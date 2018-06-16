Агент Барбоза: «Возможно, Головин, Роналду и Неймар окажутся в одной команде. Россиянин очень хорош»

Футбольный агент Паулу Барбоза допустил вариант, что полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин будет играть в одном клубе с Криштиану Роналду и Неймаром.

– После этого чемпионата мира Александр Головин уедет в суперклуб и, возможно, окажется в «ПСЖ», одной команде с Криштиану Роналду.

– Все может быть. Не исключено, что и Неймар останется там же. Как знать, как знать.

– Головин настолько хорош?

– Очень классный матч провел против Саудовской Аравии. Блестящий. Но пока это только одна игра. Посмотрим, как парень проявит себя дальше и уже затем сделаем глобальные выводы. Пока он реально в порядке. Очень хорош!