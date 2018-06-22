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    Главные новости дня. Аргентинцы избили болельщика Хорватии, Дзагоев и Жирков тренировались отдельно

    Жирков и Дзагоев вышли на тренировку отдельно от общей группы.

    Президент USADA предложил проверить россиян на допинг после ЧМ-2018.

    Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком».

    Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ.

    Аргентинский телеканал начал передачу о футболе с минуты молчания.

    Неймар стал третьим бомбардиром в истории сборной.

    ЦСКА купил 19-летнего полузащитника словенского «Рудара».

    BBC: Уткина отстранили от работы на Первом канале по требованию Кремля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 23:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 23 июня 2018, 00:37

      Их, а также Головина(предупреждение), Зобнина(недавняя травма), Фернандеса, Дзюбу надо поберечь на 1/8, а вот Граната ( Кутепов- ходячее ЧП, в любой момент пенальти привезёт, из-за его игры египтяне даже протест на судейство подали), братьев Миранчуков, Смольникова и Ерохина надо обкатать серьёзным соперником на новом для них турнире , да и Смолов пусть форму набирает. Вот и состав получается в 1-м тайме: Акинфеев, Кудряшов, Игнашевич, Гранат, Смольников, Черышев, Газинский, бр. Миранчуки, Ерохин, Смолов.

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