Модрич после разгрома поддержал Месси: «Он не может делать все в одиночку»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением об игре аргентинца Лионеля Месси в матче сборных на ЧМ-2018 (2-й тур группы B, 3:0).

«Месси – исключительный игрок, но он не может делать все в одиночку. В футболе нужна поддержка», – сказал 32-летний игрок «Реала».

Автор гола из-за пределов штрафной Модрич был признан лучшим игроком встречи в Нижнем Новгороде.

Благодаря победе над вице-чемпионами мира подопечные Златко Далича досрочно оформили выход в плей-офф чемпионата мира.

Почему Месси играет так плохо