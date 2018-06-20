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    Елагин: «Слуцкий для меня – номер один. Жаль, что он не постоянно работает комментатором»

    Комментатор Александр Елагин с восхищением отозвался о работе экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в качестве эксперта на трансляциях чемпионата мира-2018 на «Первом канале».

    Елагин вместе со Слуцким комментировали матч открытия турнира РоссияСаудовская Аравия (5:0).

    «Для меня Слуцкий – номер один. Блестящее понимание футбола, прекрасный русский язык. С точки зрения эфира это второй Гомельский.

    Леонид способен в доли секунды ухватить самую суть, включая все тактические нюансы, и мгновенно дать оценку происходящему. Плюс, эмоции, и умение, в том числе, «катать мяч». Даже немного жаль, что он не постоянно работает комментатором», – сказал Елагин.

    Вчера стало известно, что Слуцкий прекратил комментировать поединки ЧМ-2018 на «Первом канале», поскольку в ближайшие дни приступит к работе главным тренером «Витесса».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2018 13:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 19:04

      Солидарен с Александром, как эксперт и аналитик футбола Лёня лучший. И пара Слуцкий- Егагин, Слуцкий - Розанов как комментаторы футбольных репортажей по моему глубокому убеждению. Как комментаторов я ещё помню и Синявского, Виктора Набутова, Яна Спарре. Наума Дымарского. Очень нравился своей интеллигентной манерой Евгений Майоров.

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 20 июня 2018, 16:49

      После Озерова, Майорова, Махарадзе, Саркисяна сегодняшние комментаторы не что иное как говорящие головы и самое печальное плохо разбирающиеся в предмете.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Sanches65 20 июня 2018, 16:58

      Владимира Никитовича забыл. Савичев ,забивай !!! Я тебя умоляю!!!!)

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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2018, 14:14

      Вчера смотрел комментарии Слуцкого и Савина. Ну это просто нечто. Очень жаль, что Слуцкий вчера комментировал последний для себя матч ЧМ. Ну и Стогниенко, конечно, топ. Очень тяжело было выбирать между Первым и Россией...

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > bset 20 июня 2018, 14:51

      Великий Озеров от таких комментаторов ужаснулся

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2018, 14:06

      для меня намбе уван сам Елагин, а все эти шмурняки и геничи с чердынцевами просто звук на кнопку "муте"

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Garrincha58 20 июня 2018, 14:50

      отстой как и ты

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 20 июня 2018, 13:59

      Ленька молодец, жаль в англии не зашло

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