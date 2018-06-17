«Зенит» отправился на первый сбор под руководством Семака. Мак, Эрнани и Шатов – в составе

Петербургский «Зенит» вышел из отпуска и отправился на первый сбор в Австрию, где будет работать с 17 по 29 июня.

Без игроков, выступающих за сборные на ЧМ-2018, состав «Зенита» выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

Защитники: Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Максим Карпов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Богаев, Евгений Чернов;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Олег Шатов, Ильзат Ахметов (на просмотре), Роберт Мак.

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.