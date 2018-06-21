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  • Хиддинк: «Головин в Европе? Он почти наверняка сядет на лавку. Если ехать, то с гарантией игровой практики»

Хиддинк: «Головин в Европе? Он почти наверняка сядет на лавку. Если ехать, то с гарантией игровой практики»

21 июня 2018, 01:58
20

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением об игроках российской команды на ЧМ.

«Если российские игроки не будут играть против сильнейших, то они будут терять в мастерстве. Мне нравятся игроки сборной России: Дзюба, он высокий и с хорошей техникой, отлично выглядит Головин.

Интерес к Головину ряда европейских клубов? Нужно понимать, что почти наверняка он сядет на лавку, это может затянуться на месяцы и скажется не очень хорошо на его игровых возможностях. Поэтому, если ехать в Европу, то с гарантией игровой практики, а не на скамейку», – сказал Хиддинк.

Комментатор ESPN: «Головин усилил бы любую команду АПЛ кроме «Манчестер Сити»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира ЦСКА Россия Хиддинк Гус
Комментарии (20)
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directorpg
1529541732
Думаю, нужно остаться в ЦСКА
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Superviser77
1529545415
Трудно не согласиться с Гусом..
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Опорник84
1529552048
Ехать с гарантией игровой практики! Но место в основе надо заслужить!
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val-berezko
1529553290
Стабильности в игре нет. Физику надо подтянуть. И ехать с гарантией играть,а не ждать Ювентус и вытягивать из них деньги.Там деньги считают- у них нефтегазовой трубы нет. Приглашает Монако-ехать ,дальше видно будет. А мы сразу хотим снять шкуру с не убитого медведя.
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KOLBIS
1529555582
Надо оставаться в ЦСКА,хотя бы на сезон,во-первых ЛЧ,во-вторых игровая практика,в-третьих цена за сезон вырастет до 35-40 и конечно уже будут гранды за интересованы(Барса или Реал ну или АПЛ),а так даже если в контакте укажут игровую практику,могут отдать в аренду(в какой-нибудь итальянский МУХОСРАНСК)
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Юрий Б.
1529561424
Место в команде гарантирует только игра
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OfaZavr
1529565176
конечно волка боятся в лес не ходить, но Хиддинк верно говорит, нужно все сто раз взвесить и выбрать тот клуб в котором будет меньше шансов оказаться на лавке и появиться возможность прогрессировать дальше.
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zigbert
1529565940
Вероятность что Головин сядет на лавку ,есть. Однако все эти предсказания Александр может опровергнуть своей игрой.
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prezent2017
1529578341
Согласен. Ментальность не та.
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BP
1529589827
дело говорит
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