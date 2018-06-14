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    Корнеев: «Необходимости увольнять Лопетеги не было»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев уверен, что необходимости в увольнении главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги не было.

    «Это шокирующая новость. Необходимости увольнять Лопетеги не было. Можно было бы это сделать нормально – после чемпионата мира. Он готовил команду к турниру, привлекать другого тренера сейчас – очень большой риск.

    Я пару раз общался с Йерро, он очень грамотный человек. Его сразу воспринял бы любой испанский игрок. Он сразу бы повел за собой футболистов. Йерро можно сравнить с Зиданом по влиянию и значению в Испании.

    Понятно, что игроки – профессионалы, они попытаются сделать все возможное для успешного выступления. Испания остается одним из главных фаворитом чемпионата мира. Как и Германия, Франция и Бразилия», – сказал Корнеев.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.06.2018 08:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 14 июня 2018, 08:58

      Чё за бред несёт "Можно было бы это сделать нормально – после Чм" после Чм он будет тренировать Реал. Тогда в чем смысл увольнять тренера как меру наказания если это сделать после Чм? Во 2 х федерация все правильно сделала, должны быть принципы, отдельные личности не должны ставить клубы и свои карьерные вопросы выше сборной

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