Семеро аргентинцев привлечены к ответственности за избиение хорватского болельщика во время матча ЧМ-2018

Семеро болельщиков сборной Аргентины привлечены к административной ответственности за избиение хорватского фаната во время матча команд во втором туре группового раунда чемпионата мира-2018.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой Хорватии со счетом 3:0. Инцидент произошел в подтрибунном помещении во время поединка.

«Оргкомитет «Россия-2018» шокирован и разочарован увиденным на видео. Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей чемпионата мира по футболу и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе.

По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам вчерашнего матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы», – сообщила пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».