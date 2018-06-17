Болельщик сборной России купил билет на матч-открытие ЧМ-2018 за 33 тысячи и не нашел место. Его не построили

Таких случаев тысячи. Объясняется всё это жадностью ФИФА. По какой-то причине они официально делают огромные наценки на свои билеты, продают билеты на несуществующие места, возврат средств запрещён, вся система у них заточена для получения максимальной прибыли. Ну каким образом билет на финал может стоить в среднем по 150 тысяч рублей? ФАС заинтересовались этими нарушениями, да и то по просьбе какого-то московского юриста. Да и толку от этого, билеты уже раскуплены.
Болельщик сборной России приобрел билет на матч-открытие ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) за 33 тысячи рублей.
Указанное в билете 27-е место мужчина не нашел. Стюарды объяснили это тем, что данное место еще не построили.
Фанат смотрел матч стоя.
Изнутри старт ЧМ выглядел еще бодрее