Неймар стал третьим бомбардиром в истории сборной. Больше забили только Роналдо и Пеле

Сборная Бразилии обыграла костариканцев (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

Нападающий Неймар забил на седьмой добавленной минуте.

Для футболиста «ПСЖ» мяч стал 56 в 87 матчах на национальном уровне.

По результативному показателю Неймар обошел чемпиона мира-1994 Ромарио. Второе место занимает двукратный обладатель «Золотого мяча» и победитель ЧМ-2002 Роналдо (62). На первом – трехкратный победитель первенств мира и лучший игрок XX века по версии ФИФА Пеле (77).

Неймар дебютировал за сборную в 2010 году.

Минута, за которую Неймар заткнул всех