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    Глушаков: «Невызов в сборную? Походил сутки в тумане, потом позвонил Черчесову»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал невызов в сборную России на чемпионат мира.

    – Какой была ваша первая реакция, когда узнали, что вы в списке резервистов?

    – Был чуть-чуть шокирован, конечно. Не до конца понимал: всегда вызывали, а тут не вызвали. Логичная реакция для человека в такой ситуации. На следующий день позвонил Черчесову, спросил о причинах, чтобы не узнавать через прессу или от кого-то еще. Переговорили. Он сказал: ты долго не играл за клуб, по «физике» есть вопросы, а мне нужны ребята боеспособные, с высокими кондициями. Тренируйся, если что, довызовем. Хорошо, говорю, буду работать по программе, в сборную всегда готов.

    – Подождите, от кого вы узнали, что не включены в основной состав?

    – Из СМИ, когда объявили список.

    – И Черчесову после этого позвонили сами?

    – Ну, да, на следующий день. Походил сутки в тумане и решил узнать, чем не подхожу, напрямую от тренера. Чтобы не читать чужие интерпретации и не накручивать себя лишний раз возможной ерундой. Так правильнее, чем читать о себе в прессе статьи заданной тональности.

    Глушаков: «Не уверен, по футбольным причинам меня не взяли в сборную или по околофутбольным»

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.06.2018 23:59
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:07

      конечно, не хватало еще лично звонить и объяснять причину, для него же игроки просто *овно.

      2
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      Рейтинг: +11241

      alp 13 июня 2018, 11:51

      "только сейчас отошел немного.... все лежал... шаг сделаю - не держат ноги... до сих пор трясутся ....... руки"

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 10:11

      чечес ни когда слово не держит наглец хам и лжец думаю у такого высокомерного чела и друзей нет и не будет никогда

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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июня 2018, 09:44

      играть надо было лучше в сезон чтобы без вариантов вообще было

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 13 июня 2018, 09:35

      глушак скажи спасибо что бездарь черчесов тебя не вызвал)))) наши же опозорятся как всегда а ты будешь ходить гордый что не участвовал в этом унижении нашей сборной)))а после чемпионата мира наши игрочишки с тренеришкой попрячутся как крысобелки

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      Рейтинг: +88

      Писюнидзе 13 июня 2018, 08:42

      Самое интересное: "И Черчесову после этого позвонили сами? Ну, да, на следующий день."
      Хороший тренер! И какие с игроками выстроил отношения - не барское это дело звонить и говорить игроку неприятные вещи. Пусть узнает из СМИ.
      Этот эпизод показывает что либо:
      1. Тренер вообще не общается с игроками и не смотрит в будущее, микроклимат в команде отвратительный. Я - начальник, не по рангу мне вообще с вами общаться, холопами и челядью.
      2. Тренер настолько труслив, что лично даже не хочет игрокам говорить плохие вещи.
      Не знаю что хуже - в первом случае команды нет, во втором - после отвратительной игры он не может игрокам в лицо сказать что играли они очень (нецензурно).
      Остается только ностальгировать по старым советским тренерам и в футболе и в других видах спорта, когда каждый из них был ЛИЧНОСТЬ, которая вела за собой команду.

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Писюнидзе 13 июня 2018, 09:40

      а чточерчесов каждому гражданину россии должен звонить что не берет его в сборную? я например тоже хочу в сборную, нифига себе такие бабки, и не хочу я ходить гордым что в этом не участвовал,русть я буду не гордым но обеспечю себя до конца жизни

      -1
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      Рейтинг: +88

      Писюнидзе > спанчес 13 июня 2018, 11:02

      Если человек был в расширенном списке, уже играл перед этим за сборную, вызывался на сборы - это уже не каждый гражданин России, а член команды.

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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 13 июня 2018, 08:25

      А вот Денисов даже и звонить не стал

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      Рейтинг: +834

      val-berezko > komarinskiy 13 июня 2018, 09:18

      И правильно сделал!Не хер в этой гребаной сборной,созданнной ******** мафией делать! Себе дороже.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 08:14

      Не завидую сейчас Глушекову. По честному никто не ожидал такого решения тренера. Черчесов безжалостно (как кавалерист) отсек его из состава сборной. Денису ни в коем случае сейчас нельзя опускать руки и своей игрой за Спартак доказать свою состоятельность.

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 июня 2018, 07:55

      Вряд ли Глушаков и Денисов не попали в сборную , если бы тренером был другой

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июня 2018, 07:49

      В принципе,после провала,в сборную будут набирать перспективную молодёжь.Там места всем "опытным усилителям" не будет.Зачем?Вспоминается сюжет старого фильма о ядерном апокалипсисе. В нём,в финальной сцене,собрались выжившие детишки и пошли по развалинам куда-то за своим вожаком.Вот и в нашем футболе пусть исчезнут представители нечистой силы типа мутко,показавшие себя просто вредителями.Пусть соберутся на всероссийское собрание всякие игравшие патриоты типа правдорубов Бубнова,Карпина,Юрана и т.д.Они выберут новый состав РФС, напишут настоящий устав для себя и потомков.Устав,который не оставит никаких лазеек для случайных людей и воров.Только после этого начнётся возрождение нашего футбола.Ну а Глушаков,Денисов....Ну взяли бы.Да ,не 70-тыми стали бы в рейтинге, а 55-ми.И что?Всё надо в корне менять! Игроки высокого уровня у нас появятся при надлежащей работе. Даже сейчас у нас есть очень хорошие,перспективные игроки:братья Миранчуки,Головин,Кузяев,Лунёв. Есть уже на кого опереться.Надо прошарить глубинку и на новую сборную набрать молодых самородков и пристроить их в ведущие клубы.Они есть,их просто не ищут или игнорируют.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko > yorgenbarenz 13 июня 2018, 09:25

      Хорошая,фантастическая сказка-предсказание! Сейчас Ломоносов явится и всю науку перевернет. Да это можно было сделать за 2,5 года-немцы прислали на кубок конфедераций молодежь, 60 процентов которой сегодня в сборной.Кто нам не давал?

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      Рейтинг: +915

      спанчес > yorgenbarenz 13 июня 2018, 09:43

      в дюбом дворе есть хотя бы один талант, 100%, просто в спортшколу ходит тот, чьи родители могут позволить его туда водить

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > val-berezko 13 июня 2018, 15:19

      Кто НАМ не давал?Только что прочитал: к главе Серпуховского района пришли с обыском.Он видеообращение написал по поводу угроз в свой адрес и требований уйти с должности по-хорошему.Человек поддержал народ против свалки в своём районе.Как мы можем что-то доказать РФС и более высоким чинам,что футболом заправляют бездари и бездельники?Они все это понимают.Но кому-то надо,чтобы Россия по всем направлениям сидела в дерьме.В 1993 году С.Говорухин сказал: Пробил час негодяев ! Только когда накалятся страсти после провала на ЧМ,когда правители поймут,что дело принимает совсем плохой оборот,тогда последуют правильные решения.

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