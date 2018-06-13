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    Глушаков: «Не уверен, по футбольным причинам меня не взяли в сборную или по околофутбольным»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал невызов в сборную России на чемпионат мира.

    – Вы привлекались в сборную полтора года из двух последних лет. Неужели за три недели подготовки нельзя привести игрока в порядок физически, если он нужен команде? Это ведь было главной аргументацией?

    – Мне не с руки такое комментировать. Решает тренер, такова его точка зрения. Факт, что реально была травма, пропустил в «Спартаке» около двух недель. Микронадрыв боковой связки колена. Но бегал много даже с повреждением: прямо – мог, а когда резкое движение вбок – болело. Рисковать врачи запретили, но я все равно работал, хотя не в общей группе. Сохранил неплохую форму. В «Спартаке» меня тестировали: ту программу, которую делали зимой на сборах, я выполнял быстрее секунд на десять. Но тренер сборной не мог присутствовать на клубном тестировании.

    Он посчитал, что я не готов, хотя мне казалось иначе. При всем уважении к ребятам, попавшим в заявку, не считаю себя слабее кого-то из них. Потому и не уверен до конца, по футбольным причинам меня не взяли или, может, околофутбольным. Решать в любом случае тренеру, мы взрослые люди, никаких обид. Сборной искренне желаю удачи.

    – До тестирования в сборной дело не дошло? Просто сказали «не готов» и все? На глазок?

    – Получается так.

    – Кто у вас агент?

    – У меня нет агента.

    – Если бы был, это повысило бы шансы на попадание в заявку сборной?

    – Не знаю, может быть. Более широко комментировать причины невключения в состав не готов, хотя отчасти о них догадываюсь.

    – Догадки – в этом направлении?

    – Без комментариев.

    Глушаков: «Невызов в сборную? Походил сутки в тумане, потом позвонил Черчесову»

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.06.2018 01:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 13 июня 2018, 13:03

      проехали.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:21

      знаем мы по каким причинам Черчесов может не брать в сборную без объективных причин, Денисов подтвердит, дело тут похоже нечистое.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 июня 2018, 11:15

      Действительно, такой мастер и не у дел. Однозначно интриги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 13 июня 2018, 10:24

      Играл плохо.Техники никакой.Возомнили себя с Камбаровым звездами. И в
      Спартаке нечего делать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 13 июня 2018, 10:07

      Не надо быть спецом.Просто пересмотреть на сон грядущий игру Спартак-Тосно.
      И сразу напрашивается вывод кого можно расстреливать за по-уительское отношение к футболу,клубу,болельщикам,тренеру.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 13 июня 2018, 09:38

      Весь смысл прост. Сложилось ощущение, что Ден с Димой Комбаровым, сливали Кареру в последних матчах. А Черчесову не нужны игроки способные сливать тренеров. Вот вам и околофутбольные причины

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Filllllll 13 июня 2018, 09:46

      Соглашусь Фил.Уж больно быстро отцепили и Димыча и Глушака.
      Явно виден чёткий след усатой руки.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 13 июня 2018, 09:05

      выигрывать чемпионат нужно было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 08:40

      Вся правда появится значительно позднее.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 13 июня 2018, 09:06

      Глушаков, конечно знает правду, но болельщики тоже догадываются. У Черчесова так, если игрок имеет своё
      мнение, то ему нет места в команде, где тренер Черчесов.
      Ссылка, что Глушаков не готов, это отмазка для СМИ,
      руководства и болельщиков.

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 08:39

      За день до ЧМ вскрывается всякая херня.Говорить о сборной,вернее о ее тренере уже все устали.Дождемся завтра и будем все же болеть за наших с добрым сердцем!

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 13 июня 2018, 08:07

      Там все понятно: Не налил лысому своей самогонки! Всем наливал а ему нет а такое не прощается)

      2
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