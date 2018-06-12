Губерниев – Дзюбе: «Дорогой Артем, я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола уже объединяюсь вокруг сборной»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление нападающего сборной России Артема Дзюбы, обвинившего журналистов в создании негативного фона вокруг национальной команды накануне чемпионата мира.

«Артем Дзюба предложил журналистам объединиться вокруг сборной России. Дескать, много вокруг негативного фона, пресса агрессивно себя ведет.

Дорогой Артем, я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола согласен полностью. Я уже объединяюсь. Убежден, что вы, наши дорогие и любимые футболисты, сделаете все на поле для победы.

Уверен, что независимо от исхода чемпионата мира каждый игрок сборной будет много и с уважением общаться с журналистами и болельщиками. Ведь, это часть вашей работы, милые, милые футболисты. С верой в команду. Так победим!» — написал Губерниев в своем инстаграме.