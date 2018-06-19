Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун: «5:0 в игре с Саудовской Аравией еще ничего не решают»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун остался доволен стартом чемпионата мира-2018 в России, а также первым матчем национальной команды.

    «Праздник удался – настоящий праздник для всех любителей футбола. Это наш ответ – я бы так сказал.

    У нас неплохая сборная и неплохой футбол. Долгое время нам не сопутствовала удача и тренировочные матчи под нагрузками считались «эталоном» состояния нашей сборной. А это было не совсем верно. Но, должен сказать, 5:0 в игре с Саудовской Аравией еще ничего не решают.

    Впереди более серьезные соперники. Особенно Уругвай. Но и с Египтом тоже будет очень непросто», – считает Федун.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2018 07:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:32

      Чем дальше, тем соперники будут сильней.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 19 июня 2018, 08:34

      Прав, Лёня, прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 июня 2018, 08:18

      Золотые слова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 июня 2018, 08:16

      Действительно, счёт, пока, ничего не решает, но он заряжает энергетикой и воодушевляет!... Игра с Египтом многое решит и за это стоит рубиться на поле!..

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11