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  • Черчесов: «Если кто-то в сборной России наденет корону, мы ее собьем»

Черчесов: «Если кто-то в сборной России наденет корону, мы ее собьем»

14 июня 2018, 22:19
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

– Сейчас целая страна и весь мир будут говорить об этих пяти голах.

– Нет проблем.

– А как сделать, чтобы футболисты об этом забыли?

– В любом случае это лучше, чем если бы звонили и говорили, что мы плохие. Ясно, что 5:0 везде висит. Но забыть им это не надо. Это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре.

Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех.

19 июня сборная России сыграет против Египта.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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suhoffmonstro
1529004518
Сам то наверное спишь в короне.
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mutabor0992
1529004608
В душевой...
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Lester84
1529005061
Саламыч, начни со своей короны!
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Тазит
1529006817
Поторопитесь. А то Салах собьёт)
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Bivaliy67
1529007137
Мы и с короной вас Запустим в космос Стас, Когда вы выйдете хотя б в одну восьмую, Египет, Уругвай Ещё вас ждут "на чай" Коль победите, вас все девки расцелуют!
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bset
1529044106
Да, к Египту нужно еще серьезней готовится. Вот если его обыграем, скорей всего, выйдем из группы.
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zigbert
1529132774
Нужно забыть эту победу и готовиться к Египту.
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