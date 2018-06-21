Агент Бэйла: «Арсенал»? У меня столько же шансов полететь на Луну, сколько у Гарета оказаться в этом клубе»

Джонатан Барнетт, агент форварда «Реала» Гарета Бэйла, рассказал о возможном уходе игрока из мадридского клуба.

«Думаю, нужно поговорить с «Реалом», а потом посмотреть, что произойдет.

Гарет хочет провести следующий сезон лучше, чем прошлый. Он хочет играть больше, это самое важное для него. Думаю, Гарет – один из трех-четырех лучших игроков в мире. Такой игрок, как он, должен играть. И это не вопрос денег.

Он хочет выиграть «Золотой мяч», и я думаю, он может.

Ему нравится жить в Испании. У него трое детей, он очень счастлив. Но мы должны подождать. Он должен играть в футбол. Как фанат «Арсенала», я бы хотел, чтобы он перешел туда. Но у этого трансфера столько же шансов, сколько у меня полететь на Луну», – сказал Барнетт.

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