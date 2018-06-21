Хиддинк: «Головин в Европе? Он почти наверняка сядет на лавку. Если ехать, то с гарантией игровой практики»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением об игроках российской команды на ЧМ.

«Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин.

Интерес к Головину ряда европейских клубов? Нужно понимать, что почти наверняка он сядет на лавку, это может затянуться на месяцы и скажется не очень хорошо на его игровых возможностях. Поэтому, если ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку», – сказал Хиддинк.

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