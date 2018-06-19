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  • Черданцев – о работе Слуцкого на «Первом канале»: «Эксперт должен оценивать эпизод, а не комментировать игру»

Черданцев – о работе Слуцкого на «Первом канале»: «Эксперт должен оценивать эпизод, а не комментировать игру»

19 июня 2018, 12:52
45

Комментатор Георгий Черданцев высказал негативное мнение по поводу работы экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого на «Первом канале» на матчах чемпионата мира-2018.

«Пока лучше всех на чемпионате Россия, Бельгия, Мексика и Слуцкий», – написал в своем «твиттере» бывший редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян.

«Вообще-то эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора», – ответил ему Черданцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Слуцкий Леонид
Комментарии (45)
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insider_retro
1529402302
Возможно, так и есть... Ну, тогда и комментатор должен комментировать, а не рекламировать распродажу квартир в ЖК "Тушино 2018"... Как-то так... Или, что, Лёня хлеб отъедает?!..))
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Максим2310
1529402631
а мне слуцкий в роли комментатора очень понравился.
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Dimon 007
1529402786
Такую чушь несёт Слуцкий.... аж слушать не приятно... обосрался со сборной, а теперь сидит ржёт на первом......
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Viper for CSKA
1529402802
Комментарии Слуцкого - самое интересное в эфире на Первом. Он высказывает профессиональное мнение, все прогнозы в его исполнении в точку. Кроме того, он явно смотрел матчи различных сборных-участников до ЧМ, что позволяет ему давать качественную экспертную оценку, а не номер отбывать и сайт Первого канала рекламировать. А Черданцеву давно пора лесом идти, ни одного нормально разобранного матча или проанализированной игры соперников, только орать умеет, комментаровать вообще разучился. Идите с Нобелем сенсации трансферные выдумывайте или с Журавлем программы придурышные снимайте, ценитель работы Сарри в Фиорентине.
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hevbn 28
1529402914
Абсолютно не согласен с Черданцевым , меня вообще сильно раздражает когда так называемый эксперт очень сухо комментирует, тем более странно это выглядит когда такие "эксперты" работают на профильных каналах "Матч" . Я хочу слышать прежде всего живое комментирование матча и конечно очень хорошо ,когда люди при этом в теме и могут указать на мелочь, которая оказывается достаточно важной и с этим Леонид Викторович справляется хорошо, в этом заочном споре я на стороне Таша.
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Федя Кабак
1529403122
Слуцкий красавчик, а черданцеву идти лесом и обсуждать всякий бред в своих говнопрограммах
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vladimir-7
1529403277
Жаба задушила Г.Черданцева. Л.Слуцкий отлично ведёт футбольные встречи и делает грамотные оценки ситуаций, происходящие на поле.
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Бан
1529403642
Слуцкий-комментатор, пока лучшее открытие этого ЧМ. Очень гармонично выглядит, а на фоне Гусева, так вообще ...
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IVANRUS777
1529404014
Чердак опустился ниже плинтуса, совсем зависть поглотила. Если бы умел нормально комментировать, а не только орать как сумасшедший, тоже привлекался бы к матчам ЧМ.
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GoldPlayFIFARus9
1529404424
Да Слуцкий вообще в поряде,опыта конечно нет,видно что не профессиональный комментатор,но во 1-х,очень интересно слышать его экспертное мнение,а во 2-х, он пытается именно принимать активное участие в репортаже,а не отбывать номер,и при этом он старается это делать профессионально. Некоторые огрехи можно простить
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