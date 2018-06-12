Глушаков: «Невызов в сборную? Походил сутки в тумане, потом позвонил Черчесову»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал невызов в сборную России на чемпионат мира.

– Какой была ваша первая реакция, когда узнали, что вы в списке резервистов?

– Был чуть-чуть шокирован, конечно. Не до конца понимал: всегда вызывали, а тут не вызвали. Логичная реакция для человека в такой ситуации. На следующий день позвонил Черчесову, спросил о причинах, чтобы не узнавать через прессу или от кого-то еще. Переговорили. Он сказал: ты долго не играл за клуб, по «физике» есть вопросы, а мне нужны ребята боеспособные, с высокими кондициями. Тренируйся, если что, довызовем. Хорошо, говорю, буду работать по программе, в сборную всегда готов.

– Подождите, от кого вы узнали, что не включены в основной состав?

– Из СМИ, когда объявили список.

– И Черчесову после этого позвонили сами?

– Ну, да, на следующий день. Походил сутки в тумане и решил узнать, чем не подхожу, напрямую от тренера. Чтобы не читать чужие интерпретации и не накручивать себя лишний раз возможной ерундой. Так правильнее, чем читать о себе в прессе статьи заданной тональности.

Глушаков: «Не уверен, по футбольным причинам меня не взяли в сборную или по околофутбольным»