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    Черчесов: «Если кто-то в сборной России наденет корону, мы ее собьем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    – Сейчас целая страна и весь мир будут говорить об этих пяти голах.

    – Нет проблем.

    – А как сделать, чтобы футболисты об этом забыли?

    – В любом случае это лучше, чем если бы звонили и говорили, что мы плохие. Ясно, что 5:0 везде висит. Но забыть им это не надо. Это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре.

    Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех.

    19 июня сборная России сыграет против Египта.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2018 22:19
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 10:06

      Нужно забыть эту победу и готовиться к Египту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 июня 2018, 09:28

      Да, к Египту нужно еще серьезней готовится. Вот если его обыграем, скорей всего, выйдем из группы.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 июня 2018, 23:12

      Мы и с короной вас
      Запустим в космос Стас,
      Когда вы выйдете хотя б в одну восьмую,
      Египет, Уругвай
      Ещё вас ждут "на чай"
      Коль победите, вас все девки расцелуют!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 14 июня 2018, 23:06

      Поторопитесь. А то Салах собьёт)

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 14 июня 2018, 22:37

      Саламыч, начни со своей короны!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 июня 2018, 22:30

      В душевой...

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 14 июня 2018, 22:28

      Сам то наверное спишь в короне.

      3
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      ...
      Рейтинг: +175

      dima25 > suhoffmonstro 14 июня 2018, 22:46

      в картонной!

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