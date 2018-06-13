Капитан сборной Саудовской Аравии: «Мы хотим дойти до финала ЧМ-2018»

Капитан сборной Саудовской Аравии Осама Хаусави в преддверии первого матча команды на чемпионате мира-2018 поговорил об амбициях. Арабы хотят дойти до финала турнира.

«Я считаю, что нам необходимо сделать все от нас зависящее и постараться выйти в следующий этап. Это не невозможно. На ЧМ может произойти что угодно. Но сейчас первый матч, и он задаст тон на будущее. Особенно важно, потому что мы играем против команды-хозяйки.

У нас большие амбиции, мы хотим выйти в финал ЧМ. Нет ничего невозможного. Думаю, наши усилия будут вознаграждены», – сказал футболист.

Первый матч Саудовская Аравия проведет против россиян.