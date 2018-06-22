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    Аргентинский телеканал начал передачу о футболе с минуты молчания

    Сборная Аргентины в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 уступила команде Хорватии со счетом 0:3.

    За тур до конца этапа команда Хорхе Сампаоли занимает третье место в группе D. Аргентинцы имеют равное количество очков с исландцами, но уступают им по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом вице-чемпионы мира-2014 сохраняют шансы на выход в плей-офф.

    Аналитическая передача на аргентинском телеканале TyC Sports после матча началась с минуты молчания.

    По ее завершении ведущий Диего Диас сказал: «В данный момент аргентинский футбол мертв. Он умер после ошибки Кабальеро».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 16:02
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 22 июня 2018, 23:55

      весь матч они слабей были, не ошибся б воротник, по игре б получили, команда друзей месси нах

      0
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      Рейтинг: +9

      Тяжёлое бремя ошибок 22 июня 2018, 22:03

      Конечно , только из-за ошибки вратаря и проиграли ,с таким-то составом они должны за счёт атаки забирать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 21:46

      Пока Аргентина не показывает настоящей игры - нет мощи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 19:18

      Кабальеро конечно начудил но не стоит все вешать на него, чем занималась остальная команда 90 минут, почему не забило больше соперника суперзвездное нападение.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 22 июня 2018, 18:24

      придурки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 22 июня 2018, 17:26

      Хорватия top

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > fosterwow 22 июня 2018, 22:10

      Не-а не top

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 22 июня 2018, 16:52

      Не совсем уместное использование такого серьёзного ритуала. Все в шоу превращают...

      8
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 22 июня 2018, 16:48

      Не надо верить слухам, не Месси выбирает состав, все великие игроки всегда принимали участие в выборе, а вернее помощи тренеру, игроков на матч!

      Но тренер на то и тренер, что он принимает решение!

      А если Сампаоли не был «батей» в раздевалке, то и команды не будет!

      1
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 22 июня 2018, 16:44

      Ну конечно, виноват Кабальеро, а не никакущая игра 10 игроков на поле

      6
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 22 июня 2018, 16:42

      Если верить слухам и действительно правда, что Месси выбирает игроков и кому играть, а не тренер, то неудивительно почему так играют!

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