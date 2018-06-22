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  • BBC: Уткина отстранили от работы на Первом канале по требованию Кремля

BBC: Уткина отстранили от работы на Первом канале по требованию Кремля

22 июня 2018, 20:30
53

На днях футбольный комментатор Василий Уткин объявил, что не может продолжить сотрудничество с Первым каналом во время проведения чемпионата мира-2018.

Перед стартом чемпионата было снято несколько рекламных роликов с комментатором, он работал на матче первого тура группового этапа Испания – Португалия (3:3). Журналист должен был стать главным голосом чемпионата.

Два источника BBC, близкие к руководству страны, объяснили увольнение комментатора тем, что этого потребовали в администрации президента РФ. В этом решении принимали участие и представители «Газпром-медиа» в лице руководителя канала «Матч ТВ» Тины Канделаки. Известно, что Уткин находится в конфликтной ситуации с Канделаки еще со времен работы на телеканале, курируемого ею.

Источник: BBC
Чемпионат мира Уткин Василий
Комментарии (53)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Army_Fan
1529688772
Хахахахахахаха, отстранили на Первом, а решение принимали Матч ТВ и Ко, сейчас обоссусь, ну Англия рассмешила под вечерок
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Боцман59rus
1529690431
Да никуда администрации, тем более Путину, ни Василий, ни Навальный со Слуцким не уперся... - слишком долго Василий вещал в интернет ресурсах - на федеральном такое не прокатит. И дело не в отсутствии свободы слова или мракобесной "кремлевской" цензуре, нужно элементарно быть вежливым. Уткин почти всегда прав по сути, но содержание его высказывании и форма, оставляет желать лучшего - подходит только для хайпа и разного рода срача в интернет сообществах... Специально для ВВС: Успокойтесь, занимайтесь своими мудаками, их у вас хватает.)))
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ivany4
1529691213
Не знал, что у ВВС близкие отношения с Кремлем.)) Раз админресурс якобы вмешался в увольнение хамоватого Уткина, то сейчас англичане сделают из него борца за свободу, как и из Навального.))
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cska-62
1529694345
НеПУТёвым стал? В семидесятых годы увольняли за неБРЕЖНость... :-)))
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Жёлто-синий
1529694383
Я За Васю.
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Mariner
1529695234
И чего, мне типа жалко должно его стать? Без разницы вообще почему его убрали - главное, что убрали. И судя по комментам не мне одному нравится, что этого ублюдка не будет на центральных каналах ящика. Как говорится: не доходит через голову - постучим в печень. Только в случае с Уткиным стучат по кошельку.
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Мары
1529696700
Канделаки не злопамятная. Она просто злая и память у неё хорошая.
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prezent2017
1529699507
Либерасты с первого канала хотели это г-но реабилитировать. Но оно же пахнет и неприятно!
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Александр52
1529699660
Согласен с Кремлём на 100%.
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nailvakh
1529700791
хороший комментатор, а политика, к сожалению, и сюда просочилась
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