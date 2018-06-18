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    «Урал»: «Сложно поверить в то, что «Амкара» больше нет. Надеемся, Пермь еще вернется на футбольную карту России»

    «Урал» выступил с заявлением по поводу закрытия «Амкара».

    Сегодня стало известно, что пермский клуб из-за отсутствия денег не будет заявляться даже в ПФЛ в следующем сезоне. Ранее РФС лишил «Амкар» лицензии на участие в РФПЛ и ФНЛ.

    «Сегодня было объявлено о прекращении существования футбольного клуба «Амкар».

    Наши клубы связывает 21-летняя история противостояний. Каждый близкий к уральскому футболу человек знает о непростых отношениях болельщиков «Урала» и «Амкара» друг к другу, но сегодня, хотя бы на день, мы призываем всех болельщиков забыть об этом.

    Пермский клуб был нашим ближайшим соседом в матчах чемпионата России и, традиционно, гостевой сектор на стадионе «Звезда» заполнялся под завязку болельщиками из Екатеринбурга. «Уральского дерби» ждали с особенным трепетом поклонники футбола наших городов, а футболисты, зная это, всегда оставляли все силы на поле.

    Футбольный клуб «Урал» искренне сожалеет о том, что «Амкара» больше нет…

    Пока сложно в это поверить, но надеемся, что Пермь еще вернется на футбольную карту России», – говорится в сообщении пресс-службы екатеринбуржцев.

    Источник: ФК «Урал»

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    18.06.2018 13:39
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 июня 2018, 13:59

      Таковы реалии

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 19 июня 2018, 13:41

      нужно успевать толковых игроков пермского клуба взять к себе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 21:28

      К сожалению Амкара больше нет и жаль пермских болельщиков ,которые больше не увидят футбол уровня РФПЛ.

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 июня 2018, 20:52

      Жаль что такое происходит в нашем футболе,неужели такое нельзя решить на гос.уровне????Почему мы можем помогать бедным странам ,а нашему футболу нет?Почему ёпрст!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 18 июня 2018, 20:38

      Хороший был клуб, очень жаль!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:19

      очень жаль что все неурядицы и проблемы последних лет все же привели к печальному концу...

      5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 июня 2018, 15:32

      Сначала краснодарское дерби ушло в историю, теперь уральское. Жаль, но как и многие возродятся, те же Торпедо и Сатурн начинают путь наверх хоть и проблемно, само Торпедо уже хоть на сезон возвращалось в РФПЛ, Факел через раз, да и Ротор уже почти возродился. Так что это скорее всего временно. Всё-таки одного хоккея для города мало, а баскетбол нынче никакой в Перми.

      1
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 18 июня 2018, 15:27

      Навсегда останутся воспоминая с Амкаром, когда я съездил на первый матч своей любимой команды и мы там проиграли)

      4
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 июня 2018, 15:13

      Тут дело не в Амкаре. До него были клубы и после, к сожалению будут. В нашем футболе нужно полностью менять экономическую модель. Вот когда на Амкар будут приходить по 25к при цене билета 500-1000р, когда мерч клуба будет расходиться как горячие пирожки, когда в Англии и других странах будут покупать права на РФПЛ, тогда клубы смогут себя окупать. Но на футбол народ ходит вяло, за футболками Идову и Занева не выстраиваются очереди, а мы жмодимся заплатить
      215р в месяц за канал ,,Наш футбол,, и смотрим в интернете. Поэтому покупка прав на телетрансляцию всего то 30 миллионов долларов в год. А так, жить клубам на бюджетные деньги тоже не правильно, когда в стране огромное количество проблем. У нас экономика страны не соответствует амбициям клубов, зарплаты небольшие у людей, во многом это обуславливает интерес. Так что нашим клубам тоже нужно быть скромнее и жить по средствам. А это неизбежное падение в рейтинге УЕФА. Либо дальше продолжать раздувать этот пузырь, периодически теряя амкары.

      4
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 июня 2018, 14:38

      Отпилить у зеньки не могли деньжат?!(((

      -1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > СашкаГуров 18 июня 2018, 22:57

      Ну а как по закону это можно?

      0
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