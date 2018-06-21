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    За выход в плей-офф ЧМ-2018 сборная России получит 12 миллионов. За выход в четвертьфинал – 15 миллионов

    Стали известны премиальные, которые сборная России получит на чемпионате мира-2018.

    Как сообщает телеграм-канал «Старая площадь», за победу в матче открытия турнира над Саудовской Аравией (5:0) национальная команда уже получила 8 миллионов долларов: 6 миллионов – футболисты, 2 миллиона – тренерский штаб.

    За выход в 1/8 финала сборной будут выплачены 12 миллионов – 9 и 3 соответственно. В случае попадания в четвертьфинал команда получит 15 миллионов.

    За победу или ничью в матче третьего тура с Уругваем премиальных не предусмотрено.

    Источник: Telegram

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    21.06.2018 14:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 июня 2018, 20:03

      Габулов уже пилу подготовил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 17:52

      Жалко Мамаева с Кокориным нет,шампанское бы по пили...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 июня 2018, 17:31

      габулов особенно доволен

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 июня 2018, 17:28

      не понял это +3 или +15?Что это за СМИ такое телеграм?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 июня 2018, 17:04

      А за полуфинал?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2018, 16:16

      Не мешало бы указать в новости, что речь идёт о ПРИЗОВЫХ ОТ ФИФА !

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 21 июня 2018, 16:09

      А не многовато

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 21 июня 2018, 15:57

      Это к 12 еще 15 миллионов или вместо 12 получат 15? ))

      0
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 21 июня 2018, 15:57

      Я вообще считаю,что если ты представляешь свою страну,то это должно быть бесплатно,обычным солдатам даже не так платят в горячих точках,несправедливо

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > RomaDassler 21 июня 2018, 18:57

      Там выше человек написал, это не от нашей федерации премиальные, а от ФИФА.

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 21 июня 2018, 15:37

      За такие деньги любой бы из простых людей до финала бы дополз,сыграть б.ля 5 игр,и всё. Просто я к чему,то что у сборной больше такого не будет никогда,так как это действие происходит дома,а за бугром у наших никогда ничего не получается

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