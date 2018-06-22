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  • Главные новости дня. Аргентинцы избили болельщика Хорватии, Дзагоев и Жирков тренировались отдельно

Главные новости дня. Аргентинцы избили болельщика Хорватии, Дзагоев и Жирков тренировались отдельно

22 июня 2018, 23:04
1

Жирков и Дзагоев вышли на тренировку отдельно от общей группы.

Президент USADA предложил проверить россиян на допинг после ЧМ-2018.

Смолов назвал болельщика сборной России «ч(м)удаком».

Толпа аргентинцев избила болельщика сборной Хорватии после разгрома на ЧМ.

Аргентинский телеканал начал передачу о футболе с минуты молчания.

Неймар стал третьим бомбардиром в истории сборной.

ЦСКА купил 19-летнего полузащитника словенского «Рудара».

BBC: Уткина отстранили от работы на Первом канале по требованию Кремля.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Vitaly1960
1529703461
Их, а также Головина(предупреждение), Зобнина(недавняя травма), Фернандеса, Дзюбу надо поберечь на 1/8, а вот Граната ( Кутепов- ходячее ЧП, в любой момент пенальти привезёт, из-за его игры египтяне даже протест на судейство подали), братьев Миранчуков, Смольникова и Ерохина надо обкатать серьёзным соперником на новом для них турнире , да и Смолов пусть форму набирает. Вот и состав получается в 1-м тайме: Акинфеев, Кудряшов, Игнашевич, Гранат, Смольников, Черышев, Газинский, бр. Миранчуки, Ерохин, Смолов.
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