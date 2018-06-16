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  • Агент Мусы: «Интерес «Зенита» комментировать не хотелось бы. На игрока претендует ЦСКА»

Агент Мусы: «Интерес «Зенита» комментировать не хотелось бы. На игрока претендует ЦСКА»

16 июня 2018, 17:13
10

Агент Уильям Давила, представляющий интересы нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, рассказал о возможных вариантах продолжениях карьеры 25-летнего футболиста.

Сегодня СМИ сообщили, что «лисы» отказались продавать нигерийца в «Зенит» за 8 миллионов евро.

«По Мусе мы рассмотрим все предложения. Интерес «Зенита»? Мне не хотелось бы это комментировать. На данный момент на Мусу претендуют клубы английской Премьер-лиги, один клуб Бундеслиги, три клуба из Стамбула, один клуб из Серии А, а также ЦСКА.

Решение будет принято в течение чемпионата мира», – сказал Давила.

Вторую часть сезона-2017/18 нападающий провел на правах аренды в ЦСКА. Ранее он выступал за армейский клуб с 2012 по 2016 год.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Лестер ЦСКА Зенит Муса Ахмед
Комментарии (10)
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ВикторВВ
1529158894
Зенит хочет приобрести темнокожего футболиста?))
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С@НЁК.
1529160801
В цветах Зенита нет чёрного!
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m40
1529161056
Гинер продаст Головина, на половину вырученных денег купит Мусу. Годик поиграет в ЦСКА и снова втридорого продаст куда-нить.
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volfrik
1529161250
зениту негры не нужны, пусть остается в цска, тем более что нашел общий язык с тренером
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_Kesh_Suntar_
1529161384
Зенит негры? Это утка жирная!
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prezent2017
1529175947
Интерес «Зенита» комментировать не хотелось бы, потому что я его придумал с тяжкого похмелья, сказал Уильям Давила.
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mamba9090909
1529209866
Не нужен он Зениту.
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Gek Dement
1529221723
у Зенита полно нападающих, большинство не легионеры. Зениту плеймейкер нужен, цз, но не нап.
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