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  • Дзюба: «Мы здраво смотрим на вещи и понимаем, что находимся только в самом начале пути»

Дзюба: «Мы здраво смотрим на вещи и понимаем, что находимся только в самом начале пути»

18 июня 2018, 09:36
12

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что после разгрома Саудовской Аравии (5:0) у команды не должно быть недооценки следующих соперников по группе А. Россиянам предстоит сыграть с Египтом и Уругваем.

— После гола вы подбежали к Черчесову, и он отдал вам честь. Что означал этот жест?

— Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Черчесов выпустит меня на поле.

— Не будет ли после такой победы недооценки соперников в дальнейшем?

— Все ребята, конечно, рады тому, что нам удалось сделать. Но каждый здраво смотрит на вещи и понимает, что мы только в самом начале пути. Теперь все мысли о следующей игре с Египтом.

— Сборная Египта, кажется, куда более серьезный соперник, чем Саудовская Аравия...

— Согласен, Египет, затем Уругвай — соперники с каждым разом все сильнее и сильнее. Хотя, может быть, в этом плане даже лучше, что движение такое поступательное. Нам будет проще приспособиться и подготовиться к каждой следующей игре.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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la verdad
1529304874
Треть этого пути вы уже прошли :))))
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multiscan
1529305480
Пути куда?
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zigbert
1529307633
Все будет зависеть от настроя. На счет поддержки ,проблем не будет.
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val-berezko
1529308220
Этот болтун заколебал уже всю страну. В какой путь он собрался,в начале которого стоит. Тренер его понял,что пора бревна выбрасывать на поле. Они чем то похожи друг на друга.Дзюба в старте с Египтом-это провал. Миранчуки сидят на лавке,а тут Дзюба. Решать тренеру. Ждем и болеем за наших.
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dendiesel
1529308729
Египет сильнее Саудитов....и такая игра, которую с ними показали с Египтом не прокатит!!! Моментов будет мало, так как футбольной мысли у нашей сборной нет. Но те моменты, которы создадим нужно реализовывать, бить почаще по воротам с любых дистанций!
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Spiridonovich
1529308983
Самый разговорчивый футболист нашего чемпионата. Забил гол колхозной команде и понесло, как Остапа Бендера. Все болельщики желают успеха сборной. Но, вместо разглагольствований надо день и ночь работать на тренировках, иначе начало пути может оборваться на Египте. Не помогут и сюрпризы от Черчесова.
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val-berezko
1529309528
Дзюба начало пути у Головина,а ты ********* свое начало пути. В 30 пора на покой и в огород,огурцы выращивать.
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77SAM
1529309679
Удачи и вам и нам !
Ответить
САДЫЧОК
1529312199
дзюба-болтун!
Ответить
mihail200606
1529317763
балабол...че он там понимает... мозгов нет ни грамма..
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