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Болельщик: «Я приехал на ЧМ-2018 из Аргентины на велосипеде»

13 июня 2018, 22:42
20

Один из прибывших на чемпионат мира-2018 болельщиков утверждает, что он приехал из дома на велосипеде. Фанат уточняет: его жилище находится в Аргентине.

Южноамериканского гостя встретили в одном из городов, принимающих соревнование. При этом болельщик не объяснил, как он пересек на двухколесном транспорте океан.

Сборная Аргентины, за которую приехал болеть велосипедист, сыграет в одной группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Аргентина
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1528920609
а где весла?)))
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Vickont
1528920627
Ладно хоть не пешком пришел
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absent32
1528920662
заарканил двух черепах...
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Damir07
1528921314
Вот он молодец вот это молодец мы живем здесь рядом и не можем попасть а он ашшшшш от туда приехал уважаю удачи тебе и твоей сборной ))))
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GoldPlayFIFARus9
1528922879
Нихера се у него там на велике всего нагружено,мотоцикл бы не факт что столько выдержал))
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Юрий Б.
1528923686
Супер велик. Через океан - как посуху
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NAZ84
1528949608
В Аргентине географию не преподают...
Ответить
Centur10n
1528953312
Он ещё плыл на велике))
Ответить
zigbert
1528954768
Видимо ничего не забыл дома.
Ответить
OfaZavr
1528964116
а как же через океан, несостыковка получается)
Ответить
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