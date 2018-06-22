Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ

По ходу встречи Аргентина – Хорватия (0:3, 2-й тур группы D, ЧМ-2018) состоялась драка между болельщиками сборных.

В концовке матча несколько аргентинцев избили хорватского болельщика внутри стадионе в Нижнем Новгороде. Согласно Life.ru, сотрудникам объекта удалось остановить драку.

«Пострадавший не мог оказать сопротивления болельщикам, которые избивали его кулаками и пинали. Примечательно, что на помощь одинокому хорвату не пришли соотечественники, видимо, слишком увлечeнные ходом игры.

Спасли мужчину россияне, которые разняли драку, пока она не переросла в настоящее побоище», – говорится в заметке источника.

Напомним, подопечные Златко Далича досрочно гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира. Команда Хорхе Сампаоли за тур до конца групповой стадии занимает третье место в таблице, но сохраняет шансы на выход.

Видеозапись инцидента доступна на сайте Life.