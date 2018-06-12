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  • Дзюба: «У нас тоже душа болит. Уверяю вас, безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол»

Дзюба: «У нас тоже душа болит. Уверяю вас, безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол»

12 июня 2018, 14:48
35

Нападающий сборной России Артем Дзюба упрекнул СМИ за создание негативной атмосферы вокруг команды накануне чемпионата мира. По его словам, футболисты хотят порадовать страну и будут биться на домашнем мундиале.

«По телевизору такое показывают, что создается такой фон, будто журналисты – наши враги. Пока мы здесь, на берегу (еще ничего не началось), вам постоянно что-то не нравится. Говорят: «Круто в Аргентине, в Португалии». Ну тогда и езжай туда, зачем ты сюда приезжаешь?

У нас тоже душа болит. И мы работаем, готовимся для того, чтобы порадовать нашу страну. В нас верят, переживают, я вас уверяю: безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол.

Хочу сказать, что смотрю сейчас на все, что происходит… Очень негативный фон. Турнир еще не начался, а вы уже очень агрессивно себя ведете. Давайте, когда турнир закончится, тогда уже и будете делать выводы. А сейчас я прошу объединиться за нашу страну.

Это праздник футбола. Мы здесь месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира, а, как и 32 команды, мечтаем хорошо выступить», – сказал Дзюба.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ArReal
1528804243
Биться не нужно -в футбол играйте!
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insider_retro
1528804348
Игры - играми, мечты - мечтами, а результат - вынь да положь!!..)) Надо порадовать людей, не так много радости в этой жизни!...
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acer2003
1528804447
Посмотрим,что болит у Вас и чем Вы порадуете!
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Cules2013
1528804480
Ясное дело, что даже тот футболист, которого мы называем ленивым и кривоногим, в 10 раз больше впахивает, чем многие критики, просиживающие на диване. По крайней мере, физически. Умственно, это вряд ли) Но, с другой стороны, мы все знаем какие баснословные деньги вы там получаете, для этого надо впахивать в 100 раз активнее, 10 раз уже никого не удивляют и не убеждают. И это верно. А о том, что будут "биться" - уж, если не дома, то где ж тогда? Надо не хвалиться тем, что вам не плевать на болельщиков и имидж страны, а доказывать делом. Только дурак будет хвалится тем, что он не такой уж и дурак, как все думают.
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Чикомас
1528804507
Надеюсь...тебя хоть падать в штрафной научили...и объяснили где наша штрафная а где нет...
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BRO_football
1528805007
Ну как бы этот негативный фон не просто так взялся! До турнира было 4 товарищеских матча и вы не одного не выиграли, победы даже близко не было! Чему тут радоваться? И насчёт телевизора Дзюба не прав. Там только и делают, что показывают различных звёзд и простых болельщиков, которые верят в сборную России
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hevbn 28
1528805512
Вроде бы всё правильно сказал Дзюба и по поводу того , что поддерживать команду надо и по поводу того что "биться" будут , но проблема в том , что по настоящему в нашем футболе мало людей с характером которые готовы всё отдать ради победы не только в матче , но и в каждом эпизоде, что в итоге и приводит к победе в матче. Но тут проблема не только в футболистах , но и в чемпионате в котором надо по настоящему показывать характер от силы в каждом третьем матче ,а то и реже и в этом смысле и видна большая разница между чемпионатами "большой пятерки" и нашим к сожалению.
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qwera 1969
1528807996
По вашим товарищеским играм и складывается такой фон. Какие вопросы? Если бы вы показывали хоть что-то, хоть самую малость, то можно было о чем говорить... Но, когда я вижу, что НЕТ команды и никакой идеи, то ..... получайте, что заслуживаете на данный момент....
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erma
1528811454
Как бы это объяснить Дзюбе? Конечно, никто не начинает соревнование с мыслью проиграть, все будут оооочень стараться. Проблема в том, что старание начинается не за 3 недели до начала чемпионата. Старание игрока должно проявляться в повседневной жизни: тренировках, режиме, питании. Как пример я всегда вспоминаю знаменитого в прошлом немецкого защитника Пауля Брайтнера. Даже когда он выиграл уже все на свете и на соревнования летал на личном самолете, он продолжал неукоснительно соблюдать режим и ложился спать ровно в десять часов. Вот такие люди выигрывают соревнования! Я много раз говорил: уверен, что с генами у нас все в порядке, тупо не хватает мозгов. Кто там из наших футболеров промычал, что те, кто критикует сборную ничего не понимают в футболе? Вот она, тупость. Умный бы просто промолчал. Я все сказал. Теперь я готов сплотиться вокруг сборной.
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Мары
1528817978
Эх Артём, Артём. Как ты был Дзюбой, так и остался. Дзюбиньо из тебя уже не вырастет.
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