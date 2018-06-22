BBC: Уткина отстранили от работы на Первом канале по требованию Кремля

BBC конечно не очень вериться, но даже если это правда то неудивительно, Уткин своими высказываниями сам на это напрашивался.
На днях футбольный комментатор Василий Уткин объявил, что не может продолжить сотрудничество с Первым каналом во время проведения чемпионата мира-2018.
Перед стартом чемпионата было снято несколько рекламных роликов с комментатором, он работал на матче первого тура группового этапа Испания – Португалия (3:3). Журналист должен был стать главным голосом чемпионата.
Два источника BBC, близкие к руководству страны, объяснили увольнение комментатора тем, что этого потребовали в администрации президента РФ. В этом решении принимали участие и представители «Газпром-медиа» в лице руководителя канала «Матч ТВ» Тины Канделаки. Известно, что Уткин находится в конфликтной ситуации с Канделаки еще со времен работы на телеканале, курируемого ею.