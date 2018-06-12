Дзюба: «У нас тоже душа болит. Уверяю вас, безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол»

Нападающий сборной России Артем Дзюба упрекнул СМИ за создание негативной атмосферы вокруг команды накануне чемпионата мира. По его словам, футболисты хотят порадовать страну и будут биться на домашнем мундиале.

«По телевизору такое показывают, что создается такой фон, будто журналисты – наши враги. Пока мы здесь, на берегу (еще ничего не началось), вам постоянно что-то не нравится. Говорят: «Круто в Аргентине, в Португалии». Ну тогда и езжай туда, зачем ты сюда приезжаешь?

У нас тоже душа болит. И мы работаем, готовимся для того, чтобы порадовать нашу страну. В нас верят, переживают, я вас уверяю: безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол.

Хочу сказать, что смотрю сейчас на все, что происходит… Очень негативный фон. Турнир еще не начался, а вы уже очень агрессивно себя ведете. Давайте, когда турнир закончится, тогда уже и будете делать выводы. А сейчас я прошу объединиться за нашу страну.

Это праздник футбола. Мы здесь месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира, а, как и 32 команды, мечтаем хорошо выступить», – сказал Дзюба.