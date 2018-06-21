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  • За выход в плей-офф ЧМ-2018 сборная России получит 12 миллионов. За выход в четвертьфинал – 15 миллионов

За выход в плей-офф ЧМ-2018 сборная России получит 12 миллионов. За выход в четвертьфинал – 15 миллионов

21 июня 2018, 14:59
16

Стали известны премиальные, которые сборная России получит на чемпионате мира-2018.

Как сообщает телеграм-канал «Старая площадь», за победу в матче открытия турнира над Саудовской Аравией (5:0) национальная команда уже получила 8 миллионов долларов: 6 миллионов – футболисты, 2 миллиона – тренерский штаб.

За выход в 1/8 финала сборной будут выплачены 12 миллионов – 9 и 3 соответственно. В случае попадания в четвертьфинал команда получит 15 миллионов.

За победу или ничью в матче третьего тура с Уругваем премиальных не предусмотрено.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия
Комментарии (16)
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swot1205
1529583181
ясно тогда все. Габулова и еще некоторых по братски Черчесов притащил за процент это этих самым примеальных. тогда все становится на свои места
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triton004
1529584642
За такие деньги любой бы из простых людей до финала бы дополз,сыграть б.ля 5 игр,и всё. Просто я к чему,то что у сборной больше такого не будет никогда,так как это действие происходит дома,а за бугром у наших никогда ничего не получается
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RomaDassler
1529585860
Я вообще считаю,что если ты представляешь свою страну,то это должно быть бесплатно,обычным солдатам даже не так платят в горячих точках,несправедливо
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омск55
1529586551
А не многовато
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1529587001
Не мешало бы указать в новости, что речь идёт о ПРИЗОВЫХ ОТ ФИФА !
Ответить
тщмек 19
1529589887
А за полуфинал?
Ответить
3a zenit
1529591338
не понял это +3 или +15?Что это за СМИ такое телеграм?
Ответить
Полная Канистра
1529591498
габулов особенно доволен
Ответить
KOLBIS
1529592737
Жалко Мамаева с Кокориным нет,шампанское бы по пили...
Ответить
val-berezko
1529600633
Габулов уже пилу подготовил.
Ответить
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