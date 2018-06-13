Болельщик: «Я приехал на ЧМ-2018 из Аргентины на велосипеде»

а как же через океан, несостыковка получается)
Один из прибывших на чемпионат мира-2018 болельщиков утверждает, что он приехал из дома на велосипеде. Фанат уточняет: его жилище находится в Аргентине.
Южноамериканского гостя встретили в одном из городов, принимающих соревнование. При этом болельщик не объяснил, как он пересек на двухколесном транспорте океан.
Сборная Аргентины, за которую приехал болеть велосипедист, сыграет в одной группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.
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— Спорт День за Днем (@sportsdailyru) 13 июня 2018 г.