Черчесов: «Если кто-то в сборной России наденет корону, мы ее собьем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

– Сейчас целая страна и весь мир будут говорить об этих пяти голах.

– Нет проблем.

– А как сделать, чтобы футболисты об этом забыли?

– В любом случае это лучше, чем если бы звонили и говорили, что мы плохие. Ясно, что 5:0 везде висит. Но забыть им это не надо. Это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре.

Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех.

19 июня сборная России сыграет против Египта.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая