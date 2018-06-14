Корнеев: «Необходимости увольнять Лопетеги не было»

Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев уверен, что необходимости в увольнении главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги не было.

«Это шокирующая новость. Необходимости увольнять Лопетеги не было. Можно было бы это сделать нормально – после чемпионата мира. Он готовил команду к турниру, привлекать другого тренера сейчас – очень большой риск.

Я пару раз общался с Йерро, он очень грамотный человек. Его сразу воспринял бы любой испанский игрок. Он сразу бы повел за собой футболистов. Йерро можно сравнить с Зиданом по влиянию и значению в Испании.

Понятно, что игроки – профессионалы, они попытаются сделать все возможное для успешного выступления. Испания остается одним из главных фаворитом чемпионата мира. Как и Германия, Франция и Бразилия», – сказал Корнеев.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»