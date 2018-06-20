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    Роналду – о победе над Марокко: «Это была красивая игра»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Марокко (1:0).

    «Я очень рад. Самое важное – это победа, получить три очка. Если бы мы проиграли, мы могли бы вылететь, так что мы знали, что Марокко очень постарается.

    Это было сюрпризом для нас, потому что в начале матча они очень много двигались и были очень сильны. Нам удалось забить гол, мне удалось забить гол. Получили три очка, так что я очень рад. Это была красивая игра», – сказал Роналду.

    Роналду – лучший бомбардир европейских сборных в истории с 85 голами

    Источник: Skysports

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    20.06.2018 22:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      cadinow 21 июня 2018, 10:56

      Сборная Марокко своей игрой многих сразила.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      nefar1on 20 июня 2018, 22:48

      португалию можно переименовать в роналду )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      cadinow > nefar1on 21 июня 2018, 10:56

      согласен. Пашет за всех.

      0
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