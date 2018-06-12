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  • Глушаков: «Невызов в сборную? Походил сутки в тумане, потом позвонил Черчесову»

Глушаков: «Невызов в сборную? Походил сутки в тумане, потом позвонил Черчесову»

12 июня 2018, 23:59
28

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал невызов в сборную России на чемпионат мира.

– Какой была ваша первая реакция, когда узнали, что вы в списке резервистов?

– Был чуть-чуть шокирован, конечно. Не до конца понимал: всегда вызывали, а тут не вызвали. Логичная реакция для человека в такой ситуации. На следующий день позвонил Черчесову, спросил о причинах, чтобы не узнавать через прессу или от кого-то еще. Переговорили. Он сказал: ты долго не играл за клуб, по «физике» есть вопросы, а мне нужны ребята боеспособные, с высокими кондициями. Тренируйся, если что, довызовем. Хорошо, говорю, буду работать по программе, в сборную всегда готов.

– Подождите, от кого вы узнали, что не включены в основной состав?

– Из СМИ, когда объявили список.

– И Черчесову после этого позвонили сами?

– Ну, да, на следующий день. Походил сутки в тумане и решил узнать, чем не подхожу, напрямую от тренера. Чтобы не читать чужие интерпретации и не накручивать себя лишний раз возможной ерундой. Так правильнее, чем читать о себе в прессе статьи заданной тональности.

Глушаков: «Не уверен, по футбольным причинам меня не взяли в сборную или по околофутбольным»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Спартак Россия Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (28)
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Валерий Бадмаев
1528839303
Не согласен с Черчесовым. Глушаков боец и очень опытный футболист.
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ivany4
1528839518
Как говориться тренеру виднее. Но думаю Глушаков, не испортил бы каши в сборной.))
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ЖОРРО
1528844858
Правильно сделал Денис!Молодец!
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Бухбух
1528853996
Глушаков совсем обнаглел. Тренеру сборной звонит, место в заявке для себя выбивает. На поле доказывай, что ты сильнее тех, кого заявили.
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Krossmen73
1528855771
Глушаков точно пригодился бы сборной как и Денисов.Невызов их ,на мой взгляд,ошибка тренера.Оба игрока обладают опытом,умением разрушать и созидать(чего сейчас так не хватает сборной) и конечно оба бьющие причём со средних и дальних расстояний.Таких в составе сейчас попросту нет.То что оба они характерные и по своему строптивы,это да.Но на то и работа главного из разных по менталитету игроков создать единое...Тут Стас попросту промухал. Ладно.Глушакову не вешать нос и игрой за Спартак доказать что коуч сборной не прав.Удачи Денис!
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Опорник84
1528863851
Ждать ЧМ у себя на родине и не попасть в заявку, Глушакову сейчас не позавидуешь, что у него на душе! Но команде он точно бы пригодился, за три недели подготовки можно привести свое физ, состояние в норму, но шанса не дали! Готовься со Спартаком к сезону и докажи всем что ты профессор! И выиграйте для нас болельщиков чемпионат России! А сборная если опозорится, так ты будешь не причем!
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Юрий Б.
1528865711
Вряд ли Глушаков и Денисов не попали в сборную , если бы тренером был другой
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zigbert
1528866859
Не завидую сейчас Глушекову. По честному никто не ожидал такого решения тренера. Черчесов безжалостно (как кавалерист) отсек его из состава сборной. Денису ни в коем случае сейчас нельзя опускать руки и своей игрой за Спартак доказать свою состоятельность.
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Писюнидзе
1528868575
Самое интересное: "И Черчесову после этого позвонили сами? Ну, да, на следующий день." Хороший тренер! И какие с игроками выстроил отношения - не барское это дело звонить и говорить игроку неприятные вещи. Пусть узнает из СМИ. Этот эпизод показывает что либо: 1. Тренер вообще не общается с игроками и не смотрит в будущее, микроклимат в команде отвратительный. Я - начальник, не по рангу мне вообще с вами общаться, холопами и челядью. 2. Тренер настолько труслив, что лично даже не хочет игрокам говорить плохие вещи. Не знаю что хуже - в первом случае команды нет, во втором - после отвратительной игры он не может игрокам в лицо сказать что играли они очень (нецензурно). Остается только ностальгировать по старым советским тренерам и в футболе и в других видах спорта, когда каждый из них был ЛИЧНОСТЬ, которая вела за собой команду.
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ZENIT84,
1528871741
глушак скажи спасибо что бездарь черчесов тебя не вызвал)))) наши же опозорятся как всегда а ты будешь ходить гордый что не участвовал в этом унижении нашей сборной)))а после чемпионата мира наши игрочишки с тренеришкой попрячутся как крысобелки
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