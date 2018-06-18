Дзюба – о голе Саудовской Аравии: «Мечтал об этом 20 лет»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями от забитого гола в ворота сборной Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018.

«Это было что-то неописуемое. Перед моими глазами просто пронеслась вся моя футбольная жизнь. Я реализовал ту мечту, которая была у меня в голове самого детства.

Помню, как еще мальчишкой смотрел чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции, и еще тогда подумал, что было бы здорово забить на таком крупном турнире. Получается, я мечтал об этом 20 лет.

Поэтому я безумно счастлив. Тем более что я давно не играл в сборной. Накопилось, очень хотел отличиться», – рассказал Дзюба.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.