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    Капитан сборной Саудовской Аравии: «Мы хотим дойти до финала ЧМ-2018»

    Капитан сборной Саудовской Аравии Осама Хаусави в преддверии первого матча команды на чемпионате мира-2018 поговорил об амбициях. Арабы хотят дойти до финала турнира.

    «Я считаю, что нам необходимо сделать все от нас зависящее и постараться выйти в следующий этап. Это не невозможно. На ЧМ может произойти что угодно. Но сейчас первый матч, и он задаст тон на будущее. Особенно важно, потому что мы играем против команды-хозяйки.

    У нас большие амбиции, мы хотим выйти в финал ЧМ. Нет ничего невозможного. Думаю, наши усилия будут вознаграждены», – сказал футболист.

    Первый матч Саудовская Аравия проведет против россиян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2018 20:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:01

      из группы то выйти вряд ли получиться а он о финале... мечтать конечно не вредно но это уж слишком)

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 08:03

      Расклад у них примерно такой - выиграть у России и Египта, сыграть вничью с Уругваем а в 18 выйти на Португалию. Все довольно просто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 14 июня 2018, 00:30

      Вот постановка задачи! А здесь из группы,из группы.....Рожденный ползать-летать не может!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 июня 2018, 22:20

      Мечтать не вредно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 июня 2018, 22:04

      Не скромно парня накрыло))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2018, 21:24

      Последователь Мудко)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июня 2018, 20:56

      Это круто! За амбиции - 5, за связь с реальностью - 1.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 20:55

      да будет вам это раз плюнуть аж целых 3 финала организуем в группе

      4
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 13 июня 2018, 20:30

      Обкурились там.

      2
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