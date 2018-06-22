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  • Аргентинский телеканал начал передачу о футболе с минуты молчания

Аргентинский телеканал начал передачу о футболе с минуты молчания

22 июня 2018, 16:02
20

Сборная Аргентины в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 уступила команде Хорватии со счетом 0:3.

За тур до конца этапа команда Хорхе Сампаоли занимает третье место в группе D. Аргентинцы имеют равное количество очков с исландцами, но уступают им по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом вице-чемпионы мира-2014 сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Аналитическая передача на аргентинском телеканале TyC Sports после матча началась с минуты молчания.

По ее завершении ведущий Диего Диас сказал: «В данный момент аргентинский футбол мертв. Он умер после ошибки Кабальеро».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (20)
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DOCTOR PENALTY
1529671958
После первого тайма с Коста-Рикой на подходе Бразилия.***+++
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zatonn
1529672107
Пусть привыкают, скоро и отбор проходить не будут))
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Алекc
1529674955
Если верить слухам и действительно правда, что Месси выбирает игроков и кому играть, а не тренер, то неудивительно почему так играют!
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Hoahin
1529675060
Ну конечно, виноват Кабальеро, а не никакущая игра 10 игроков на поле
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Cosh18
1529675565
Не совсем уместное использование такого серьёзного ритуала. Все в шоу превращают...
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fosterwow
1529677581
Хорватия top
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volfrik
1529681045
придурки
Ответить
OfaZavr
1529684335
Кабальеро конечно начудил но не стоит все вешать на него, чем занималась остальная команда 90 минут, почему не забило больше соперника суперзвездное нападение.
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zigbert
1529693216
Пока Аргентина не показывает настоящей игры - нет мощи.
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Тяжёлое бремя ошибок
1529694201
Конечно , только из-за ошибки вратаря и проиграли ,с таким-то составом они должны за счёт атаки забирать...
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