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  • Семеро аргентинцев привлечены к ответственности за избиение хорватского болельщика во время матча ЧМ-2018

Семеро аргентинцев привлечены к ответственности за избиение хорватского болельщика во время матча ЧМ-2018

23 июня 2018, 00:21
11

Семеро болельщиков сборной Аргентины привлечены к административной ответственности за избиение хорватского фаната во время матча команд во втором туре группового раунда чемпионата мира-2018.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась победой Хорватии со счетом 3:0. Инцидент произошел в подтрибунном помещении во время поединка.

«Оргкомитет «Россия-2018» шокирован и разочарован увиденным на видео. Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей чемпионата мира по футболу и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе.

По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам вчерашнего матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы», – сообщила пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Аргентина Хорватия
Комментарии (11)
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_Marqella_
1529702839
таких надо сразу же домой отправлять...
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Боцман59rus
1529703107
Просьба не привлекать к ответственности 11 хорватов, за избиение аргентинцев, произошедшее чуть ранее, этим днем.))))
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hofman
1529703146
Лучше своим игрокам пусть дадут. Пижоны сильно они))
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Viktor-Spartak
1529703226
быстро вычислили.
Ответить
orech
1529704625
подленько так толпой.
Ответить
Владислав Vlad
1529706221
По-ходу, это была единственная командная игра сборной Аргентины на ЧМ-18.=)
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iBragim2102
1529719795
Cкоро к ним и сборная присоединится
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3a zenit
1529741944
скорей всего хорват их спровоцировал,рисанулся и получил.
Ответить
вместе с ЦСКА
1529749885
500р штраф.... о да....наказали.
Ответить
zigbert
1529862666
Оперативно сработали.
Ответить
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