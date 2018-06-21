За выход в плей-офф ЧМ-2018 сборная России получит 12 миллионов. За выход в четвертьфинал – 15 миллионов

Стали известны премиальные, которые сборная России получит на чемпионате мира-2018.

Как сообщает телеграм-канал «Старая площадь», за победу в матче открытия турнира над Саудовской Аравией (5:0) национальная команда уже получила 8 миллионов долларов: 6 миллионов – футболисты, 2 миллиона – тренерский штаб.

За выход в 1/8 финала сборной будут выплачены 12 миллионов – 9 и 3 соответственно. В случае попадания в четвертьфинал команда получит 15 миллионов.

За победу или ничью в матче третьего тура с Уругваем премиальных не предусмотрено.