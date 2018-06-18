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    Дзюба – о голе Саудовской Аравии: «Мечтал об этом 20 лет»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от забитого гола в ворота сборной Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018.

    «Это было что-то неописуемое. Перед моими глазами просто пронеслась вся моя футбольная жизнь. Я реализовал ту мечту, которая была у меня в голове самого детства.

    Помню, как еще мальчишкой смотрел чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции, и еще тогда подумал, что было бы здорово забить на таком крупном турнире. Получается, я мечтал об этом 20 лет.

    Поэтому я безумно счастлив. Тем более что я давно не играл в сборной. Накопилось, очень хотел отличиться», – рассказал Дзюба.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.

    Источник: Известия

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    18.06.2018 11:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33

      Bla-Bla 18 июня 2018, 15:17

      Судя по-заголовку, все 20 лет Дзюба мечтал забить именно Саудовской Аравии.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 18 июня 2018, 12:39

      Дзюба внешне похож на гоблина!

      -1
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