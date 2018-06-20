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  • Елагин: «Слуцкий для меня – номер один. Жаль, что он не постоянно работает комментатором»

Елагин: «Слуцкий для меня – номер один. Жаль, что он не постоянно работает комментатором»

20 июня 2018, 13:50
8

Комментатор Александр Елагин с восхищением отозвался о работе экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в качестве эксперта на трансляциях чемпионата мира-2018 на «Первом канале».

Елагин вместе со Слуцким комментировали матч открытия турнира РоссияСаудовская Аравия (5:0).

«Для меня Слуцкий – номер один. Блестящее понимание футбола, прекрасный русский язык. С точки зрения эфира это второй Гомельский.

Леонид способен в доли секунды ухватить самую суть, включая все тактические нюансы, и мгновенно дать оценку происходящему. Плюс, эмоции, и умение, в том числе, «катать мяч». Даже немного жаль, что он не постоянно работает комментатором», – сказал Елагин.

Вчера стало известно, что Слуцкий прекратил комментировать поединки ЧМ-2018 на «Первом канале», поскольку в ближайшие дни приступит к работе главным тренером «Витесса».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Loko_Roma
1529492374
Ленька молодец, жаль в англии не зашло
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Garrincha58
1529492810
для меня намбе уван сам Елагин, а все эти шмурняки и геничи с чердынцевами просто звук на кнопку "муте"
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bset
1529493253
Вчера смотрел комментарии Слуцкого и Савина. Ну это просто нечто. Очень жаль, что Слуцкий вчера комментировал последний для себя матч ЧМ. Ну и Стогниенко, конечно, топ. Очень тяжело было выбирать между Первым и Россией...
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Sanches65
1529502587
После Озерова, Майорова, Махарадзе, Саркисяна сегодняшние комментаторы не что иное как говорящие головы и самое печальное плохо разбирающиеся в предмете.
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Рубик Докоян
1529510668
Солидарен с Александром, как эксперт и аналитик футбола Лёня лучший. И пара Слуцкий- Егагин, Слуцкий - Розанов как комментаторы футбольных репортажей по моему глубокому убеждению. Как комментаторов я ещё помню и Синявского, Виктора Набутова, Яна Спарре. Наума Дымарского. Очень нравился своей интеллигентной манерой Евгений Майоров.
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