«Оппозиционный блок»: «Запретить показ ЧМ-2018 в Украине? Что это за мракобесие такое?»

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко назвал абсурдным решение властей страны запретить показ матчей чемпионата мира-2018 в Украине.

Ранее Верховная Рада приняла официальный документ, запрещающий трансляцию мирового первенства на территории государства. При этом телеканал «Интер» уже приобрел права на показ игр мундиаля.

«Я считаю, что попытки провластных сил запретить трансляцию чемпионата мира по футболу в России являются абсолютно неправильными. В Россию приехало множество команд со всего мира. И когда, например, будет играть команда Бразилии с Германией, почему эту игру нельзя показать? Что это за мракобесие такое? Мы категорически против того, чтобы людей ограничивали подобным образом.

Когда говорят, что пяти тысячам украинцев, которые купили билеты и поедут на чемпионат мира, будет там опасно, то я хочу напомнить, что у нас там 2,5 миллиона человек работают и зарабатывают деньги. И за прошлый год почти 1 миллиард долларов от них пришел в Украину.

Также хотел бы отметить избирательность выпадов нашей власти. Сегодня, например, президент США сказал, что нужно возвращать Россию в G8. И что-то я не вижу постановления Верховной Рады или заявления от МИД, которые бы осудили его высказывания», – цитирует Бойко официальный сайт «Оппозиционного блока».