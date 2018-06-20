Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Марокко (1:0).

«Я очень рад. Самое важное – это победа, получить три очка. Если бы мы проиграли, мы могли бы вылететь, так что мы знали, что Марокко очень постарается.

Это было сюрпризом для нас, потому что в начале матча они очень много двигались и были очень сильны. Нам удалось забить гол, мне удалось забить гол. Получили три очка, так что я очень рад. Это была красивая игра», – сказал Роналду.

Роналду – лучший бомбардир европейских сборных в истории с 85 голами