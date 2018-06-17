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    «Зенит» отправился на первый сбор под руководством Семака. Мак, Эрнани и Шатов – в составе

    Петербургский «Зенит» вышел из отпуска и отправился на первый сбор в Австрию, где будет работать с 17 по 29 июня.

    Без игроков, выступающих за сборные на ЧМ-2018, состав «Зенита» выглядит следующим образом:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;

    Защитники: Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Максим Карпов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Богаев, Евгений Чернов;

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Олег Шатов, Ильзат Ахметов (на просмотре), Роберт Мак.

    Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.06.2018 10:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 18 июня 2018, 09:33

      Игроков как минимум на два состава!!!! Как? Как можно с таким подбором игроков не выирать ЧР????

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 июня 2018, 21:52

      Думаю, Шатова и Дзюбу еще сдадут в аренду. Врмя есть.

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 17 июня 2018, 21:38

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 17 июня 2018, 17:37

      Значит Семак всех вернул.
      Посмотрит и начнёт под себя лишних продавать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 17 июня 2018, 17:32

      удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 17 июня 2018, 13:31

      Ахметова хорошо что взяли на просмотр, талантливый чел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps > 88serega88 17 июня 2018, 17:38

      ?

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 17 июня 2018, 13:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Симака ожидает участь аленя) Эту толпу надо реально расчищать а значит вступать в конфликт с Фурсой! а этот фрукт не потопляем) и если туда еще шлюба с деньгисовым подтянутся то там реально весело будет))

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1311

      Taps > Пестрый 17 июня 2018, 17:39

      Фурсенко приструнит Мюллер.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июня 2018, 12:25

      Команда есть, Сергей должен создать единый коллектив объединённый одной целью и идти к ней. Нам терпения и выдержки, а игра и нужный результат будут.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 17 июня 2018, 12:08

      Думаю, что по результатам сборов к началу чемпа Сергей Семак остановится на составе, который закачивал предыдущее первенство... +/- две-три позиции...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 июня 2018, 12:06

      Вернул всю аренду...

      1
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