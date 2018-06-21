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    Экс-исполнительный директор «Анжи» заключен под стражу за мошенничество

    Бывший исполнительный директор «Анжи» Эльдар Исаев заключен под стражу. Он работал в дагестанском клубе в 2017 году.

    «По ходатайству следователя в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 июля», – рассказала пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

    Уголовное дело в отношении Исаева расследуется Главным следственным управлением МВД РФ. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Суть обвинения и сумму ущерба в суде не уточнили.

    Инкриминируемая Исаеву статья предусматривает наличие ущерба по делу в сумме более 1 миллиона рублей.

    Источник: Интерфакс

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    21.06.2018 07:06
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Ваятель 21 июня 2018, 20:55

      ну почему ну почему постоянно сажают невиновных людей ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 июня 2018, 13:17

      Почти больше половина правительства Дагестана арестованы, давно пора, нет ничего хуже когда обворовывают собственный народ. По всей России бы так

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 12:57

      В Анжи половина таких.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:33

      Тут по 5миллиардов пропадает и ничего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 21 июня 2018, 08:15

      как-то не удивляет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 21 июня 2018, 07:51

      Казна пустеет милорд!)

      1
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