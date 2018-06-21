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    Агент Бэйла: «Арсенал»? У меня столько же шансов полететь на Луну, сколько у Гарета оказаться в этом клубе»

    Джонатан Барнетт, агент форварда «Реала» Гарета Бэйла, рассказал о возможном уходе игрока из мадридского клуба.

    «Думаю, нужно поговорить с «Реалом», а потом посмотреть, что произойдет.

    Гарет хочет провести следующий сезон лучше, чем прошлый. Он хочет играть больше, это самое важное для него. Думаю, Гарет – один из трех-четырех лучших игроков в мире. Такой игрок, как он, должен играть. И это не вопрос денег.

    Он хочет выиграть «Золотой мяч», и я думаю, он может.

    Ему нравится жить в Испании. У него трое детей, он очень счастлив. Но мы должны подождать. Он должен играть в футбол. Как фанат «Арсенала», я бы хотел, чтобы он перешел туда. Но у этого трансфера столько же шансов, сколько у меня полететь на Луну», – сказал Барнетт.

    Моуринью – Бэйлу: «В «Манчестер Юнайтед» ты раз и навсегда выиграешь «Золотой мяч»

    Источник: Skysports

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    21.06.2018 01:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 июня 2018, 11:22

      красиво сказано.после таких слов и летать никуда не надо.

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 21 июня 2018, 11:04

      Зачем говорить всякую ерунду ради пиара и разговоров ?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:14

      Конечно в Арсенале ему нашлось бы место.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 июня 2018, 04:38

      У тебя большие шансы полететь на Луну.... Щас бочку с порохом подготовлю, полетаешь...

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