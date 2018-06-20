Елагин: «Слуцкий для меня – номер один. Жаль, что он не постоянно работает комментатором»

Комментатор Александр Елагин с восхищением отозвался о работе экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в качестве эксперта на трансляциях чемпионата мира-2018 на «Первом канале».

Елагин вместе со Слуцким комментировали матч открытия турнира Россия – Саудовская Аравия (5:0).

«Для меня Слуцкий – номер один. Блестящее понимание футбола, прекрасный русский язык. С точки зрения эфира это второй Гомельский.

Леонид способен в доли секунды ухватить самую суть, включая все тактические нюансы, и мгновенно дать оценку происходящему. Плюс, эмоции, и умение, в том числе, «катать мяч». Даже немного жаль, что он не постоянно работает комментатором», – сказал Елагин.

Вчера стало известно, что Слуцкий прекратил комментировать поединки ЧМ-2018 на «Первом канале», поскольку в ближайшие дни приступит к работе главным тренером «Витесса».