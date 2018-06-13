Болт: «Буду болеть за Аргентину. Ямайка же не попала на ЧМ»

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт рассказал о том, за какую команд он будет болеть на предстоящем чемпионате мира.

«Я буду болеть за сборную Аргентины. Ямайка не попала на чемпионат мира, а у Аргентины есть талант и мастерство, чтобы дойти до финала турнира.

Франция? Это одна из лучших команд на данный момент. Они тоже могут дойти до финала. Борьба будет упорной.

С удовольствием посмотрю матчи чемпионата мира. Во Франции выделил бы Погба. Я его большой поклонник. Я им был еще до его перехода в «МЮ», – приводит слова Болта AFP.