Кемпес: «В сборной Аргентины много друзей Месси, но они не сыграны»

Чемпион мира-1978 Марио Кемпес поделился мнением о сравнении своих соотечественников Диего Марадоне и Лионеле Месси.

– Многие говорят, что Месси находится на одном уровне с Марадоной

– Глупости. Месси силен, но он не выигрывал чемпионат мира. Нельзя сравнивать игроков из разных эпох.

– Что скажете об игре сборной Аргентины?

– Это не команда. В составе много друзей Месси, но они не могут успешно играть с ним. Кто-нибудь может объяснить, почему не вызвали Икарди?

– Возможно, потому что он не друг Месси?

– Не могу утверждать, но если окажется, это произошло из-за причин, не связанных с футболом, я расстроюсь.

Напомним, вчера аргентинцы уступили сборной Хорватии (0:3) в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. Месси только один раз ударил по воротам соперника.

При этом команда Хорхе Сампаоли сохраняет шансы на выход из группы.