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  • Кемпес: «В сборной Аргентины много друзей Месси, но они не сыграны»

Кемпес: «В сборной Аргентины много друзей Месси, но они не сыграны»

22 июня 2018, 12:35
15

Чемпион мира-1978 Марио Кемпес поделился мнением о сравнении своих соотечественников Диего Марадоне и Лионеле Месси.

– Многие говорят, что Месси находится на одном уровне с Марадоной

– Глупости. Месси силен, но он не выигрывал чемпионат мира. Нельзя сравнивать игроков из разных эпох.

– Что скажете об игре сборной Аргентины?

– Это не команда. В составе много друзей Месси, но они не могут успешно играть с ним. Кто-нибудь может объяснить, почему не вызвали Икарди?

– Возможно, потому что он не друг Месси?

– Не могу утверждать, но если окажется, это произошло из-за причин, не связанных с футболом, я расстроюсь.

Напомним, вчера аргентинцы уступили сборной Хорватии (0:3) в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. Месси только один раз ударил по воротам соперника.

При этом команда Хорхе Сампаоли сохраняет шансы на выход из группы.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Чемпионат мира Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (15)
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Cules2013
1529661023
Понеслась. Я уже который год вижу весь этот высер, что Месси главный в Барсе и сборной, что все там ему как рабы прислуживают. Но никто и нигде так и не разу не предъявил хоть одно реальное доказательство этого. Одни только домыслы жёлтых СМИ и мессиненавистников, которые охотно в это верят, потому что им так удобно. Кемпес такими высказывания решил о себе напомнить, нехорошо возвеличивать себя, поливая грязью других.
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кузнецов артем
1529662572
А что разве не так, если в основе выпускают Агуэро Месси, а Дибала Игуаин Димария сидят, после 1 матча Месси вообще в старте не должен был выходить... Зато в запас сели Билья Рохо, в центре поля играет один опорник Маскерано против Ракитича Модрича Брозовича, ну это же смешно... Не верится что Сампаоли решил ослабить зону в которой соперник наиболее силен... Икарди наверное угорает дома, хорошо хоть ему 25 и он на следующем чм зажгет
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Сержтир
1529664031
А нужно чтоб не друзья были а сыгранные партнёры и знали что нужно делать на поле.
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Кирпичный
1529668361
Да шаромажники они, играть надо а не понты колотить.
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Супервайзер
1529668849
Друзья у нашего президента, а в сборной Аргентины одни попутчики. Вот, если б Месси имел возможность их посадить или хотя бы оштрафовать на много, если б голевую передачу скрысили, тогда можно было бы говорить о друзьях)).
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Sawa sawa
1529674875
Вы куча дема
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Sawa sawa
1529674924
Месси это гений
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Sawa sawa
1529674992
Текста или Номер получили золотой мяч
Ответить
Jenea83
1529675579
Аргентина просто никакущая. там тренер нормальный нужен . Причем тут Месси
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Полная Канистра
1529680434
друзья это когда в кабаке с ними сидишь а на поле должны быть партнёры по команде сплочённый коллектив
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