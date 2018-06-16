Акинфеев получил свой портрет от болельщика

Пресс-служба сборной России сообщила о том, что болельщик команды отправил Игорю Акинфееву портрет вратаря.

Сообщается, что 32-летний капитан национальной команды подписал работу и выслал ее обратно.

Подопечные Станислава Черчесова продолжают подготовку к матчу 2-го тура групповой стадии чемпионата мира против сборной Египта. Встреча состоится 19 июня.

Напомним, в стартовой игре чемпионата россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.