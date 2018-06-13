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    Болельщик: «Я приехал на ЧМ-2018 из Аргентины на велосипеде»

    Один из прибывших на чемпионат мира-2018 болельщиков утверждает, что он приехал из дома на велосипеде. Фанат уточняет: его жилище находится в Аргентине.

    Южноамериканского гостя встретили в одном из городов, принимающих соревнование. При этом болельщик не объяснил, как он пересек на двухколесном транспорте океан.

    Сборная Аргентины, за которую приехал болеть велосипедист, сыграет в одной группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.

    Источник: Twitter

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    13.06.2018 22:42
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:15

      а как же через океан, несостыковка получается)

      3
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      Рейтинг: +11

      samBek > OfaZavr 14 июня 2018, 16:14

      Он ещё зимой по льду из Аляски в Чукотку перебрался. Далее дело техники-крути педали.

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > samBek 14 июня 2018, 20:27

      ааа ну тогда понятно)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 08:39

      Видимо ничего не забыл дома.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Centur10n 14 июня 2018, 08:15

      Он ещё плыл на велике))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 14 июня 2018, 07:13

      В Аргентине географию не преподают...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 14 июня 2018, 03:22

      Красавчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 00:47

      Какой-то клоун).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 14 июня 2018, 00:19

      через Тихий океан или Атлантику?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 14 июня 2018, 00:17

      Видимо, там на Западе все думают, что в России конченые дегенераты живут, которым можно такое втирать.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 14 июня 2018, 00:01

      Супер велик. Через океан - как посуху

      2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 13 июня 2018, 23:47

      Нихера се у него там на велике всего нагружено,мотоцикл бы не факт что столько выдержал))

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