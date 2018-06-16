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  • Агент Барбоза: «Возможно, Головин, Роналду и Неймар окажутся в одной команде. Россиянин очень хорош»

Агент Барбоза: «Возможно, Головин, Роналду и Неймар окажутся в одной команде. Россиянин очень хорош»

16 июня 2018, 00:20
12

Футбольный агент Паулу Барбоза допустил вариант, что полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин будет играть в одном клубе с Криштиану Роналду и Неймаром.

– После этого чемпионата мира Александр Головин уедет в суперклуб и, возможно, окажется в «ПСЖ», одной команде с Криштиану Роналду.

– Все может быть. Не исключено, что и Неймар останется там же. Как знать, как знать.

– Головин настолько хорош?

– Очень классный матч провел против Саудовской Аравии. Блестящий. Но пока это только одна игра. Посмотрим, как парень проявит себя дальше и уже затем сделаем глобальные выводы. Пока он реально в порядке. Очень хорош!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Россия Реал Португалия ПСЖ Бразилия Роналду Криштиану Неймар Головин Александр
Комментарии (12)
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vladik12
1529097687
Ничоси сценарий.
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Vladimir93rus
1529098083
Только Рон не в псж , и вряд ли перейдет туда ! да и головину там делать не чего , Юве лучший вариант . или Английские клубы
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Рубик Докоян
1529099458
У Гинера есть время ждать более выгодного предложения в финансовом плане. Саня прогрессирует и на фоне нынешней сборной будет выделяться в каждом матче своей игрой. Для него сейчас главное не получить травму. ( тьфу, тьфу, тьфу )
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RamonCSKA
1529100018
Кажется уже слишком переоценивают, зачем идти в Юве???там 2 состава звезд В ПСЖ почти также, только второй состав молодые В Англии во всех ведущих клубах сильные игроки на этой позиции, может только в МЮ Вот Боруссия Дортмунд, Милан,Байер,Монако, Валенсия отличные варианты Просто сейчас его слишком переоценивают
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ufos73
1529100366
Врядли Нигер потянет Роналдо и Неймера... ))))
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vladik12
1529102658
Какой-то барбос еще всплыл...
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111ax
1529124429
в юве?
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vladimir-7
1529126335
Болельщики, не мучайте вы свою голову с возможными переходами А.Головина в тот или иной зарубежный клуб. Всё решит руководство ПФК ЦСКА и сам А.Головин. Вот они, специалисты, и выберут лучший вариант перехода и для клуба, и для игрока, когда появятся конкретные предложения от клубов.
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zigbert
1529157503
Если Головин будет продолжать играть в том же ключе ,это будет чудо.
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тщмек 19
1529235849
Агенты - это какой-то особенный сорт людей, которые ни слова без финансовой подоплеки не скажут. Селюк, Трабукки, теперь вот Барбоса.
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