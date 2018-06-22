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    Дзюба: «Понимаем, что после любого поражения опять начнется»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал предстоящий матч чемпионата мира-2018 против Уругвая интересным сражением.

    «Мы до сих пор не до конца осознаем, что сделали. Это исторический момент. Волшебное состояние. Почувствовали уверенность.

    Мало кто верил в меня. До последнего надеялся попасть в сборную. Происходящее сейчас – сказочный сон. Безумно счастлив, что вся страна повернулась лицом к футболу.

    Попросил себя заменить в матче с Египтом, потому что свело две икроножные мышцы. То отпускало, то постреливало. Я понимал, что нужны свежие люди, которые могут выполнять полный объем работы. Нельзя быть эгоистом.

    Многие говорят: да это всего лишь Египет, всего лишь Саудовская Аравия. Многие говорили, что мы их не обыграем. Давайте радоваться таким моментам. Это все добротные команды.

    Задача-минимум выполнена. Если бы мы не вышли из группы, был бы вообще ужас. Сами не знаем своего максимума.

    Почему отдал честь Черчесову? Я ему показал, он мне вернул. Запустили челлендж такой. Я отблагодарил его голом.

    Понимаем, что Уругвай – команда из суперфутболистов, они играют в топ-клубах. Очень уверенная и наглая сборная. Понимаем, что после любого поражения опять начнется. Для нас будет очень интересное сражение. Хотим проверить свои силы», – описал ситуацию форвард.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «ВКонтакте»

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    22.06.2018 22:33
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 июня 2018, 13:04

      Все честно сказал,выше головы едва прыгнешь,прекрасно что они реалисты!)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 11:46

      смотря как сыграете, выкладывайтесь на полную и в следующих матчах тогда никто ни чем не упрекнет даже если будет проигрыш.

      4
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 июня 2018, 10:26

      Шо...опять, счас спою!!!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 23 июня 2018, 08:29

      Дело не в том- выиграли или проиграли. Болельщики видят ваше отношение к игре. Можно простить и посочувствовать за поражение, а можно за победу (как было у немцев) получить свист с трибун. Упритесь!

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 июня 2018, 08:27

      как будете играть, с каким настроем....

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 июня 2018, 06:08

      Работа такая, Артем!!!

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 июня 2018, 05:39

      Тёмка в очередной паз показал что он открытый и не равнодушный к своему ремеслу человек.Не юлит и говорит всё как есть.За что его многие и недолюбливают.Надеюсь что наши обойдутся без травм в последней групповой игре и подойдут с хорошим настроем к плей-офф.Ну а от поражений у нас никто не застрахован.На то это и футбол. Не ошибается тот кто вообще ничего не делает!Удачи парни!

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      Рейтинг: +261

      salexeich 23 июня 2018, 02:36

      Молодец, Артем! Так держать! Настоящие болельщики в тебя и сборную верят! Противно читать про тех "болел", кто не верит в сборную и унижают игроков и тренера.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 июня 2018, 01:31

      Всё будет зависеть от того, кого поставит тренер на матч с Уругами. Если поставит основу с Уругами, а в 1/8 пролетит, то все будут говорить, что нужно было дать отдохнуть основе и готовить их к 1/8. А если выставит резерв на Уругов и они проиграют - никто камень в огород не кинет.
      Нужно готовиться к 1/8, а не к игре с Уругами. А выбирать будут Португалы и Испанцы.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Владислав Vlad 23 июня 2018, 13:06

      Первое место важно во всем отношении,и не факт что там Порто окажется,все решится в матче Иран-Порто за 2 место,где товарищ Азмун когтями землю начнет царапать ради выхода!)

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 23 июня 2018, 00:12

      Ждем и верим в вас , болтать после будем !

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