Журналист Василий Уткин поделился мнением словах форварда сборной России Артема Дзюбы. Игрок заявил, что о результатах сборной не нужно судить по трем товарищеским матчам.

«Нельзя вообще говорить серьезно о словах Дзюбы. Понимаете, это не тот человек, который должен говорить от лица сборной. Надо воспринимать это, как слова Дзюбы и больше никого. Он часто не отвечал за свои слова.

От лица сборной может говорить ее капитан – Игорь Акинфеев. Вот его слова будут что-то значить. Но к Дзюбе я отношусь нормально, только вот его слова стоят не дорого. Да и вообще, говорить – это его главный талант», – сказал Уткин.

Дзюба: «Когда Дешам говорит, что Франция играет под нагрузками, все такие: «О, да». Когда мы говорим о том же, все смеются»