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    Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ

    По ходу встречи АргентинаХорватия (0:3, 2-й тур группы D, ЧМ-2018) состоялась драка между болельщиками сборных.

    В концовке матча несколько аргентинцев избили хорватского болельщика внутри стадионе в Нижнем Новгороде. Согласно Life.ru, сотрудникам объекта удалось остановить драку.

    «Пострадавший не мог оказать сопротивления болельщикам, которые избивали его кулаками и пинали. Примечательно, что на помощь одинокому хорвату не пришли соотечественники, видимо, слишком увлечeнные ходом игры.

    Спасли мужчину россияне, которые разняли драку, пока она не переросла в настоящее побоище», – говорится в заметке источника.

    Напомним, подопечные Златко Далича досрочно гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира. Команда Хорхе Сампаоли за тур до конца групповой стадии занимает третье место в таблице, но сохраняет шансы на выход.

    Видеозапись инцидента доступна на сайте Life.

    Источник: Life

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    22.06.2018 15:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 21:33

      Дикость со стороны аргентинцев, таких надо вычислять и наказывать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 июня 2018, 19:10

      Крысы позорные... Аргентина, давай до свиданье..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июня 2018, 17:47

      Не вижу проблем.
      Уродов везде хватает.
      Главное, что камеры есть.Вычислить участвовавших в избиении уродов, отстранить от футбола и выслать нах из страны.

      12
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Мары 22 июня 2018, 23:32

      Полностью согласен ,,,,,должны отвечать конкретные люди,,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +103

      fedor131313 22 июня 2018, 17:11

      Кота Леопольда на них нет

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 июня 2018, 17:07

      роби,проигрывать тоже нужно достойно,эдак с поднятой головой...

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 июня 2018, 17:05

      Бить ногами лежачего-это поступок последней мрази. Если ты мужик ,то и дерись как мужик.

      10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shurik45 22 июня 2018, 17:56

      Это было в наше далёкое детство 50-60х годов, где был дворовой кодекс. Лежачего не бить, драка до первой крови и т.д. Ногами вообще западло было бить. Это когда стенка на стенку так шли вход кастеты, арматура завёрнутая в газету.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 июня 2018, 16:18

      Россиян я на видео как-то не распознал, кого-то разгоняющих. Отпинали, разбежались..

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 22 июня 2018, 15:53

      странно, что его не отравили новичком

      2
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      Рейтинг: +222

      Леший88 > 111ax 22 июня 2018, 19:29

      держи свои 15 рублей и возвращайся в ольгино

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 22 июня 2018, 15:43

      Мелочь, а неприятно! Надеюсь, что наши болельщики ни в коей мере не причастны, ни к этому эпизоду, ни к возможным будущим.

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 22 июня 2018, 15:43

      мучачасам амигос надо на поле ногами работать, а не кулаками в подтрибунном помещении, хорваты красавы.

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