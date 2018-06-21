«Анжи»: «Деятельность Исаева после 2017 года никакого отношения к клубу не имела»

В «Анжи» опровергли причастность к клубу обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах Эльдара Исаева.

«Исаев Эльдар Абдулкаримович действительно работал в футбольном клубе «Анжи» в период с января по октябрь 2017 года в должности исполнительного директора.

Исаев Э.А. никогда не занимал должностей ни генерального директора, ни директора академии «Анжи».

После увольнения из клуба 18 октября 2017 года деятельность Исаева Э.А. никакого отношения к футбольному клубу «Анжи» не имела», – говорится в сообщении клуба.

20 июня, Тверской суд Москвы принял решение заключить его под стражу до 19 июля.