очередь то, что он был игроком высокого уровня, выступал в топ-клубах России и Европы, в том же «ПСЖ». Семак обладает огромным опытом, который поможет ему в тренерской деятельности. Все аргентинцы будут прислушиваться к его словам и будут делать все, чтобы команда смогла добиться результата.

– У вас есть объяснение, почему не удалось добиться результата с предыдущим тренером?

– Сложно сказать. В футболе случаются как позитивные, так и негативные сезоны. Манчини в любом случае очень хороший тренер, и об этом говорит его опыт работы в крупнейших клубах Европы. Мы думаем исключительно о предстоящем сезоне, где с нами будет новый тренер. И если Семак пришел в «Зенит», то это значит, что он тренер высокого уровня. Надеюсь, что этот сезон принесет нам тот результат, который мы хотим.