BBC: Уткина отстранили от работы на Первом канале по требованию Кремля

На днях футбольный комментатор Василий Уткин объявил, что не может продолжить сотрудничество с Первым каналом во время проведения чемпионата мира-2018.

Перед стартом чемпионата было снято несколько рекламных роликов с комментатором, он работал на матче первого тура группового этапа Испания – Португалия (3:3). Журналист должен был стать главным голосом чемпионата.

Два источника BBC, близкие к руководству страны, объяснили увольнение комментатора тем, что этого потребовали в администрации президента РФ. В этом решении принимали участие и представители «Газпром-медиа» в лице руководителя канала «Матч ТВ» Тины Канделаки. Известно, что Уткин находится в конфликтной ситуации с Канделаки еще со времен работы на телеканале, курируемого ею.