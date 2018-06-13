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Уткин: «Сейчас сборной России уже поздно менять тренера»

13 июня 2018, 00:38
11

Журналист Василий Уткин поделился мнением о готовности сборной России к чемпионату мира.

«Сборная России могла иначе подготовиться к старту домашнего чемпионата мира. Если говорить в двух словах, то лучше могло бы быть только тогда, если в руководстве поняли о важности компромиссов в команде.

Нужно искать подход к сердцам и мозгам ведущих футболистов страны, ведь их у нас не так много. На такой призыв откликнулся только Сергей Игнашевич.

Еще одним шансом могла стать смена тренера, но сейчас это уже поздно делать. Последний шанс уволить Черчесова был до того, как объявили расширенный состав сборной России», – сказал Уткин.

Уткин: «Говорить – главный талант Дзюбы. Только слова его недорого стоят»

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (11)
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Yev
1528847444
Наконец-то, а две недели назад можно было менять? Может теперь всем успокоится и просто болеть и поддерживать НАШИХ?!!!
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Zubo
1528854579
Сидел думал весь вечер как припасть к роднику мудрости, и вот он бьёт ключём на бомбардире...Утькин выдал а бомбардир сразу занёс в аналы...вона как: до объявления расширенного состава ... Вот опоздали то , теперь всё..может хватит нести охинею и начать за сборную болеть уже?
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alex1951
1528858575
Ш..ш..шляпу сними... Жениться,между прочим,никому никогда нэ рано и нэкогда не поздно(товарищ Саахов) Товарыщ Удкин,вам нэобхадымо женыться.Можит тогда у вас ,в вашей бестолковке, праизойдет сдвиг в лютчюю сторону....)
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sprint5
1528860794
можно все писать а чемпионат уже завтра начинается
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zigbert
1528867820
Теперь нужно отбросить все разговоры в сторону. Состав сборной и тренера уже не сменить и надо поддержать нашу команду.
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yorgenbarenz
1528869562
Василий- пессимист.Как это поздно?Никогда не поздно! Представь себе на минутку: черчесов со всем тренерским штабом покушал сегодня некачественного шашлыка,приготовленного им из бешеного барана.Завтра,понятное дело,придётся объявить конкурс на замещение вакантных должностей.И найдутся желающие,которые успеют к игре с саудитами поздороваться с игроками и дать ценные указания.Паникёр ты,Василий.))
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val-berezko
1528870385
Где и как живем,то и имеем. Если найдутся герои бросаться на саудовские амбразуры-выстоим и выиграем,если нет-труба дело.Жаль 150 фронтовых нельзя-допинг контроль зае...т. Итак-вперед ,на мины!
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vladimir-7
1528870872
Вообще, без Черчесова сборная России сыграет гораздо лучше, чем с ним и выйдя из группы, пользовалась бы грандиозным успехом и уважением.
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Gullit 76
1528873201
Не понял насчёт каких компромиссов идёт разговор.
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OfaZavr
1528881272
сейчас уже остается просто наблюдать за сборной и поддерживать, а после устроить им разбор полётов))
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