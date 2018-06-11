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  • «Оппозиционный блок»: «Запретить показ ЧМ-2018 в Украине? Что это за мракобесие такое?»

«Оппозиционный блок»: «Запретить показ ЧМ-2018 в Украине? Что это за мракобесие такое?»

11 июня 2018, 16:25
67

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко назвал абсурдным решение властей страны запретить показ матчей чемпионата мира-2018 в Украине.

Ранее Верховная Рада приняла официальный документ, запрещающий трансляцию мирового первенства на территории государства. При этом телеканал «Интер» уже приобрел права на показ игр мундиаля.

«Я считаю, что попытки провластных сил запретить трансляцию чемпионата мира по футболу в России являются абсолютно неправильными. В Россию приехало множество команд со всего мира. И когда, например, будет играть команда Бразилии с Германией, почему эту игру нельзя показать? Что это за мракобесие такое? Мы категорически против того, чтобы людей ограничивали подобным образом.

Когда говорят, что пяти тысячам украинцев, которые купили билеты и поедут на чемпионат мира, будет там опасно, то я хочу напомнить, что у нас там 2,5 миллиона человек работают и зарабатывают деньги. И за прошлый год почти 1 миллиард долларов от них пришел в Украину.

Также хотел бы отметить избирательность выпадов нашей власти. Сегодня, например, президент США сказал, что нужно возвращать Россию в G8. И что-то я не вижу постановления Верховной Рады или заявления от МИД, которые бы осудили его высказывания», – цитирует Бойко официальный сайт «Оппозиционного блока».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (67)
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Боцман59rus
1528723829
слушайте по радио, развивайте ассоциативное мышление, пока не научитесь смотреть в завтрашний день, у вас ведь мало кто может это делать...
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GermanVo
1528724512
Сами доскакались. Никто не заставлял менять одних коррупционеров на других. В раде вообще какая-то клоунада.
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DOCTOR PENALTY
1528724897
Хохлы жгут, ничего не скажешь! Полный маразм во главе с порохом!
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Айзен 87
1528725637
жаль сборная у хохлов не пробилась, очень интересно на этот цирк было бы смотреть)
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dinar7777dinar
1528725803
конченные ! хохлы совсем конченные ! Орали про свой финал лч ! о котором уже все забыли ! а вот чемпионат мира в россии вы ХОХЛЫ ПОПРОШАЙКИ МЕЧТАЙТЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ ! дешевые ублюдки !
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FanatSerj
1528729043
это бы если у нас запретили показывать финал ЛЧ который прошел в Киеве, да даже как то сложно представить, у нас вон из за какой то хрен кому нужной "телеги" готовы митинговать и бумажными самолетиками все загадить, а тут самое крутое спортивное мировое событие, которое раз в 4 года проходит и никто ж там не тявкнет даже, а как же "завоеванная" свобода? Это точно "свобода"? я уж молчу про давно затертую до дыр и истрепавшеюся фразу "Футбол - без политики". Вот лучше бы ФИФА и УЕФА про эту фразу вспомнила, чем так трястись про "NO racism".
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subbotaspartak
1528729972
Демократия по хохловски Вот таковски.
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m40
1528730666
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам СВОБОДЫ СЛОВА и информационной политики поддержал проект постановления, запрещающий местным телеканалам транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Вспомнился Джордж Оруэл: Война это смерть, свобода это рабство...
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xapaycm
1528732325
Я уверен, что 80% населения Украины ничего не имеют против России, как и сами россияне. Нам то что делить. Народ страдает, терпит неудобства из-за горстки придурков.
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Zubo
1528754705
Надеюсь на Украине смогут посмотреть чемпионат мира, ну нельзя же так ненавидеть свой собственный народ !
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