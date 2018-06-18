Дзюба: «Мы здраво смотрим на вещи и понимаем, что находимся только в самом начале пути»

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что после разгрома Саудовской Аравии (5:0) у команды не должно быть недооценки следующих соперников по группе А. Россиянам предстоит сыграть с Египтом и Уругваем.

— После гола вы подбежали к Черчесову, и он отдал вам честь. Что означал этот жест?

— Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Черчесов выпустит меня на поле.

— Не будет ли после такой победы недооценки соперников в дальнейшем?

— Все ребята, конечно, рады тому, что нам удалось сделать. Но каждый здраво смотрит на вещи и понимает, что мы только в самом начале пути. Теперь все мысли о следующей игре с Египтом.

— Сборная Египта, кажется, куда более серьезный соперник, чем Саудовская Аравия...

— Согласен, Египет, затем Уругвай — соперники с каждым разом все сильнее и сильнее. Хотя, может быть, в этом плане даже лучше, что движение такое поступательное. Нам будет проще приспособиться и подготовиться к каждой следующей игре.