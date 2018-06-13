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    Уткин: «Сейчас сборной России уже поздно менять тренера»

    Журналист Василий Уткин поделился мнением о готовности сборной России к чемпионату мира.

    «Сборная России могла иначе подготовиться к старту домашнего чемпионата мира. Если говорить в двух словах, то лучше могло бы быть только тогда, если в руководстве поняли о важности компромиссов в команде.

    Нужно искать подход к сердцам и мозгам ведущих футболистов страны, ведь их у нас не так много. На такой призыв откликнулся только Сергей Игнашевич.

    Еще одним шансом могла стать смена тренера, но сейчас это уже поздно делать. Последний шанс уволить Черчесова был до того, как объявили расширенный состав сборной России», – сказал Уткин.

    Уткин: «Говорить – главный талант Дзюбы. Только слова его недорого стоят»

    Источник: Спорт FM

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    13.06.2018 00:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:14

      сейчас уже остается просто наблюдать за сборной и поддерживать, а после устроить им разбор полётов))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 июня 2018, 10:00

      Не понял насчёт каких компромиссов идёт разговор.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июня 2018, 09:21

      Вообще, без Черчесова сборная России сыграет гораздо лучше,
      чем с ним и выйдя из группы, пользовалась бы грандиозным
      успехом и уважением.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 09:13

      Где и как живем,то и имеем. Если найдутся герои бросаться на саудовские амбразуры-выстоим и выиграем,если нет-труба дело.Жаль 150 фронтовых нельзя-допинг контроль зае...т. Итак-вперед ,на мины!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июня 2018, 08:59

      Василий- пессимист.Как это поздно?Никогда не поздно! Представь себе на минутку: черчесов со всем тренерским штабом покушал сегодня некачественного шашлыка,приготовленного им из бешеного барана.Завтра,понятное дело,придётся объявить конкурс на замещение вакантных должностей.И найдутся желающие,которые успеют к игре с саудитами поздороваться с игроками и дать ценные указания.Паникёр ты,Василий.))

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 08:30

      Теперь нужно отбросить все разговоры в сторону. Состав сборной и тренера уже не сменить и надо поддержать нашу команду.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 июня 2018, 06:33

      можно все писать а чемпионат уже завтра начинается

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 июня 2018, 05:56

      Ш..ш..шляпу сними...
      Жениться,между прочим,никому никогда нэ рано и нэкогда не поздно(товарищ Саахов)
      Товарыщ Удкин,вам нэобхадымо женыться.Можит тогда у вас ,в вашей бестолковке,
      праизойдет сдвиг в лютчюю сторону....)

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 июня 2018, 04:49

      Сидел думал весь вечер как припасть к роднику мудрости, и вот он бьёт ключём на бомбардире...Утькин выдал а бомбардир сразу занёс в аналы...вона как: до объявления расширенного состава ... Вот опоздали то , теперь всё..может хватит нести охинею и начать за сборную болеть уже?

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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 июня 2018, 02:50

      Наконец-то, а две недели назад можно было менять? Может теперь всем успокоится и просто болеть и поддерживать НАШИХ?!!!

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      Рейтинг: +226

      Parker8 > Yev 13 июня 2018, 04:27

      Браян Идову больше наш чем сборная престарелых и зажравшихся мажоров...

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