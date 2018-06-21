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  • Экс-исполнительный директор «Анжи» заключен под стражу за мошенничество

Экс-исполнительный директор «Анжи» заключен под стражу за мошенничество

21 июня 2018, 07:06
6

Бывший исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев заключен под стражу. Он работал в дагестанском клубе в 2017 году.

«По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля», – рассказала пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Уголовное дело в отношении Исаева расследуется Главным следственным управлением МВД РФ. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суть обвинения и сумму ущерба в суде не уточнили.

Инкриминируемая Исаеву статья предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более 1 миллиона рублей.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (6)
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A-Den
1529556671
Казна пустеет милорд!)
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gandyv
1529558150
как-то не удивляет...
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zigbert
1529566413
Тут по 5миллиардов пропадает и ничего.
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prezent2017
1529575046
В Анжи половина таких.
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Avaretz
1529576245
Почти больше половина правительства Дагестана арестованы, давно пора, нет ничего хуже когда обворовывают собственный народ. По всей России бы так
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Ваятель
1529603751
ну почему ну почему постоянно сажают невиновных людей ....
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