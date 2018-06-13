Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болт: «Буду болеть за Аргентину. Ямайка же не попала на ЧМ»

    Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт рассказал о том, за какую команд он будет болеть на предстоящем чемпионате мира.

    «Я буду болеть за сборную Аргентины. Ямайка не попала на чемпионат мира, а у Аргентины есть талант и мастерство, чтобы дойти до финала турнира.

    Франция? Это одна из лучших команд на данный момент. Они тоже могут дойти до финала. Борьба будет упорной.

    С удовольствием посмотрю матчи чемпионата мира. Во Франции выделил бы Погба. Я его большой поклонник. Я им был еще до его перехода в «МЮ», – приводит слова Болта AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2018 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июня 2018, 12:09

      какая боль какая боль аргентина ямайка 5-0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 12:04

      Болт - наш человек. За не имением у наших воли к победе будем болеть за Аргентину, за великого гения Месси.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11