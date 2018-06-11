Мещеряков: «Уход Геркуса из «Локомотива»? Такой вопрос даже не рассматривался»

Сегодня не рассматривался,а завтра уже все будет решено...
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба президента желенодоргжников Ильи Геркуса.
– Правда ли, что Илья Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым говорил о серьезных противоречиях с главным тренером «Локо» Юрием Семиным?
– Вопрос на засыпку: кто прикинулся шваброй на встрече двух людей? Ищите ответ в другой истории. Может быть, кому-то из агентов что-то не нравится перед началом трансферной кампании.
– Готов ли клуб к теоретическому уходу Геркуса?
– Такой вопрос даже не рассматривался. У него действующий контракт.
Геркус: «Уход из «Локомотива»? Без комментариев»