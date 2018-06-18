«Урал»: «Сложно поверить в то, что «Амкара» больше нет. Надеемся, Пермь еще вернется на футбольную карту России»

«Урал» выступил с заявлением по поводу закрытия «Амкара».

Сегодня стало известно, что пермский клуб из-за отсутствия денег не будет заявляться даже в ПФЛ в следующем сезоне. Ранее РФС лишил «Амкар» лицензии на участие в РФПЛ и ФНЛ.

«Сегодня было объявлено о прекращении существования футбольного клуба «Амкар».

Наши клубы связывает 21-летняя история противостояний. Каждый близкий к уральскому футболу человек знает о непростых отношениях болельщиков «Урала» и «Амкара» друг к другу, но сегодня, хотя бы на день, мы призываем всех болельщиков забыть об этом.

Пермский клуб был нашим ближайшим соседом в матчах чемпионата России и, традиционно, гостевой сектор на стадионе «Звезда» заполнялся под завязку болельщиками из Екатеринбурга. «Уральского дерби» ждали с особенным трепетом поклонники футбола наших городов, а футболисты, зная это, всегда оставляли все силы на поле.

Футбольный клуб «Урал» искренне сожалеет о том, что «Амкара» больше нет…

Пока сложно в это поверить, но надеемся, что Пермь еще вернется на футбольную карту России», – говорится в сообщении пресс-службы екатеринбуржцев.