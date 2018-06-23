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    Семеро аргентинцев привлечены к ответственности за избиение хорватского болельщика во время матча ЧМ-2018

    Семеро болельщиков сборной Аргентины привлечены к административной ответственности за избиение хорватского фаната во время матча команд во втором туре группового раунда чемпионата мира-2018.

    Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой Хорватии со счетом 3:0. Инцидент произошел в подтрибунном помещении во время поединка.

    «Оргкомитет «Россия-2018» шокирован и разочарован увиденным на видео. Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей чемпионата мира по футболу и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе.

    По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам вчерашнего матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы», – сообщила пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

    Источник: ТАСС

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    23.06.2018 00:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 20:51

      Оперативно сработали.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 23 июня 2018, 13:31

      500р штраф.... о да....наказали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 июня 2018, 11:19

      скорей всего хорват их спровоцировал,рисанулся и получил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 июня 2018, 06:35

      Что произойдет, если наши проиграют! Уругвайцев Португальцев и Испанцев не завидую!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 июня 2018, 05:09

      Cкоро к ним и сборная присоединится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 июня 2018, 01:23

      По-ходу, это была единственная командная игра сборной Аргентины на ЧМ-18.=)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 23 июня 2018, 00:57

      подленько так толпой.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Viktor-Spartak 23 июня 2018, 00:33

      быстро вычислили.

      4
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      Рейтинг: +232

      hofman 23 июня 2018, 00:32

      Лучше своим игрокам пусть дадут. Пижоны сильно они))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 июня 2018, 00:31

      Просьба не привлекать к ответственности 11 хорватов, за избиение аргентинцев, произошедшее чуть ранее, этим днем.))))

      6
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