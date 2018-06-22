Главные новости дня. Аргентинцы избили болельщика Хорватии, Дзагоев и Жирков тренировались отдельно

Жирков и Дзагоев вышли на тренировку отдельно от общей группы.

Президент USADA предложил проверить россиян на допинг после ЧМ-2018.

Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком».

Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ.

Аргентинский телеканал начал передачу о футболе с минуты молчания.

Неймар стал третьим бомбардиром в истории сборной.

ЦСКА купил 19-летнего полузащитника словенского «Рудара».

BBC: Уткина отстранили от работы на Первом канале по требованию Кремля.