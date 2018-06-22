Дзюба: «Понимаем, что после любого поражения опять начнется»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал предстоящий матч чемпионата мира-2018 против Уругвая интересным сражением.

«Мы до сих пор не до конца осознаем, что сделали. Это исторический момент. Волшебное состояние. Почувствовали уверенность.

Мало кто верил в меня. До последнего надеялся попасть в сборную. Происходящее сейчас – сказочный сон. Безумно счастлив, что вся страна повернулась лицом к футболу.

Попросил себя заменить в матче с Египтом, потому что свело две икроножные мышцы. То отпускало, то постреливало. Я понимал, что нужны свежие люди, которые могут выполнять полный объем работы. Нельзя быть эгоистом.

Многие говорят: да это всего лишь Египет, всего лишь Саудовская Аравия. Многие говорили, что мы их не обыграем. Давайте радоваться таким моментам. Это все добротные команды.

Задача-минимум выполнена. Если бы мы не вышли из группы, был бы вообще ужас. Сами не знаем своего максимума.

Почему отдал честь Черчесову? Я ему показал, он мне вернул. Запустили челлендж такой. Я отблагодарил его голом.

Понимаем, что Уругвай – команда из суперфутболистов, они играют в топ-клубах. Очень уверенная и наглая сборная. Понимаем, что после любого поражения опять начнется. Для нас будет очень интересное сражение. Хотим проверить свои силы», – описал ситуацию форвард.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени.