Экс-исполнительный директор «Анжи» заключен под стражу за мошенничество

Бывший исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев заключен под стражу. Он работал в дагестанском клубе в 2017 году.

«По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля», – рассказала пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Уголовное дело в отношении Исаева расследуется Главным следственным управлением МВД РФ. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суть обвинения и сумму ущерба в суде не уточнили.

Инкриминируемая Исаеву статья предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более 1 миллиона рублей.