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  • Дзюба: «Понимаем, что после любого поражения опять начнется»

Дзюба: «Понимаем, что после любого поражения опять начнется»

22 июня 2018, 22:33
21

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал предстоящий матч чемпионата мира-2018 против Уругвая интересным сражением.

«Мы до сих пор не до конца осознаем, что сделали. Это исторический момент. Волшебное состояние. Почувствовали уверенность.

Мало кто верил в меня. До последнего надеялся попасть в сборную. Происходящее сейчас – сказочный сон. Безумно счастлив, что вся страна повернулась лицом к футболу.

Попросил себя заменить в матче с Египтом, потому что свело две икроножные мышцы. То отпускало, то постреливало. Я понимал, что нужны свежие люди, которые могут выполнять полный объем работы. Нельзя быть эгоистом.

Многие говорят: да это всего лишь Египет, всего лишь Саудовская Аравия. Многие говорили, что мы их не обыграем. Давайте радоваться таким моментам. Это все добротные команды.

Задача-минимум выполнена. Если бы мы не вышли из группы, был бы вообще ужас. Сами не знаем своего максимума.

Почему отдал честь Черчесову? Я ему показал, он мне вернул. Запустили челлендж такой. Я отблагодарил его голом.

Понимаем, что Уругвай – команда из суперфутболистов, они играют в топ-клубах. Очень уверенная и наглая сборная. Понимаем, что после любого поражения опять начнется. Для нас будет очень интересное сражение. Хотим проверить свои силы», – описал ситуацию форвард.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени.

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (21)
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Мары
1529697118
Играйте от души и никто вам слова плохого не скажет, а вот равнодушия никто не простит.
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zigbert
1529697698
Поражения тоже бывают разные.
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Catastrofa
1529701965
Ждем и верим в вас , болтать после будем !
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Владислав Vlad
1529706660
Всё будет зависеть от того, кого поставит тренер на матч с Уругами. Если поставит основу с Уругами, а в 1/8 пролетит, то все будут говорить, что нужно было дать отдохнуть основе и готовить их к 1/8. А если выставит резерв на Уругов и они проиграют - никто камень в огород не кинет. Нужно готовиться к 1/8, а не к игре с Уругами. А выбирать будут Португалы и Испанцы.
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salexeich
1529710588
Молодец, Артем! Так держать! Настоящие болельщики в тебя и сборную верят! Противно читать про тех "болел", кто не верит в сборную и унижают игроков и тренера.
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Krossmen73
1529721545
Тёмка в очередной паз показал что он открытый и не равнодушный к своему ремеслу человек.Не юлит и говорит всё как есть.За что его многие и недолюбливают.Надеюсь что наши обойдутся без травм в последней групповой игре и подойдут с хорошим настроем к плей-офф.Ну а от поражений у нас никто не застрахован.На то это и футбол. Не ошибается тот кто вообще ничего не делает!Удачи парни!
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батог
1529723333
Работа такая, Артем!!!
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bolela_16
1529731674
как будете играть, с каким настроем....
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sochi-2013
1529731795
Дело не в том- выиграли или проиграли. Болельщики видят ваше отношение к игре. Можно простить и посочувствовать за поражение, а можно за победу (как было у немцев) получить свист с трибун. Упритесь!
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OfaZavr
1529743563
смотря как сыграете, выкладывайтесь на полную и в следующих матчах тогда никто ни чем не упрекнет даже если будет проигрыш.
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