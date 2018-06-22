Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кемпес: «В сборной Аргентины много друзей Месси, но они не сыграны»

    Чемпион мира-1978 Марио Кемпес поделился мнением о сравнении своих соотечественников Диего Марадоне и Лионеле Месси.

    – Многие говорят, что Месси находится на одном уровне с Марадоной

    – Глупости. Месси силен, но он не выигрывал чемпионат мира. Нельзя сравнивать игроков из разных эпох.

    – Что скажете об игре сборной Аргентины?

    – Это не команда. В составе много друзей Месси, но они не могут успешно играть с ним. Кто-нибудь может объяснить, почему не вызвали Икарди?

    – Возможно, потому что он не друг Месси?

    – Не могу утверждать, но если окажется, это произошло из-за причин, не связанных с футболом, я расстроюсь.

    Напомним, вчера аргентинцы уступили сборной Хорватии (0:3) в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. Месси только один раз ударил по воротам соперника.

    При этом команда Хорхе Сампаоли сохраняет шансы на выход из группы.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2018 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 июня 2018, 18:13

      друзья это когда в кабаке с ними сидишь а на поле должны быть партнёры по команде сплочённый коллектив

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 июня 2018, 16:52

      Аргентина просто никакущая. там тренер нормальный нужен . Причем тут Месси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Sawa sawa 22 июня 2018, 16:43

      Текста или Номер получили золотой мяч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Sawa sawa 22 июня 2018, 16:42

      Месси это гений

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Sawa sawa 22 июня 2018, 16:41

      Вы куча дема

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 22 июня 2018, 15:00

      Друзья у нашего президента, а в сборной Аргентины одни попутчики.
      Вот, если б Месси имел возможность их посадить или хотя бы оштрафовать на много, если б голевую передачу скрысили, тогда можно было бы говорить о друзьях)).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 22 июня 2018, 14:52

      Да шаромажники они, играть надо а не понты колотить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 22 июня 2018, 13:40

      А нужно чтоб не друзья были а сыгранные партнёры и знали что нужно делать на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 июня 2018, 13:16

      А что разве не так, если в основе выпускают Агуэро Месси, а Дибала Игуаин Димария сидят, после 1 матча Месси вообще в старте не должен был выходить... Зато в запас сели Билья Рохо, в центре поля играет один опорник Маскерано против Ракитича Модрича Брозовича, ну это же смешно... Не верится что Сампаоли решил ослабить зону в которой соперник наиболее силен... Икарди наверное угорает дома, хорошо хоть ему 25 и он на следующем чм зажгет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 13:00

      Таких друзей за ... и в музей!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11