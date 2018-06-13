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  • Глушаков: «Не уверен, по футбольным причинам меня не взяли в сборную или по околофутбольным»

Глушаков: «Не уверен, по футбольным причинам меня не взяли в сборную или по околофутбольным»

13 июня 2018, 01:18
20

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал невызов в сборную России на чемпионат мира.

– Вы привлекались в сборную полтора года из двух последних лет. Неужели за три недели подготовки нельзя привести игрока в порядок физически, если он нужен команде? Это ведь было главной аргументацией?

– Мне не с руки такое комментировать. Решает тренер, такова его точка зрения. Факт, что реально была травма, пропустил в «Спартаке» около двух недель. Микронадрыв боковой связки колена. Но бегал много даже с повреждением: прямо – мог, а когда резкое движение вбок – болело. Рисковать врачи запретили, но я все равно работал, хотя не в общей группе. Сохранил неплохую форму. В «Спартаке» меня тестировали: ту программу, которую делали зимой на сборах, я выполнял быстрее секунд на десять. Но тренер сборной не мог присутствовать на клубном тестировании.

Он посчитал, что я не готов, хотя мне казалось иначе. При всем уважении к ребятам, попавшим в заявку, не считаю себя слабее кого-то из них. Потому и не уверен до конца, по футбольным причинам меня не взяли или, может, околофутбольным. Решать в любом случае тренеру, мы взрослые люди, никаких обид. Сборной искренне желаю удачи.

– До тестирования в сборной дело не дошло? Просто сказали «не готов» и все? На глазок?

– Получается так.

– Кто у вас агент?

– У меня нет агента.

– Если бы был, это повысило бы шансы на попадание в заявку сборной?

– Не знаю, может быть. Более широко комментировать причины невключения в состав не готов, хотя отчасти о них догадываюсь.

– Догадки – в этом направлении?

– Без комментариев.

Глушаков: «Невызов в сборную? Походил сутки в тумане, потом позвонил Черчесову»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия Спартак Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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ЖОРРО
1528844946
После ЧМ расскажи)))
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Боцман59rus
1528845072
Усатый процент заломил за основу... - а в душ Дениска отказался идти еще осенью, после КК.)))) А если серьезно, целее будет для Спартака ...боюсь после учебно тренировочного процесса, под руководством #СС, оживут наши манекены, не раньше зимней паузы РФПЛ.
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Бухбух
1528853458
Не вызвали - значит не заслужил.
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ДСА
1528856405
Просто где-то Стасику дорогу перешёл.
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Пестрый
1528866426
Там все понятно: Не налил лысому своей самогонки! Всем наливал а ему нет а такое не прощается)
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zigbert
1528868449
Вся правда появится значительно позднее.
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Filllllll
1528871908
Весь смысл прост. Сложилось ощущение, что Ден с Димой Комбаровым, сливали Кареру в последних матчах. А Черчесову не нужны игроки способные сливать тренеров. Вот вам и околофутбольные причины
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Сергей Саныч
1528873624
Не надо быть спецом.Просто пересмотреть на сон грядущий игру Спартак-Тосно. И сразу напрашивается вывод кого можно расстреливать за по-уительское отношение к футболу,клубу,болельщикам,тренеру.
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OfaZavr
1528881709
знаем мы по каким причинам Черчесов может не брать в сборную без объективных причин, Денисов подтвердит, дело тут похоже нечистое.
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vashinin
1528884209
проехали.
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