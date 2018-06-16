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    Акинфеев получил свой портрет от болельщика

    Пресс-служба сборной России сообщила о том, что болельщик команды отправил Игорю Акинфееву портрет вратаря.

    Сообщается, что 32-летний капитан национальной команды подписал работу и выслал ее обратно.

    Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к матчу 2-го тура групповой стадии чемпионата мира против сборной Египта. Встреча состоится 19 июня.

    Напомним, в стартовой игре чемпионата россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

    Источник: Twitter

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    16.06.2018 08:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 16 июня 2018, 11:05

      Как то странно отправлять обратно

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 июня 2018, 10:06

      Обратно то зачем ? футболку или перчатки подписал бы и отправил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 июня 2018, 08:40

      Красава, Игорь))
      Желаю и дальше на ЧМ18, как можно, меньше подходов в сторону твоих ворот, а если уж случится, то красивых сейвов.

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