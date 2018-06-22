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  • Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ

Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ

22 июня 2018, 15:21
22

По ходу встречи АргентинаХорватия (0:3, 2-й тур группы D, ЧМ-2018) состоялась драка между болельщиками сборных.

В концовке матча несколько аргентинцев избили хорватского болельщика внутри стадионе в Нижнем Новгороде. Согласно Life.ru, сотрудникам объекта удалось остановить драку.

«Пострадавший не мог оказать сопротивления болельщикам, которые избивали его кулаками и пинали. Примечательно, что на помощь одинокому хорвату не пришли соотечественники, видимо, слишком увлечeнные ходом игры.

Спасли мужчину россияне, которые разняли драку, пока она не переросла в настоящее побоище», – говорится в заметке источника.

Напомним, подопечные Златко Далича досрочно гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира. Команда Хорхе Сампаоли за тур до конца групповой стадии занимает третье место в таблице, но сохраняет шансы на выход.

Видеозапись инцидента доступна на сайте Life.

Источник: Life
Чемпионат мира Аргентина Хорватия
Комментарии (22)
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zatonn
1529670370
Дик, очень дик народ!
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DOCTOR PENALTY
1529670380
Уроды с так называемой горячей кровью.
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panmon
1529670483
А полиция то где была??? Стадион или что?
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bset
1529670900
На самом деле это были переодетые русские. А хорват - это переодетый англичанин. Великобритания в связи с этим в течение часа объявит о новых санкциях.
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Moisey
1529671380
Животные. Желаю им больших проблем со здоровьем.
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111ax
1529672003
странно, что его не отравили новичком
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shurik45
1529676335
Бить ногами лежачего-это поступок последней мрази. Если ты мужик ,то и дерись как мужик.
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Мары
1529678831
Не вижу проблем. Уродов везде хватает. Главное, что камеры есть.Вычислить участвовавших в избиении уродов, отстранить от футбола и выслать нах из страны.
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Superviser77
1529683828
Крысы позорные... Аргентина, давай до свиданье..
Ответить
zigbert
1529692419
Дикость со стороны аргентинцев, таких надо вычислять и наказывать.
Ответить
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