Аргентинский телеканал начал передачу о футболе с минуты молчания

Сборная Аргентины в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 уступила команде Хорватии со счетом 0:3.

За тур до конца этапа команда Хорхе Сампаоли занимает третье место в группе D. Аргентинцы имеют равное количество очков с исландцами, но уступают им по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом вице-чемпионы мира-2014 сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Аналитическая передача на аргентинском телеканале TyC Sports после матча началась с минуты молчания.

По ее завершении ведущий Диего Диас сказал: «В данный момент аргентинский футбол мертв. Он умер после ошибки Кабальеро».