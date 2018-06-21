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    Хиддинк: «Головин в Европе? Он почти наверняка сядет на лавку. Если ехать, то с гарантией игровой практики»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением об игроках российской команды на ЧМ.

    «Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин.

    Интерес к Головину ряда европейских клубов? Нужно понимать, что почти наверняка он сядет на лавку, это может затянуться на месяцы и скажется не очень хорошо на его игровых возможностях. Поэтому, если ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку», – сказал Хиддинк.

    Комментатор ESPN: «Головин усилил бы любую команду АПЛ кроме «Манчестер Сити»

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.06.2018 01:58
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 июня 2018, 21:24

      Оппа!
      А ну-ка, сьехали с темы..!))

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 21 июня 2018, 17:03

      дело говорит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 13:52

      Согласен. Ментальность не та.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 июня 2018, 12:22

      Гус сказал то, что наши полудурки скрывают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 21 июня 2018, 10:34

      и всё-таки уезжать надо. юве берет на перспективу. думаю сразу в аренду отдадут. вот там и наберется ума разума, если конечно желание будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:25

      Вероятность что Головин сядет на лавку ,есть. Однако все эти предсказания Александр может опровергнуть своей игрой.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 10:12

      конечно волка боятся в лес не ходить, но Хиддинк верно говорит, нужно все сто раз взвесить и выбрать тот клуб в котором будет меньше шансов оказаться на лавке и появиться возможность прогрессировать дальше.

      3
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 21 июня 2018, 09:10

      Место в команде гарантирует только игра

      5
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 07:33

      Надо оставаться в ЦСКА,хотя бы на сезон,во-первых ЛЧ,во-вторых игровая практика,в-третьих цена за сезон вырастет до 35-40 и конечно уже будут гранды за интересованы(Барса или Реал ну или АПЛ),а так даже если в контакте укажут игровую практику,могут отдать в аренду(в какой-нибудь итальянский МУХОСРАНСК)

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > ivan-soccer-fan 21 июня 2018, 09:00

      Посмотрим,время покажет,я выражаю свое сугубо личное мнение,а для этого мне не надо общаться с людьми УМНЕЕ МЕНЯ...

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > ivan-soccer-fan 21 июня 2018, 10:49

      А я не реагирую нервно,все ок!!!

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 июня 2018, 06:54

      Стабильности в игре нет. Физику надо подтянуть. И ехать с гарантией играть,а не ждать Ювентус и вытягивать из них деньги.Там деньги считают- у них нефтегазовой трубы нет. Приглашает Монако-ехать ,дальше видно будет. А мы сразу хотим снять шкуру с не убитого медведя.

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