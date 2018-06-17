«Зенит» отправился на первый сбор под руководством Семака. Мак, Эрнани и Шатов – в составе

Игроков как минимум на два состава!!!! Как? Как можно с таким подбором игроков не выирать ЧР????
Петербургский «Зенит» вышел из отпуска и отправился на первый сбор в Австрию, где будет работать с 17 по 29 июня.
Без игроков, выступающих за сборные на ЧМ-2018, состав «Зенита» выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;
Защитники: Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Максим Карпов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Богаев, Евгений Чернов;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Олег Шатов, Ильзат Ахметов (на просмотре), Роберт Мак.
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 июня 2018 г.