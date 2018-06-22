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    Неймар стал третьим бомбардиром в истории сборной. Больше забили только Роналдо и Пеле

    Сборная Бразилии обыграла костариканцев (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

    Нападающий Неймар забил на седьмой добавленной минуте.

    Для футболиста «ПСЖ» мяч стал 56 в 87 матчах на национальном уровне.

    По результативному показателю Неймар обошел чемпиона мира-1994 Ромарио. Второе место занимает двукратный обладатель «Золотого мяча» и победитель ЧМ-2002 Роналдо (62). На первом – трехкратный победитель первенств мира и лучший игрок XX века по версии ФИФА Пеле (77).

    Неймар дебютировал за сборную в 2010 году.

    Минута, за которую Неймар заткнул всех

    Источник: Foxsports.com

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    22.06.2018 17:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 июня 2018, 05:14

      Кому так много назабивал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:15

      По своим человеческим характеристикам, Пеле и Роналдо намного выше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 июня 2018, 21:53

      Пусть плачет больше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 22 июня 2018, 18:41

      С учётом его возраста, все шансы стать первым.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 22 июня 2018, 18:23

      Роналдо жалко -пол карьеры поломанный был - так бы цифры другие были бы

      5
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 22 июня 2018, 18:05

      Вот абсолютно плевать на этого петуха, Роналдо и Пеле это великие, а этот, подстилка продажная

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Kulima 22 июня 2018, 18:06

      Согласен, мерзкий игрок!

      4
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