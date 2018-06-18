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  • «Урал»: «Сложно поверить в то, что «Амкара» больше нет. Надеемся, Пермь еще вернется на футбольную карту России»

«Урал»: «Сложно поверить в то, что «Амкара» больше нет. Надеемся, Пермь еще вернется на футбольную карту России»

18 июня 2018, 13:39
18

«Урал» выступил с заявлением по поводу закрытия «Амкара».

Сегодня стало известно, что пермский клуб из-за отсутствия денег не будет заявляться даже в ПФЛ в следующем сезоне. Ранее РФС лишил «Амкар» лицензии на участие в РФПЛ и ФНЛ.

«Сегодня было объявлено о прекращении существования футбольного клуба «Амкар».

Наши клубы связывает 21-летняя история противостояний. Каждый близкий к уральскому футболу человек знает о непростых отношениях болельщиков «Урала» и «Амкара» друг к другу, но сегодня, хотя бы на день, мы призываем всех болельщиков забыть об этом.

Пермский клуб был нашим ближайшим соседом в матчах чемпионата России и, традиционно, гостевой сектор на стадионе «Звезда» заполнялся под завязку болельщиками из Екатеринбурга. «Уральского дерби» ждали с особенным трепетом поклонники футбола наших городов, а футболисты, зная это, всегда оставляли все силы на поле.

Футбольный клуб «Урал» искренне сожалеет о том, что «Амкара» больше нет…

Пока сложно в это поверить, но надеемся, что Пермь еще вернется на футбольную карту России», – говорится в сообщении пресс-службы екатеринбуржцев.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Амкар-Пермь
Комментарии (18)
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hevbn 28
1529318972
В нынешних финансовых реалиях страны хочется пожелать самому Уралу и не только ему не повторить судьбу Амкара , а что касается самих пермяков к сожалению к этому всё и шло последние лет пять . В этой ситуации идеально подходит пословица " сколько верёвочки ни виться , а конец будет ".
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swot1205
1529319250
кого кого, а Амкар жалко. Тосно хрень, а Амкар жалко
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Bla-Bla
1529320521
Я не из Перми, но безумно жаль клуб. С ним связаны личные воспоминания. Будем надеяться, когда-то ты вернёшься
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Stavropolets
1529321175
Жалко конечно ФК Амкар, хороший был клуб, старался выжить и показывал достойный результат
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СашкаГуров
1529321922
Отпилить у зеньки не могли деньжат?!(((
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m40
1529324017
Тут дело не в Амкаре. До него были клубы и после, к сожалению будут. В нашем футболе нужно полностью менять экономическую модель. Вот когда на Амкар будут приходить по 25к при цене билета 500-1000р, когда мерч клуба будет расходиться как горячие пирожки, когда в Англии и других странах будут покупать права на РФПЛ, тогда клубы смогут себя окупать. Но на футбол народ ходит вяло, за футболками Идову и Занева не выстраиваются очереди, а мы жмодимся заплатить 215р в месяц за канал ,,Наш футбол,, и смотрим в интернете. Поэтому покупка прав на телетрансляцию всего то 30 миллионов долларов в год. А так, жить клубам на бюджетные деньги тоже не правильно, когда в стране огромное количество проблем. У нас экономика страны не соответствует амбициям клубов, зарплаты небольшие у людей, во многом это обуславливает интерес. Так что нашим клубам тоже нужно быть скромнее и жить по средствам. А это неизбежное падение в рейтинге УЕФА. Либо дальше продолжать раздувать этот пузырь, периодически теряя амкары.
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ArmeeC1018
1529324828
Навсегда останутся воспоминая с Амкаром, когда я съездил на первый матч своей любимой команды и мы там проиграли)
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OfaZavr
1529338795
очень жаль что все неурядицы и проблемы последних лет все же привели к печальному концу...
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petrucho-spb
1529344348
Жаль что такое происходит в нашем футболе,неужели такое нельзя решить на гос.уровне????Почему мы можем помогать бедным странам ,а нашему футболу нет?Почему ёпрст!
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zigbert
1529346482
К сожалению Амкара больше нет и жаль пермских болельщиков ,которые больше не увидят футбол уровня РФПЛ.
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