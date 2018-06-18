Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Мы здраво смотрим на вещи и понимаем, что находимся только в самом начале пути»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что после разгрома Саудовской Аравии (5:0) у команды не должно быть недооценки следующих соперников по группе А. Россиянам предстоит сыграть с Египтом и Уругваем.

    — После гола вы подбежали к Черчесову, и он отдал вам честь. Что означал этот жест?

    — Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Черчесов выпустит меня на поле.

    — Не будет ли после такой победы недооценки соперников в дальнейшем?

    — Все ребята, конечно, рады тому, что нам удалось сделать. Но каждый здраво смотрит на вещи и понимает, что мы только в самом начале пути. Теперь все мысли о следующей игре с Египтом.

    — Сборная Египта, кажется, куда более серьезный соперник, чем Саудовская Аравия...

    — Согласен, Египет, затем Уругвай — соперники с каждым разом все сильнее и сильнее. Хотя, может быть, в этом плане даже лучше, что движение такое поступательное. Нам будет проще приспособиться и подготовиться к каждой следующей игре.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 июня 2018, 13:29

      балабол...че он там понимает... мозгов нет ни грамма..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 июня 2018, 11:56

      дзюба-болтун!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 18 июня 2018, 11:14

      Удачи и вам и нам !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июня 2018, 11:12

      Дзюба начало пути у Головина,а ты ********* свое начало пути. В 30 пора на покой и в огород,огурцы выращивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 18 июня 2018, 11:03

      Самый разговорчивый футболист нашего чемпионата. Забил гол колхозной команде и понесло, как Остапа Бендера. Все болельщики желают успеха сборной. Но, вместо разглагольствований надо день и ночь работать на тренировках, иначе начало пути может оборваться на Египте. Не помогут и сюрпризы от Черчесова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 18 июня 2018, 10:58

      Египет сильнее Саудитов....и такая игра, которую с ними показали с Египтом не прокатит!!! Моментов будет мало, так как футбольной мысли у нашей сборной нет. Но те моменты, которы создадим нужно реализовывать, бить почаще по воротам с любых дистанций!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июня 2018, 10:50

      Этот болтун заколебал уже всю страну. В какой путь он собрался,в начале которого стоит. Тренер его понял,что пора бревна выбрасывать на поле. Они чем то похожи друг на друга.Дзюба в старте с Египтом-это провал. Миранчуки сидят на лавке,а тут Дзюба. Решать тренеру. Ждем и болеем за наших.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 10:40

      Все будет зависеть от настроя. На счет поддержки ,проблем не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 июня 2018, 10:04

      Пути куда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июня 2018, 09:54

      Треть этого пути вы уже прошли :))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > la verdad 18 июня 2018, 10:18

      +

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11