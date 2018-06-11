Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Оппозиционный блок»: «Запретить показ ЧМ-2018 в Украине? Что это за мракобесие такое?»

    Сопредседатель украинской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко назвал абсурдным решение властей страны запретить показ матчей чемпионата мира-2018 в Украине.

    Ранее Верховная Рада приняла официальный документ, запрещающий трансляцию мирового первенства на территории государства. При этом телеканал «Интер» уже приобрел права на показ игр мундиаля.

    «Я считаю, что попытки провластных сил запретить трансляцию чемпионата мира по футболу в России являются абсолютно неправильными. В Россию приехало множество команд со всего мира. И когда, например, будет играть команда Бразилии с Германией, почему эту игру нельзя показать? Что это за мракобесие такое? Мы категорически против того, чтобы людей ограничивали подобным образом.

    Когда говорят, что пяти тысячам украинцев, которые купили билеты и поедут на чемпионат мира, будет там опасно, то я хочу напомнить, что у нас там 2,5 миллиона человек работают и зарабатывают деньги. И за прошлый год почти 1 миллиард долларов от них пришел в Украину.

    Также хотел бы отметить избирательность выпадов нашей власти. Сегодня, например, президент США сказал, что нужно возвращать Россию в G8. И что-то я не вижу постановления Верховной Рады или заявления от МИД, которые бы осудили его высказывания», – цитирует Бойко официальный сайт «Оппозиционного блока».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2018 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии66
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      dezmond_87 12 июня 2018, 09:15

      Слава богу, есть в украинской политике адекватные люди

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 июня 2018, 06:33

      Пипец!Соседи совсем с катушек съехали!Зачем лишать своих же граждан такого прекрасного зрелища как чемпионат мира?Не хотят чтобы граждане Украины увидели что у нас всё в порядке и нам удалось организовать мундиаль на неплохом уровне?Так это всё равно станет рано или поздно всем известно.Нельзя мешать в одну кучу грязную политику и спорт,нельзя!А нынешнему красно-чёрному нацистскому большинству в Раде на это наплевать.Пусть свои граждане негодуют.А виноваты опять будут москали...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > Krossmen73 12 июня 2018, 12:03

      Ты сам ответил на свой вопрос - ,,не хотят чтобы граждане Украины увидели что у нас всё в порядке и нам удалось организовать мундиаль на неплохом уровне,,. Наши зомби-каналы целыми днями разводяд х.о.хлосрачи и показывают как у них там все плохо. Их ТВ делает тоже самое. На самом деле у нас конечно не так уж всё и хорошо, но совершенно не так как рассказывает их пропаганда. Ну а москали виноваты по определению)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 03:24

      Кто бы сомневался что так будет...жаль болельщиков( Хотя,может по интернету получится глянуть?)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июня 2018, 01:05

      Надеюсь на Украине смогут посмотреть чемпионат мира, ну нельзя же так ненавидеть свой собственный народ !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 11 июня 2018, 18:52

      Я уверен, что 80% населения Украины ничего не имеют против России, как и сами россияне.
      Нам то что делить. Народ страдает, терпит неудобства из-за горстки придурков.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 11 июня 2018, 18:24

      Комитет Верховной Рады Украины по вопросам СВОБОДЫ СЛОВА и информационной политики поддержал проект постановления, запрещающий местным телеканалам транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

      Вспомнился Джордж Оруэл: Война это смерть, свобода это рабство...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 11 июня 2018, 18:12

      Демократия по хохловски
      Вот таковски.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июня 2018, 17:57

      это бы если у нас запретили показывать финал ЛЧ который прошел в Киеве, да даже как то сложно представить, у нас вон из за какой то хрен кому нужной "телеги" готовы митинговать и бумажными самолетиками все загадить, а тут самое крутое спортивное мировое событие, которое раз в 4 года проходит и никто ж там не тявкнет даже, а как же "завоеванная" свобода?
      Это точно "свобода"? я уж молчу про давно затертую до дыр и истрепавшеюся фразу "Футбол - без политики".
      Вот лучше бы ФИФА и УЕФА про эту фразу вспомнила, чем так трястись про "NO racism".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 июня 2018, 17:30

      бойко такое же говно как и парашенка,рука руку моет.Нам плевать что еувропейцы там гавкают у себя в конуре!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      oleg32ru 11 июня 2018, 17:27

      Кретины

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11