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    Агент Барбоза: «Возможно, Головин, Роналду и Неймар окажутся в одной команде. Россиянин очень хорош»

    Футбольный агент Паулу Барбоза допустил вариант, что полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин будет играть в одном клубе с Криштиану Роналду и Неймаром.

    – После этого чемпионата мира Александр Головин уедет в суперклуб и, возможно, окажется в «ПСЖ», одной команде с Криштиану Роналду.

    – Все может быть. Не исключено, что и Неймар останется там же. Как знать, как знать.

    – Головин настолько хорош?

    – Очень классный матч провел против Саудовской Аравии. Блестящий. Но пока это только одна игра. Посмотрим, как парень проявит себя дальше и уже затем сделаем глобальные выводы. Пока он реально в порядке. Очень хорош!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 00:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 июня 2018, 14:44

      Агенты - это какой-то особенный сорт людей, которые ни слова без финансовой подоплеки не скажут. Селюк, Трабукки, теперь вот Барбоса.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 16:58

      Если Головин будет продолжать играть в том же ключе ,это будет чудо.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 июня 2018, 08:18

      Болельщики, не мучайте вы свою голову с возможными переходами
      А.Головина в тот или иной зарубежный клуб. Всё решит руководство
      ПФК ЦСКА и сам А.Головин. Вот они, специалисты, и выберут лучший
      вариант перехода и для клуба, и для игрока, когда появятся конкретные предложения от клубов.

      1
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      Рейтинг: +706

      111ax 16 июня 2018, 07:47

      в юве?

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 июня 2018, 01:44

      Какой-то барбос еще всплыл...

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > vladik12 18 июня 2018, 21:09

      Восстал из Пиратов карибского моря)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 июня 2018, 01:06

      Врядли Нигер потянет Роналдо и Неймера... ))))

      -1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 16 июня 2018, 01:00

      Кажется уже слишком переоценивают, зачем идти в Юве???там 2 состава звезд
      В ПСЖ почти также, только второй состав молодые
      В Англии во всех ведущих клубах сильные игроки на этой позиции, может только в МЮ
      Вот Боруссия Дортмунд, Милан,Байер,Монако, Валенсия отличные варианты
      Просто сейчас его слишком переоценивают

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 00:50

      У Гинера есть время ждать более выгодного предложения в финансовом плане. Саня прогрессирует и на фоне нынешней сборной будет выделяться в каждом матче своей игрой. Для него сейчас главное не получить травму. ( тьфу, тьфу, тьфу )

      2
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 16 июня 2018, 00:28

      Только Рон не в псж , и вряд ли перейдет туда ! да и головину там делать не чего , Юве лучший вариант . или Английские клубы

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Vladimir93rus 16 июня 2018, 00:36

      Он и "Барселоне" подойдёт. Не хуже он Ракитича. И моложе.

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 июня 2018, 00:21

      Ничоси сценарий.

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