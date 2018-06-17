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    Болельщик сборной России купил билет на матч-открытие ЧМ-2018 за 33 тысячи и не нашел место. Его не построили

    Болельщик сборной России приобрел билет на матч-открытие ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) за 33 тысячи рублей.

    Указанное в билете 27-е место мужчина не нашел. Стюарды объяснили это тем, что данное место еще не построили.

    Фанат смотрел матч стоя.

    Изнутри старт ЧМ выглядел еще бодрее

    Источник: Telegram

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    17.06.2018 11:22
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +8

      Malkin68 21 июня 2018, 12:46

      Таких случаев тысячи. Объясняется всё это жадностью ФИФА. По какой-то причине они официально делают огромные наценки на свои билеты, продают билеты на несуществующие места, возврат средств запрещён, вся система у них заточена для получения максимальной прибыли. Ну каким образом билет на финал может стоить в среднем по 150 тысяч рублей? ФАС заинтересовались этими нарушениями, да и то по просьбе какого-то московского юриста. Да и толку от этого, билеты уже раскуплены.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 17:29

      К следующему ЧМ это место построят.

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 июня 2018, 17:26

      рассею,блин умом то не понять...

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 июня 2018, 15:25

      Богатые тоже плачут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 17 июня 2018, 14:26

      ХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХА

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 17 июня 2018, 14:21

      Это "новость" сравни показа разрушенного колхоза в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, ...". - У вас все такие разрушенные? _ Нет остальные хорошие, но приказано показывать этот!

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 13:43

      Не в тему.Хотел в Авоське купить огурцов из за дешевизны.Только протянул руку и кто хвать меня за локоть.Оборачиваюсь.Стоит такой чернявый мужичок, ни чем не приметливый и говорит с акцентом: Молодой человек, не берите.Посмотрите на срезы.Они белеют и желтеют.Портятся очень быстро.Нитраты.Это нитраты.У нас в Италия за это расстрел.
      Я к чему.У них за всем следят.Даже внутри общества.У нас же всем всё пох.Отсюда и результат.У них один, у нас другой.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Мары 17 июня 2018, 13:56

      какой расстрел может в китае?

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > спанчес 17 июня 2018, 14:19

      Есть словосочетание."Не трожь оголённый конец".Вы же слыша это словосочетание в ширинку не лезете.
      Так и здесь.Есть образное выражение, что итальянец и применил.Опять же не стоит забывать, что человек худо бедно говорит на чужом для него языке и многие наши слова для него терра инкогнито.Он выразился так как смог и главное, что я его понял.

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 17 июня 2018, 13:38

      это Россия! ************* в действии

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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июня 2018, 13:21

      он мог купить билет типа у перепукщика и вообще фальшивый. Я в 80-е купил у перепукщика потому что в кассе не было а меня вообще не пустили на стадион ссылаясь на то что билет не такого цвета как надо был, и ушёл я несолоно хлебавши

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 17 июня 2018, 13:14

      Меня вот другое разочаровывает в ЧМ,,,,,куда делся тот советский народ который для гостей всегда на стол лучше ставил что было,,,,съездил на первый матч в один из городов не называю специально что б,не обижать норм жителей этого города,,,,просто в шоке от наших предпремчевых людей,уже не знают на чём нагреть гостей сдесь и квартиры в хрущёвках по 20 000,за сутки и обнаглевшие таксисты многократно завышающие таксу,,,,и общепит,,,,,,просто стыдно было,,,

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      Рейтинг: +915

      спанчес > slavutiq70 17 июня 2018, 13:18

      какое правительство такие и люди а как ты хотел. У советского народа было другое правительство советское

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > спанчес 17 июня 2018, 13:20

      всегда наверное с себя начинать,,,может я и не прав не знаю

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      Рейтинг: +915

      спанчес > slavutiq70 17 июня 2018, 14:18

      абсолютно. Вот например я, на выборы не ходил, насчет огурцов тоже бы подсказал, уверен. Но нас таких мало осталось. Я думаю советский народ почти вымер. Что поделать,эволюция, выживает сильнейший, как и в фубтоле

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