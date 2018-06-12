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  • Губерниев – Дзюбе: «Дорогой Артем, я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола уже объединяюсь вокруг сборной»

Губерниев – Дзюбе: «Дорогой Артем, я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола уже объединяюсь вокруг сборной»

12 июня 2018, 16:30
13

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление нападающего сборной России Артема Дзюбы, обвинившего журналистов в создании негативного фона вокруг национальной команды накануне чемпионата мира.

«Артем Дзюба предложил журналистам объединиться вокруг сборной России. Дескать, много вокруг негативного фона, пресса агрессивно себя ведет.

Дорогой Артем, я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола согласен полностью. Я уже объединяюсь. Убежден, что вы, наши дорогие и любимые футболисты, сделаете все на поле для победы.

Уверен, что независимо от исхода чемпионата мира каждый игрок сборной будет много и с уважением общаться с журналистами и болельщиками. Ведь, это часть вашей работы, милые, милые футболисты. С верой в команду. Так победим!» — написал Губерниев в своем инстаграме.

text

Публикация от text (@guberniev_dmitry)

Источник: Instagram
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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amazonaws
1528811614
Артём Дзюба: «Прошу объединиться ..? А куда нам, ГРЕШНИМ, деваться! Деваться НЕКУДА. Надо ОБЪЕДИНИТЬСЯ и ПОДДЕРЖАТЬ! Очень НАДЕЕМСЯ, что наша СБОРНАЯ выступит успешно! Родные стены должны ПОМОЧЬ! СПЛАВ опыта и молодости должны помочь нашей сборной выступить ДОСТОЙНО! Выход из группы на ЧМ – уже достижение для нашей сборной? Да! Достижение! А если УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, то будем с медалями! Порадуй нас сборная большими футбольными победами! ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!! Вперёд Россия!
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Рубик Докоян
1528813181
Водить мяч не можете, водите хоровод объединяясь в круг как можно шире. Верующих всех соберите, а мы атеисты этой сборной в сторонке потанцуем танец Хачатуряна с *******...
Ответить
1297
1528814810
На каком канале будет комментировать Стогниенко Владимир? Юрий розанов. Ну и для разнообразия Уткин Василий? Розанов предполагаю будет на МатчТВ. Остальные кто знает, пжалста?Искренне жду ответа от сведомых
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Ilya Lapsin
1528815541
Блин,так хочется что бы наши ребятки вышли из группы.Удачи им.
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ArReal
1528817554
Губерниев Лицемер!
Ответить
sochi-2013
1528817886
Губерниев самый добрый, обаятельный и привлекательный. Малафеев подтвердит!
Ответить
кузнецов артем
1528824012
Губерниев молодец вот в чем чем а в патриотизме Куберинев никому не уступит и да Занин ушлепок еще тот, в каждом его новостном блоке на матч тв чувствовалось негативное отношение к сборной...
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zigbert
1528824649
Методы убеждения у Губерниева действуют безотказно.
Ответить
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