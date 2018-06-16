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    Агент Мусы: «Интерес «Зенита» комментировать не хотелось бы. На игрока претендует ЦСКА»

    Агент Уильям Давила, представляющий интересы нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, рассказал о возможных вариантах продолжениях карьеры 25-летнего футболиста.

    Сегодня СМИ сообщили, что «лисы» отказались продавать нигерийца в «Зенит» за 8 миллионов евро.

    «По Мусе мы рассмотрим все предложения. Интерес «Зенита»? Мне не хотелось бы это комментировать. На данный момент на Мусу претендуют клубы английской Премьер-лиги, один клуб Бундеслиги, три клуба из Стамбула, один клуб из Серии А, а также ЦСКА.

    Решение будет принято в течение чемпионата мира», – сказал Давила.

    Вторую часть сезона-2017/18 нападающий провел на правах аренды в ЦСКА. Ранее он выступал за армейский клуб с 2012 по 2016 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2018 17:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 17 июня 2018, 10:48

      у Зенита полно нападающих, большинство не легионеры. Зениту плеймейкер нужен, цз, но не нап.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 17 июня 2018, 07:31

      Не нужен он Зениту.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 июня 2018, 22:05

      Интерес «Зенита» комментировать не хотелось бы, потому что я его придумал с тяжкого похмелья, сказал Уильям Давила.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 июня 2018, 18:03

      Зенит негры? Это утка жирная!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 16 июня 2018, 18:00

      зениту негры не нужны, пусть остается в цска, тем более что нашел общий язык с тренером

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 июня 2018, 17:57

      Гинер продаст Головина, на половину вырученных денег купит Мусу. Годик поиграет в ЦСКА и снова втридорого продаст куда-нить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 16 июня 2018, 17:53

      В цветах Зенита нет чёрного!

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. > 16 июня 2018, 19:05

      да также синий и белый.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 16 июня 2018, 17:21

      Зенит хочет приобрести темнокожего футболиста?))

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