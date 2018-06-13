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  • Капитан сборной Саудовской Аравии: «Мы хотим дойти до финала ЧМ-2018»

Капитан сборной Саудовской Аравии: «Мы хотим дойти до финала ЧМ-2018»

13 июня 2018, 20:29
10

Капитан сборной Саудовской Аравии Осама Хаусави в преддверии первого матча команды на чемпионате мира-2018 поговорил об амбициях. Арабы хотят дойти до финала турнира.

«Я считаю, что нам необходимо сделать все от нас зависящее и постараться выйти в следующий этап. Это не невозможно. На ЧМ может произойти что угодно. Но сейчас первый матч, и он задаст тон на будущее. Особенно важно, потому что мы играем против команды-хозяйки.

У нас большие амбиции, мы хотим выйти в финал ЧМ. Нет ничего невозможного. Думаю, наши усилия будут вознаграждены», – сказал футболист.

Первый матч Саудовская Аравия проведет против россиян.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Саудовская Аравия Хаусави Осама
Комментарии (10)
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vladik12
1528911028
Обкурились там.
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Полная Канистра
1528912546
да будет вам это раз плюнуть аж целых 3 финала организуем в группе
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erma
1528912578
Это круто! За амбиции - 5, за связь с реальностью - 1.
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acer2003
1528914270
Последователь Мудко)))
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ЖОРРО
1528916658
Не скромно парня накрыло))))
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a-rakhmatov
1528917637
Мечтать не вредно!
Ответить
val-berezko
1528925426
Вот постановка задачи! А здесь из группы,из группы.....Рожденный ползать-летать не может!
Ответить
zigbert
1528952585
Расклад у них примерно такой - выиграть у России и Египта, сыграть вничью с Уругваем а в 1\8 выйти на Португалию. Все довольно просто.
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OfaZavr
1528963271
из группы то выйти вряд ли получиться а он о финале... мечтать конечно не вредно но это уж слишком)
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