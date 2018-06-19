Черданцев – о работе Слуцкого на «Первом канале»: «Эксперт должен оценивать эпизод, а не комментировать игру»

Комментатор Георгий Черданцев высказал негативное мнение по поводу работы экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого на «Первом канале» на матчах чемпионата мира-2018.

«Пока лучше всех на чемпионате Россия, Бельгия, Мексика и Слуцкий», – написал в своем «твиттере» бывший редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян.

«Вообще-то эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора», – ответил ему Черданцев.