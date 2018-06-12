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    Губерниев – Дзюбе: «Дорогой Артем, я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола уже объединяюсь вокруг сборной»

    Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление нападающего сборной России Артема Дзюбы, обвинившего журналистов в создании негативного фона вокруг национальной команды накануне чемпионата мира.

    «Артем Дзюба предложил журналистам объединиться вокруг сборной России. Дескать, много вокруг негативного фона, пресса агрессивно себя ведет.

    Дорогой Артем, я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола согласен полностью. Я уже объединяюсь. Убежден, что вы, наши дорогие и любимые футболисты, сделаете все на поле для победы.

    Уверен, что независимо от исхода чемпионата мира каждый игрок сборной будет много и с уважением общаться с журналистами и болельщиками. Ведь, это часть вашей работы, милые, милые футболисты. С верой в команду. Так победим!» — написал Губерниев в своем инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    12.06.2018 16:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 20:30

      Методы убеждения у Губерниева действуют безотказно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 июня 2018, 20:20

      Губерниев молодец вот в чем чем а в патриотизме Куберинев никому не уступит и да Занин ушлепок еще тот, в каждом его новостном блоке на матч тв чувствовалось негативное отношение к сборной...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 12 июня 2018, 18:38

      Губерниев самый добрый, обаятельный и привлекательный. Малафеев подтвердит!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 12 июня 2018, 18:32

      Губерниев Лицемер!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 12 июня 2018, 17:59

      Блин,так хочется что бы наши ребятки вышли из группы.Удачи им.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      1297 12 июня 2018, 17:46

      На каком канале будет комментировать Стогниенко Владимир? Юрий розанов. Ну и для разнообразия Уткин Василий? Розанов предполагаю будет на МатчТВ. Остальные кто знает, пжалста?Искренне жду ответа от сведомых

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 1297 12 июня 2018, 18:07

      Уткин на первом

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > андрей андреев 12 июня 2018, 19:03

      Андрей, подскажи, а трансляции матчей на каких каналах будут? Платники продлевать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > lordmrv 12 июня 2018, 22:54

      Вроде пер вый несколько, рос сия1ещё меньше и большое кол-во по ма тчу тв

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > С-Пб on-line 13 июня 2018, 19:51

      Спасибо большое!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 17:19

      Водить мяч не можете, водите хоровод объединяясь в круг как можно шире. Верующих всех соберите, а мы атеисты этой сборной в сторонке потанцуем танец Хачатуряна с *******...

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 июня 2018, 16:53

      Артём Дзюба: «Прошу объединиться ..?
      А куда нам, ГРЕШНИМ, деваться!
      Деваться НЕКУДА.
      Надо ОБЪЕДИНИТЬСЯ и ПОДДЕРЖАТЬ!
      Очень НАДЕЕМСЯ, что наша СБОРНАЯ выступит успешно!
      Родные стены должны ПОМОЧЬ!
      СПЛАВ опыта и молодости должны помочь нашей сборной выступить ДОСТОЙНО!
      Выход из группы на ЧМ – уже достижение для нашей сборной?
      Да! Достижение!
      А если УДАЧА нашим УЛЫБНЁТСЯ, то будем с медалями!
      Порадуй нас сборная большими футбольными победами!
      ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!!
      Вперёд Россия!

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > amazonaws 12 июня 2018, 19:04

      Блин, по первым строкам думал, что в стихах будет)))

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