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    BBC: Уткина отстранили от работы на Первом канале по требованию Кремля

    На днях футбольный комментатор Василий Уткин объявил, что не может продолжить сотрудничество с Первым каналом во время проведения чемпионата мира-2018.

    Перед стартом чемпионата было снято несколько рекламных роликов с комментатором, он работал на матче первого тура группового этапа Испания – Португалия (3:3). Журналист должен был стать главным голосом чемпионата.

    Два источника BBC, близкие к руководству страны, объяснили увольнение комментатора тем, что этого потребовали в администрации президента РФ. В этом решении принимали участие и представители «Газпром-медиа» в лице руководителя канала «Матч ТВ» Тины Канделаки. Известно, что Уткин находится в конфликтной ситуации с Канделаки еще со времен работы на телеканале, курируемого ею.

    Источник: BBC

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    22.06.2018 20:30
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 11:28

      BBC конечно не очень вериться, но даже если это правда то неудивительно, Уткин своими высказываниями сам на это напрашивался.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2018, 08:31

      Не может быть ! У нас демократия ! И это...,как её ? -Свобода слова !

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 05:55

      Кто лучше всех играет Пресли на гитаре,на это каждый ответит,каждый ответит...конечно ВАСЯ...ВАСЯ...ВАСЯ ну кто его не знает...

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 июня 2018, 05:06

      Да и плевать, лучше бы побольше Елагина включали вместо остальных.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 июня 2018, 02:22

      Вася , Вася , Уткин , Уткин!..А за что Слуцкого?????? ПОЛИТИКА и КРЕМЛЬ.........Все они одного поля ягодки-не угодили и говорят в эфире о том что подумали , а не о том ,что надо. А Канделаки-ставленица Кремля и Администрации/Кабаева/-куда же она попрёт против , такое местечко терять.Деньги, деньги, деньги...Маму родную готовы продать за них- ну и нравы

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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 23 июня 2018, 01:05

      Интересное требование, учитывая тот факт,что Уткин все деньги хотел отдать на благотворительность. Суки одним словом

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      Рейтинг: +658

      Zivs 23 июня 2018, 00:28

      Зря кстати отстранили.

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      Рейтинг: +136

      nailvakh 22 июня 2018, 23:53

      хороший комментатор, а политика, к сожалению, и сюда просочилась

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 22 июня 2018, 23:34

      Согласен с Кремлём на 100%.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 июня 2018, 23:32

      Нехрен было и брать, как комментатор он уже давно с дулся.

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