Агент Мусы: «Интерес «Зенита» комментировать не хотелось бы. На игрока претендует ЦСКА»

Агент Уильям Давила, представляющий интересы нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, рассказал о возможных вариантах продолжениях карьеры 25-летнего футболиста.

Сегодня СМИ сообщили, что «лисы» отказались продавать нигерийца в «Зенит» за 8 миллионов евро.

«По Мусе мы рассмотрим все предложения. Интерес «Зенита»? Мне не хотелось бы это комментировать. На данный момент на Мусу претендуют клубы английской Премьер-лиги, один клуб Бундеслиги, три клуба из Стамбула, один клуб из Серии А, а также ЦСКА.

Решение будет принято в течение чемпионата мира», – сказал Давила.

Вторую часть сезона-2017/18 нападающий провел на правах аренды в ЦСКА. Ранее он выступал за армейский клуб с 2012 по 2016 год.