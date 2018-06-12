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    Уткин: «Говорить – главный талант Дзюбы. Только слова его недорого стоят»

    Журналист Василий Уткин поделился мнением словах форварда сборной России Артема Дзюбы. Игрок заявил, что о результатах сборной не нужно судить по трем товарищеским матчам.

    «Нельзя вообще говорить серьезно о словах Дзюбы. Понимаете, это не тот человек, который должен говорить от лица сборной. Надо воспринимать это, как слова Дзюбы и больше никого. Он часто не отвечал за свои слова.

    От лица сборной может говорить ее капитан – Игорь Акинфеев. Вот его слова будут что-то значить. Но к Дзюбе я отношусь нормально, только вот его слова стоят не дорого. Да и вообще, говорить – это его главный талант», – сказал Уткин.

    Дзюба: «Когда Дешам говорит, что Франция играет под нагрузками, все такие: «О, да». Когда мы говорим о том же, все смеются»

    Источник: Спорт FM

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    12.06.2018 22:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 11:57

      все верно сказал, Дзюбы мы тоже не первый день знаем)

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 09:49

      Уткин сам как что то говорит - что в воду пукает!

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 09:29

      утя васин сам еще тот балабол... и тоже не из дорогих..

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 08:48

      Дзюба игрок одной игры,но к ней надо долго готовиться.Что касается капитана,то он высказался- мое дело отбивать,а остальное дело тренера. Вот Дзюбе и "доверило" братство мудьков выступить от лица сборной.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июня 2018, 07:58

      Дзюба вполне себе игрок,когда его правильно используют.Вспомните его игру против Зенита за Арсенал.Уткин тоже хороший игрок и говорун, но черчесов его игнорирует,видимо за критику.)

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 07:54

      В чем то прав Василий. Но Дзюба должен опровергнуть его слова своей игрой. Вот тогда посмотрим кто прав.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 13 июня 2018, 07:47

      Профессиональная ЗАВИСТЬ ? ! ?

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 июня 2018, 05:23

      Все же иногда и на поле у Дзюбы что-то получается.

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > ДАША Д 13 июня 2018, 09:26

      Вы правы только я бы добавил когда в составе есть такой как Калачев, который может Дзюбе в голову попасть хорошо (как он делал это в Ростове).

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 июня 2018, 04:41

      Дзюба - талантишко базарить.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 13 июня 2018, 02:56

      К Дзюбе отношусь скептически, но если в каждом матче забьёт, тогда герой, а их как обычто не судят и всё прощают. Он еще может что-то доказать и изменить, а вот Вася увы нет, осталась одна желчь с проблесками профессионализма.

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