Болельщик сборной России купил билет на матч-открытие ЧМ-2018 за 33 тысячи и не нашел место. Его не построили

Болельщик сборной России приобрел билет на матч-открытие ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) за 33 тысячи рублей.

Указанное в билете 27-е место мужчина не нашел. Стюарды объяснили это тем, что данное место еще не построили.

Фанат смотрел матч стоя.

Изнутри старт ЧМ выглядел еще бодрее