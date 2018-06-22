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    Модрич после разгрома поддержал Месси: «Он не может делать все в одиночку»

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением об игре аргентинца Лионеля Месси в матче сборных на ЧМ-2018 (2-й тур группы B, 3:0).

    «Месси – исключительный игрок, но он не может делать все в одиночку. В футболе нужна поддержка», – сказал 32-летний игрок «Реала».

    Автор гола из-за пределов штрафной Модрич был признан лучшим игроком встречи в Нижнем Новгороде.

    Благодаря победе над вице-чемпионами мира подопечные Златко Далича досрочно оформили выход в плей-офф чемпионата мира.

    Почему Месси играет так плохо

    Источник: Twitter

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    22.06.2018 01:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 14:32

      Тут возможно еще и нереализованный пенальти повлиял на игру Месси. Нет у него сейчас уверенности.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 07:07

      У Марадоны в 1986г. и вовсе не было помощников,( разве что Вальдано ) однако сборная стала ЧМ, пусть с помощью божьей руки. Сейчас и спортивные эрудиты из той сборной могут вспомнить 4-5 футболистов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      P10NER 22 июня 2018, 05:46

      А Роналду может!)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > P10NER 22 июня 2018, 07:03

      Без команды он тоже далеко не ангел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > P10NER 22 июня 2018, 08:42

      что он может? На ЧМ Португалия только позорится. В бытность Роналду дальше 1/8 не проходили. Так что не надо тут. Единственный раз выстрелили на ЧЕ-16, и то, вклад Роналду был явно меньше, чем Патрисиу, Куарежмы и Нани. А В финале он сломался, и зарешал вообще ноунейм на последних минутах. Вот и всё.
      Посмотрим, что будет в этот раз. Для Роналду он на 99% последний, видимо.

      - ЧМ-2014. Португалия не вышла из группы пропустив вперёд США. Роналду - 1 гол.
      - ЧМ-2010. Португалия вылетела в 1/8. Роналду - 1 гол Северной Корее.
      Продолжать?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > Cules2013 22 июня 2018, 08:59

      Продолжай

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > тигрик 22 июня 2018, 09:13

      Да, пожалуйста. На ЧМ-2006 Португалия аж в полуфинал вышла, но Роналду тогда был 21 год, и в команде он не был лидером. Просто важным игроком. Никого он тогда никуда не затащил. Забил 1 гол. Снова. С - стабильность. 3 ЧМ = 3 гола.
      В символической сборной ЧМ-2006 аж 4 португальца, но Роналду там нет) В то время феерили Фигу, Манише, Карвалью.
      ЧЕ-2008. Португалия вылетает в 1/8. Сколько голов Роналду забил? Угадали - 1 шт.

      0
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Cules2013 22 июня 2018, 13:54

      Продолжай! ЧМ2018 два матча 4 гола!

      -1
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      Рейтинг: +806

      тигрик > Cules2013 22 июня 2018, 14:07

      Может ты еще стату 2002 года приведешь...когда он только играть начал...ты прям как продажные СМИ говоришь только то что выгодно самому

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > тигрик 22 июня 2018, 17:11

      Ну вы ребята даже не отрицаете. Это совсем тяжёлый случай. Ну значит и к Месси какие претензии, что он на прошлом ЧМ ничего не выиграл, или на позапрошлом. И вообще, что старое ворошить, нужно жить сегодняшним днём))))

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Иванов Иван Иванович 22 июня 2018, 17:13

      Впервые с 2006 года Роналду что-то показывает на ЧМ. Пустяк, чё там. Вот он забил за эти 2 матча 4 гола - всё, бог чемпионатов мира, предыдущее не считается, статистика - это для лохов)))
      Португалия ещё даже из группы не вышла, а уже тут его коронуют.

      -1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 22 июня 2018, 05:40

      интересно!

      0
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 22 июня 2018, 04:42

      Роналду же делает

      -2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 22 июня 2018, 01:47

      Абсолютная истина!

      3
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