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    Мещеряков: «Уход Геркуса из «Локомотива»? Такой вопрос даже не рассматривался»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба президента желенодоргжников Ильи Геркуса.

    – Правда ли, что Илья Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым говорил о серьезных противоречиях с главным тренером «Локо» Юрием Семиным?

    – Вопрос на засыпку: кто прикинулся шваброй на встрече двух людей? Ищите ответ в другой истории. Может быть, кому-то из агентов что-то не нравится перед началом трансферной кампании.

    – Готов ли клуб к теоретическому уходу Геркуса?

    – Такой вопрос даже не рассматривался. У него действующий контракт.

    Геркус: «Уход из «Локомотива»? Без комментариев»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 20:08
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 июня 2018, 14:04

      Сегодня не рассматривался,а завтра уже все будет решено...

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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 июня 2018, 20:20

      Ответ мутного типа.В стиле чубайса.

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