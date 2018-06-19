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    Черданцев – о работе Слуцкого на «Первом канале»: «Эксперт должен оценивать эпизод, а не комментировать игру»

    Комментатор Георгий Черданцев высказал негативное мнение по поводу работы экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого на «Первом канале» на матчах чемпионата мира-2018.

    «Пока лучше всех на чемпионате Россия, Бельгия, Мексика и Слуцкий», – написал в своем «твиттере» бывший редактор спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян.

    «Вообще-то эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора», – ответил ему Черданцев.

    Источник: Twitter

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    19.06.2018 12:52
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:14

      Скорей всего это обычная зависть.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 19 июня 2018, 17:23

      Я думаю потому Уткина и попёрли, потому что Слуцкий неплохо комментирует!) для меня он тоже открытием стал, действительно тех кого приглашали, просто вставляли реплики по тому или иному эпизоду! а Слуцкий чётко и с пониманием говорит о том, что видит! по крайней мере лучше чем Орлов тот же!

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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 19 июня 2018, 17:14

      пошел ты на хер, сам токо критиковать может на срач тв чердак драный!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июня 2018, 16:35

      Слуцкий отличный комментатор, об этом говорят многие, это стало приятной неожиданностью. А Черданцева можно только вспомнить по вечному разведению срача в прямом эфире, очень непрофессионально себя ведёт. Вот аналитические передачи он ведёт неплохо, вроде и мужик не дурак, но комментировать не умеет и вести нормальный спор тоже.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Cules2013 19 июня 2018, 17:16

      Полностью согласен. Добавлю, у Слуцкого ещё и голос более приятнее.

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      Рейтинг: +10

      Sledopыт > Отчаянный Пердун 20 июня 2018, 22:12

      Какой ужас! Просто вершина неграмотности! Может, Вы иностранец, но нельзя же так с русским языком, нужно было написать просто "приятнее" или "более приятнЫЙ".

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 19 июня 2018, 16:07

      Ну, на первом такие комментаторы, что Слуцкий никак не хуже. А иногда и просто спасает, как в случае с Англией было, где Гусев сидел и обсерался.

      1
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 19 июня 2018, 15:47

      Жора ипотека обиделсо )))

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      Рейтинг: +80

      emdroof 19 июня 2018, 15:38

      При всём уважении, несмотря на наличие полезных и интересных комментариев Слуцкого, его монотонный безэмоциональный поток порядком начинает поднадоедать после 5 минут просмотра

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      Рейтинг: +10

      Sledopыт > emdroof 19 июня 2018, 23:39

      Единственный адекватный комментарий грамотного человека с интеллектом. Слуцкому бы лучше в школе работать учительницей русского языка.

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      Рейтинг: +236

      Pilottt 19 июня 2018, 15:36

      Его просто не пригласил Первый канал

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      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:24

      Так он может комментатором хочет стать ? ) во что они играют как с Халлом )

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 19 июня 2018, 14:54

      Слуцкий - КЛАССНЫЙ комментатор оказался, не ожидал!!! По крайней мере, лучше всех, кто есть на данный момент. черданцев это понял и УССАЛСЯ!!!! Работу терять никто не хочет....

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      Рейтинг: +86

      Razors > Правдоруб100 19 июня 2018, 16:06

      По мне так стогниенко лучший. Но Слуцкий тоже неплох. Особенно в сравнении с жорой

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