Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» готова отпустить Алькантару в «Барселону» за 70 миллионов

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к возвращению в «Барселону», в составе которой он выступал с 2008 по 2013 год, сообщает A Bola.

    Немецкий клуб рассматривает варианты продажи 27-летнего полузащитника. «Бавария» оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

    В «Барселоне» за возвращение Алькантары выступили сами футболисты, которые обратились с такой просьбой к руководству клуба.

    В минувшем сезоне хавбек провел 19 игр в Бундеслиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 июня 2018, 11:35

      а что в Барсе, полузащей мало что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 июня 2018, 11:28

      Ценники вообще потеряли связь с реальностью...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 10:59

      Все бы так отпускали, а то предлагают купить за очень большие деньги.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11