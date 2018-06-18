«Бавария» готова отпустить Алькантару в «Барселону» за 70 миллионов

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к возвращению в «Барселону», в составе которой он выступал с 2008 по 2013 год, сообщает A Bola.

Немецкий клуб рассматривает варианты продажи 27-летнего полузащитника. «Бавария» оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

В «Барселоне» за возвращение Алькантары выступили сами футболисты, которые обратились с такой просьбой к руководству клуба.

В минувшем сезоне хавбек провел 19 игр в Бундеслиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.