Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «У нас тоже душа болит. Уверяю вас, безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба упрекнул СМИ за создание негативной атмосферы вокруг команды накануне чемпионата мира. По его словам, футболисты хотят порадовать страну и будут биться на домашнем мундиале.

    «По телевизору такое показывают, что создается такой фон, будто журналисты – наши враги. Пока мы здесь, на берегу (еще ничего не началось), вам постоянно что-то не нравится. Говорят: «Круто в Аргентине, в Португалии». Ну тогда и езжай туда, зачем ты сюда приезжаешь?

    У нас тоже душа болит. И мы работаем, готовимся для того, чтобы порадовать нашу страну. В нас верят, переживают, я вас уверяю: безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол.

    Хочу сказать, что смотрю сейчас на все, что происходит… Очень негативный фон. Турнир еще не начался, а вы уже очень агрессивно себя ведете. Давайте, когда турнир закончится, тогда уже и будете делать выводы. А сейчас я прошу объединиться за нашу страну.

    Это праздник футбола. Мы здесь месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира, а, как и 32 команды, мечтаем хорошо выступить», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +153

      Scorp 63 12 июня 2018, 23:37

      Вы ж не виноваты, что плохо играете.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июня 2018, 22:01

      ,,,"Ты думаешь у Сидора Лютого душа по сиротам не болит?"))Жаль,конечно,что пролетаем с очередным ЧМ.Для такой большой страны позор выйти,всего лишь, из группы,тем более,играя дома.Создали ,как хозяевам,уютную группу и не затихают убаюкивающие речи функционеров о том,что мы никогда не выходили из неё.При Сталине всё было бы по-другому: и из группы вышли бы с первого места и на пляжи Индигирки в теплушках разъехались бы после поражения в 1/4 мутко с подельниками-"врагами народа".Конечно,это очень сурово и несправедливо -наказывать лагерями несправившихся с работой чиновников,но как здорово помогало,какие успехи были во всех отраслях ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      1297 12 июня 2018, 20:31

      "Говорят: «Круто в Аргентине, в Португалии». Ну тогда и езжай туда, зачем ты сюда приезжаешь?"
      Вот и ********! Зачем вы здесь играете? Для кого? 20 тысяч уверенных фанатов и всё. На всю страну. Еще половина - самки - сэлфи сделать. Остальным матч Шинник - Енисей неинтересен. Более того. Лишь два процента, максимум, из них, смогут различить пассивный оффсайд.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 июня 2018, 20:10

      Молодец, верим и будем болеть)) Россия вперед)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 19:59

      Очень хочется поверить в эти слова. Будем надеяться на хорошую игру.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 июня 2018, 19:38

      Душа болит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:19

      ну раз так эмоционально все сказал значит еще не все потеряно) давайте доказывайте, а мы уж вас поддержим)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 июня 2018, 18:39

      Эх Артём, Артём.
      Как ты был Дзюбой, так и остался.
      Дзюбиньо из тебя уже не вырастет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 12 июня 2018, 16:50

      Как бы это объяснить Дзюбе? Конечно, никто не начинает соревнование с мыслью проиграть, все будут оооочень стараться. Проблема в том, что старание начинается не за 3 недели до начала чемпионата. Старание игрока должно проявляться в повседневной жизни: тренировках, режиме, питании. Как пример я всегда вспоминаю знаменитого в прошлом немецкого защитника Пауля Брайтнера. Даже когда он выиграл уже все на свете и на соревнования летал на личном самолете, он продолжал неукоснительно соблюдать режим и ложился спать ровно в десять часов. Вот такие люди выигрывают соревнования! Я много раз говорил: уверен, что с генами у нас все в порядке, тупо не хватает мозгов. Кто там из наших футболеров промычал, что те, кто критикует сборную ничего не понимают в футболе? Вот она, тупость. Умный бы просто промолчал. Я все сказал. Теперь я готов сплотиться вокруг сборной.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > erma 12 июня 2018, 17:41

      Поддерживаю каждое твоё слово!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Andrey160268 12 июня 2018, 19:05

      Спасибо! Наболело..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > erma 12 июня 2018, 20:14

      А он что не старался в Туле набрать форму чтоб его Черчесов взял ? Игнашевич что ли бросил в сборную ? Зобнин Головин Кузяев или Миранчуки что не стараются ? что ты мелишь вообще...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > кузнецов артем 12 июня 2018, 21:13

      Ничего плохого не могу сказать о Зобнине, Кузяеве, Головине, Миранчуках, но имей ввиду, что старания бывают разными. Это мне напоминает анекдот про лошадь, которая просила поставить на нее, но пришла последней, потом подошла и извинилась: "Ну не шмогла я!" Как сказал Карл Маркс, все познается на практике и через практику. Ты же не будешь просить Нобелевскую премию только на том основании, что ты сильно постарался?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > erma 12 июня 2018, 21:21

      мда как же трудно проследить за смыслом твоих постов, сначал ты пишешь про старание а теперь про результат... ты лучше сразу пиши "я хейтер сборной, там игруют стадо баранов и они ничего не могут"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > кузнецов артем 13 июня 2018, 03:28

      Артем, я говорю о том, что не всякое старание дает результат. Если ты стараешься, а результата нет, значит ты неправильно стараешься. А что касается хейтерстава.. во первых, мне не нравится это слово, есть русские слова выражающие ту же мысль. И потом, если бы я не хотел, чтобы сборная играла хорошо, то не писал бы эти посты. Критикую, потому что хочу, чтобы она (сборная) изменилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 июня 2018, 16:47

      Тёмка всё верно говорит.Равнодушных нет.Потому и критикуем,и переживаем,и спорим до хрипоты..Ладно.Пусть доказывают игроки.Как вкусный был борщ говорят после того как его съедят.Так что посмотрим что накухарят наши "поварята" у домашней плиты.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 > Krossmen73 12 июня 2018, 19:04

      С шеф-повором жаль не повезло. Приготовит вместо борща кислые щи,а говорить будет,что оооочень старались!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > АЛЕКС 58 12 июня 2018, 21:22

      Ээээхх!Согласен!Хотя ,думаю что всё же стоит дать надежде шанс...На то и футбол чтобы думать о успехе.Но и можно в свою очередь вспомнить "классика" от футбола сказавшего : "ваши ожидания - это ваши проблемы.." Посмотрим....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11