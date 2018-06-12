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  • Уткин: «Говорить – главный талант Дзюбы. Только слова его недорого стоят»

Уткин: «Говорить – главный талант Дзюбы. Только слова его недорого стоят»

12 июня 2018, 22:46
19

Журналист Василий Уткин поделился мнением словах форварда сборной России Артема Дзюбы. Игрок заявил, что о результатах сборной не нужно судить по трем товарищеским матчам.

«Нельзя вообще говорить серьезно о словах Дзюбы. Понимаете, это не тот человек, который должен говорить от лица сборной. Надо воспринимать это, как слова Дзюбы и больше никого. Он часто не отвечал за свои слова.

От лица сборной может говорить ее капитан – Игорь Акинфеев. Вот его слова будут что-то значить. Но к Дзюбе я отношусь нормально, только вот его слова стоят не дорого. Да и вообще, говорить – это его главный талант», – сказал Уткин.

Дзюба: «Когда Дешам говорит, что Франция играет под нагрузками, все такие: «О, да». Когда мы говорим о том же, все смеются»

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (19)
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Мары
1528833121
Вот в этом Василий прав. Верить словам иуды, себя не уважать.
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Zubo
1528833318
Зато твои стоят "дорого"
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Вомбат
1528836683
Дзюба c его объяснениями, что нельзя судить по товарищеским матчам (там, дескать, мы всего лишь наигрываем схемы и выкладываемся всего-навсего на 100%, а вот в официальных играх мы дружно выложимся на 300% и всех порвем), напоминает мне клячу из мультфильма Алеша Попович. Помните: - Я же типа богатырский конь. А вдруг завтра бой, а я уставший?
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VikNMar
1528839769
А слова Уткина много стоят ?
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Yev
1528847796
К Дзюбе отношусь скептически, но если в каждом матче забьёт, тогда герой, а их как обычто не судят и всё прощают. Он еще может что-то доказать и изменить, а вот Вася увы нет, осталась одна желчь с проблесками профессионализма.
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ДАША Д
1528856624
Все же иногда и на поле у Дзюбы что-то получается.
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77SAM
1528865244
Профессиональная ЗАВИСТЬ ? ! ?
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zigbert
1528865650
В чем то прав Василий. Но Дзюба должен опровергнуть его слова своей игрой. Вот тогда посмотрим кто прав.
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yorgenbarenz
1528865939
Дзюба вполне себе игрок,когда его правильно используют.Вспомните его игру против Зенита за Арсенал.Уткин тоже хороший игрок и говорун, но черчесов его игнорирует,видимо за критику.)
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OfaZavr
1528880232
все верно сказал, Дзюбы мы тоже не первый день знаем)
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