Федун: «5:0 в игре с Саудовской Аравией еще ничего не решают»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался доволен стартом чемпионата мира-2018 в России, а также первым матчем национальной команды.

«Праздник удался – настоящий праздник для всех любителей футбола. Это наш ответ – я бы так сказал.

У нас неплохая сборная и неплохой футбол. Долгое время нам не сопутствовала удача и тренировочные матчи под нагрузками считались «эталоном» состояния нашей сборной. А это было не совсем верно. Но, должен сказать, 5:0 в игре с Саудовской Аравией еще ничего не решают.

Впереди более серьезные соперники. Особенно Уругвай. Но и с Египтом тоже будет очень непросто», – считает Федун.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.